Volatility Doctor Professional Edition

Presentiamo la versione professionale dell'Expert Advisor
Costruito sulla fiducia, perfezionato per l'eccellenza

Quando abbiamo lanciato la versione originale del nostro Expert Advisor a settembre 2023, il nostro obiettivo era semplice: fornire uno strumento di trading affidabile e facile da usare che offrisse un vero valore. Da allora, grazie ai feedback di centinaia di trader da tutto il mondo, la nostra versione gratuita è stata scaricata più di 500 volte e ha ricevuto una valutazione di 4,5 stelle dalla community.

Abbiamo ascoltato le vostre richieste, migliorato lo strumento, e ora siamo orgogliosi di presentarvi la versione professionale — una versione più potente e ricca di funzionalità, progettata per portare il vostro trading a un livello superiore.

Cosa c'è di nuovo nella versione professionale?
Funzionalità migliorate: Basandoci sui feedback della nostra community globale, la versione professionale include tutte le funzionalità più richieste per rendere il trading più efficiente e flessibile.

Prestazioni ottimizzate: La nuova versione sfrutta funzionalità avanzate e ottimizzazioni per migliorare l'esecuzione degli ordini, l'adattabilità delle strategie e la stabilità complessiva.

Codice pulito e coerente: Sebbene questo non sia rilevante per la maggior parte dei trader, abbiamo migliorato la struttura del codice sul back-end, rendendola più flessibile e facile da mantenere. Ciò significa un'esperienza di trading più fluida e stabile per voi. Meno errori, aggiornamenti più semplici e prestazioni costanti.

Sviluppo incentrato sui clienti: Con una solida storia di successo in oltre 40 paesi e feedback positivi, continuiamo a perfezionare il nostro EA, aiutando gli utenti a raggiungere il successo in condizioni di mercato reali.

Perché fidarsi della versione professionale?
Progettato per durare: Il nostro Expert Advisor ha dimostrato il suo valore e continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei trader con strategie diverse e provenienti da diverse regioni. Che si trovi negli Stati Uniti, in Brasile, in Giappone o in Kenya, la versione professionale è stata progettata per supportarvi.

Innovazione basata sulla community: La nostra base di utenti fedeli ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione delle nuove funzionalità aggiunte a questa versione professionale. Ogni aggiornamento è il risultato dei feedback riflessivi e delle esperienze pratiche dei nostri utenti.

Una storia di successo: Con oltre 500 download, una valutazione di 4,5 stelle e feedback positivi da parte dei trader di tutto il mondo, la versione professionale non è solo uno strumento. È un partner di fiducia nel vostro percorso verso il successo.

Impatto globale, valore locale
Dal Kenya alla Germania, dal Brasile al Giappone, la versione originale ha già conquistato utenti in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di continuare a crescere e a servire una community di trader in espansione, offrendo strumenti che aiutano sia i principianti che i trader esperti a navigare nei mercati finanziari.

Unisciti al prossimo capitolo della nostra storia
La versione professionale è ora disponibile ed è il prossimo passo per uno strumento che ha resistito alla prova del tempo e dei feedback. Se desideri migliorare la tua strategia di trading, ottimizzare i tuoi risultati o semplicemente cercare uno strumento affidabile che cresca con te, questa versione è per te.

Scarica subito la versione professionale
Sei pronto a liberare il potenziale del tuo trading? Scarica la versione professionale oggi stesso e unisciti ai migliaia di trader di successo che già ci hanno scelto.

Rimaniamo in contatto
Ci impegniamo a ascoltare e migliorare costantemente. Se hai dei feedback, delle richieste di funzionalità o domande, non esitare a contattarci. Il tuo successo è la nostra missione.

