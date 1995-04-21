Stochastic Multicurrenty Scanner

Stochastic Multicurrency Scanner MT4 是一个复杂的指标，旨在帮助交易者监控多个货币对，使用 Stochastic 振荡器。这个工具非常适合希望通过在各种时间框架中接收及时信号来增强交易策略的新手和经验丰富的交易者。

该指标提供了显著的优势，使交易者能够即时识别超买和超卖状态。例如，交易者可以快速发现市场中的潜在反转点，从而做出更明智的交易决策并提高盈利能力。

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主要特征

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用信号进行自动交易。

可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于读取市场状况。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容进行历史分析。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹窗，确保您不会错过任何交易机会。

推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，使您能够随时监控交易。

电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，允许您在离开终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上显示实时信息面板，以便即时了解市场状态。

多符号扫描器：能够从单一图表同时监控多个货币对，以进行全面的市场分析。

多时间框架支持：在所有标准的 MetaTrader 时间框架内功能齐全，从 M1 到 MN，确保灵活性。

可自定义参数：提供输入设置的灵活性，允许交易者根据其特定交易策略调整工具。

Stochastic Multicurrency Scanner MT4 是您在 MetaTrader 4 上交易的必备伴侣，使您能够利用 Stochastic 振荡器的力量来改善决策。

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