Prodotti consigliati
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
Experts
GoldRushX - Il Robot di Trading che Non Puoi Perdere Presentiamo GoldRushX, il tuo nuovo partner automatizzato per massimizzare i profitti sul mercato finanziario. Sviluppato basandosi su algoritmi robusti e convertito direttamente da Pine Script, GoldRushX è una soluzione completa per i trader che cercano efficienza, precisione e un avanzato controllo del rischio. Caratteristiche Principali: Bande di Bollinger e Medie Mobili: Con un calcolo preciso delle Bande di Bollinger, questo robot identif
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experts
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Scalper Master Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions. Trading Strategies: Mean Reversion Strategy:   Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions. Market Maker Strategy:   A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis. Momentum Strategy:   Uses MACD and volume conf
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
Only 6 copies out of 10 left at $30! This is a limited introductory offer: Buy EA at a special Discount price of   only $30   The offer will end when the first 10 copies are sold... After that, the price will be raised to $60 !. HFT Evaluation System is a state-of-the-art algorithmic trading strategy that has been running on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are optimized to fit historical data, HFT Evaluation Trading is designed to exploit current market ineffic
Moving Average EA Plus
Ka Bond Hsu
Experts
Moving Average EA Plus   is a fully automated Expert Advisor that takes the trading of Moving Average to a whole new level.  Moving Average EA Plus  can either open one buy trade when MA turns up (blue color MA) or one sell trade when MA turns down (red color MA) or can open a new same direction trade on every new candle, as long as the slope direction of the Moving Average remains unchanged. A series of unique settings make this EA extremely versatile. This EA comes with provided set files for
Grid Trading Brasil EN
Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
Experts
This is the technical document for GTB (Grid Trader Brazil) for the Market version. It details the strategic operation and the complete dictionary of available parameters. ️ IMPORTANT: DEFAULT SETTINGS   The default settings of this EA are calibrated to be   Ultra-Conservative   (Low Frequency) to strictly comply with MQL5 Market Validation rules.   For Real Trading Results:   You MUST load a valid   .set   file.   Check the Comments Section   for the official Set Files or   Send me a Priva
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Experts
Mercury MT5    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert. Mercury MT5       It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for         multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Rock Digger
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Rock Digger Mt5 EA is is an automated trading system designed for  forex pairs , gold and also BTC it is using smart Ai advanced strategy to predict market trends by many accurate calculations it is supported by so many options in parameters also it has advantage of symbol loop you can open one chart only apply that ea and add symbols names in inputs it will switch trading between all these pairs by following strong signals
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
·          MAX   En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX. Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Experts
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
FREE
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
SmartWay
Gooi Meng Liang
Experts
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Scalping Power EA MT5
Andrew Fedotov
Experts
Scalping Power EA - Potente consulente di scalping completamente automatico con un pannello di informazioni di trading. La logica del lavoro è nel trading multidirezionale attivo. Quando uno degli ordini viene chiuso, il consulente aumenta la posizione aperta, in attesa di un ritorno al valore del prezzo medio, negoziando allo stesso tempo nella direzione del movimento del prezzo. Funziona su qualsiasi intervallo di tempo, adatto per negoziare qualsiasi coppia: valute, indici, metalli, ecc. Moni
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto trend-following che agisce in base agli indicatori Ichimoku, programmato per rispondere all'identificazione di momenti di forte tendenza e garantire una maggiore precisione nelle decisioni di ingresso per migliori performance operative. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, o "stop and reverse" tra questi momenti, e un ridimensionamento dei lotti basato sulla crescita del saldo. Scopri quali parametri offrono prestazion
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Experts
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experts
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Experts
Easy Funded MT5 è un Expert Advisor progettato per superare le sfide di HFT di MT5 delle aziende proprietarie che ne consentono l'uso. Quali aziende proprietarie di HFT posso utilizzare? È stato testato e verificato su Kortana FX e Nova Funding finora. Continuerò a testarne l'uso su altre aziende proprietarie di HFT e farò aggiornamenti se necessario. E per quanto riguarda l'HFT per MT4? Si prega di consultare Smart Funded HFT per tutte le aziende proprietarie di MT4 che consentono l'HFT. Quale
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Build Your Own EA
Giam Zhen Rong Colin
Experts
Build My Own EA is a configurable MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who want a clean, flexible framework to assemble and test their own rule-based approach without changing code. It provides an RSI-based entry module with optional trend filtering (Off / Moving Average / ADX), and includes risk controls such as configurable Stop Loss and Take Profit, plus trailing stop management. Each module can be enabled or disabled via simple inputs, making it easy to experiment with different
NexTrade Crash Spike Detector
Jacoues Lukas Olivier
Experts
The Best Spike Detector I am pleased to introduce NexTrade Spike Detector , a cutting-edge tool designed to navigate crash markets with precision and confidence. Our spike detector leverages advanced algorithms to identify optimal entry points amidst market volatility, empowering traders to make informed decisions with clarity and foresight. In today's ever-changing financial landscape, having a reliable and strategic approach to entering crash markets is essential for mitigating risks and maxi
ICT Kill Zone Trader
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experts
YouTube Channel:   https://www.youtube.com/@trenddaytrader FREE EA   for   GOLD ,   M1 Gold  Trader   can be found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/120543 TimeFrame: 1 minute ONLY .set file in the comment section. This EA is far from perfect.   https://www.youtube.com/watch?v=plNN9n7nrxc Overview: This powerful Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 is designed to automatically identify and trade the high-probability setups that occur during the ICT Kill Zones. Harnessing the market
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Mabrouk News Sniper PRO
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Headline: Mabrouk News Sniper PRO: The Ultimate High-Speed News Trading EA Description: Master the markets during high-impact news events with Mabrouk News Sniper PRO. This Expert Advisor is engineered specifically for traders who want to capitalize on the massive volatility that follows economic releases like NFP, CPI, and Interest Rate decisions. Unlike standard EAs, the News Sniper PRO uses a proprietary "Price Action Breakout" logic combined with a sophisticated Smart Margin Managemen
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experts
Solo 7/10 copie rimaste al prezzo di lancio di $85! Filosofia — “Costruire solo quando il mercato dice sì.” La maggior parte delle griglie piazza livelli a caso e spera. MAM White chiede prima il permesso: al trend, alla volatilità, al tuo broker. Costruisce una griglia LIMIT unilaterale solo quando la EMA veloce è allineata con un forte trend EMA lento e il prezzo è correttamente distante dal centro. Nessun trend? Nessuna costruzione. Nuovo flip? Raffreddamento. Spread troppo ampio o fuori
FREE
Autoclose Position
Eduard-mihai Hucai
Experts
Expert Advisor Overview: This Expert Advisor (EA) is specifically crafted for traders who want to efficiently manage their open trades on a specific symbol by ensuring that all positions are closed once a predefined profit target is achieved. Whether you are trading forex, stocks, or commodities, this tool offers a streamlined and automated way to lock in profits, minimizing risk and maximizing control. Key Features: Profit Target Control: The EA monitors the total net profit of all open positio
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
UtazimaFiboOrderBlockPro
Anastase Byiringiro
Experts
Utazima Fibo Order Block Pro is a professional Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor that combines Order Blocks, Fibonacci retracement , and Higher Timeframe trend confirmation to deliver high-precision trade entries. Built with prop firm rules and live account safety in mind, this EA focuses on controlled risk, smart execution, and disciplined trade management rather than over-trading. ️ Core Strategy Smart Money Concepts (Order Blocks) Fibonacci Premium / Discount Zones Higher Timef
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web. Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 199  USD Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai. Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera Il sentiment globale del forex è una misurazione delle posizioni di centinaia di migliaia di
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Pronto l'impresa di costruzioni! Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO     |    Comunità pubblica PREZZO DI LANCIO: $ 249, Prezzo successivo: $ 349 (solo 6 copie rimaste) Che cos'è Gold Atlas? Gold Atlas è un sistema di trading automatizzat
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]     [SET FILES] Caratteristiche Prin
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Altri dall’autore
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
4.5 (2)
Experts
Dottor Volatilità - Il Tuo Consulente Esperto per Dominare i Ritmi di Mercato! Sei pronto a sbloccare il potere del trading di precisione? Conosci il Dottor Volatilità, il tuo affidabile compagno nel dinamico mondo dei mercati forex. Questo consulente esperto multi-valuta non è solo uno strumento di trading; è un direttore d'orchestra, guida i tuoi investimenti con una precisione senza pari. Scopri le Caratteristiche Chiave: 1. Competenza nella Ricerca delle Tendenze: Il Dottor Volatilità ut
FREE
Volatility Doctor Basic Edition
Gamuchirai Zororo Ndawana
Experts
Presentazione della Volatility Doctor Edizione Base: Il tuo Massimo Maestro di Mercato! Sei pronto per intraprendere un viaggio per sbloccare il vero potenziale del trading di precisione? Permettici di presentarti la Volatility Doctor, il tuo alleato fidato nel mondo in continua evoluzione dei mercati forex. Questo straordinario consulente esperto multi-valutario non è solo uno strumento di trading; è un virtuoso che orchestra i tuoi investimenti con una precisione e una raffinatezza senza par
FREE
Volatility Doctor Desert Eagle
Gamuchirai Zororo Ndawana
Experts
Presentazione del Volatility Doctor Desert Eagle: il tuo algoritmo di scalping definitivo per un successo esplosivo nel trading! Sei pronto a rivoluzionare il tuo gioco nel mondo del trading? Non cercare oltre il Volatility Doctor Desert Eagle: l'ultimo algoritmo di scalping progettato per dotare i trader come te di precisione, controllo e redditività. Ecco perché il Volatility Doctor Desert Eagle si distingue nettamente dagli altri: 1) Semplice e intuitivo: Niente gergo complicato o curve di
FREE
Volatility Doctor Compass
Gamuchirai Zororo Ndawana
5 (2)
Indicatori
Vi presentiamo il Compas del Dottore della Volatilit à - la vostra Guida Infallibile ai Profitti in Qualsiasi Mercato! Svelate i Segreti delle Leggi Matematiche Senza Tempo:Tuffatevi nel cuore della maestria del trading con la nostra tecnologia proprietaria, saldamente radicata nei principi matematici che trascendono ogni mercato. Non sveleremo i segreti, ma abbiate fiducia, questa innovazione è il vostro biglietto per una affidabilità senza pari in qualsiasi condizione di mercato. Funzi
FREE
Volatility Doctor RSI
Gamuchirai Zororo Ndawana
Indicatori
Ecco la traduzione in italiano: Presentiamo il Volatility Doctor RSI, un innovativo strumento basato sull'affidabile indicatore RSI, progettato per elevare la tua esperienza di trading come mai prima d'ora. Il nostro indicatore non solo fornisce letture in tempo reale dell'RSI, ma offre anche una previsione precisa di dove si troverà la lettura dell'RSI tra 10 passaggi nel futuro, su qualsiasi intervallo di tempo scelto e su qualsiasi simbolo di trading preferito. Intelligenza Adattativa: Que
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione