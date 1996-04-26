Stochastic Multicurrenty Scanner
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- Версия: 11.0
- Обновлено: 13 июля 2026
- Активации: 20
Stochastic Multicurrency Scanner MT4 — это сложный индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать несколько валютных пар с помощью осциллятора Stochastic. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые хотят улучшить свои торговые стратегии, получая своевременные сигналы на различных временных интервалах.
Этот индикатор предоставляет значительные преимущества, позволяя трейдерам мгновенно определять перекупленные и перепроданные условия. Например, трейдер может быстро обнаружить потенциальные точки разворота на рынке, что приводит к более обоснованным торговым решениям и повышенной прибыльности.
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Ключевые особенности
- Интеграция буферов: Открывает значения индикатора в виде доступных буферов, позволяя Expert Advisor использовать сигналы для автоматической торговли.
- Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ непосредственно на графике на сигнальных свечах, что упрощает чтение рыночных условий.
- Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быструю обработку и совместимость со Стратегическим Тестером для исторического анализа.
- Всплывающие уведомления: Генерирует всплывающие уведомления MetaTrader при сигнальных событиях, чтобы вы никогда не пропустили торговую возможность.
- Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader, позволяя вам отслеживать сделки на ходу.
- Уведомления по электронной почте: Предоставляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы находитесь вдали от терминала.
- Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени на графике для мгновенного обзора состояния рынка.
- Многосимвольный сканер: Способен одновременно отслеживать несколько валютных пар с одного графика для комплексного анализа рынка.
- Поддержка нескольких временных интервалов: Функционален на всех стандартных временных интервалах MetaTrader, от M1 до MN, обеспечивая универсальность.
- Настраиваемые параметры: Предлагает гибкость с входными настройками, позволяя трейдерам адаптировать инструмент к своим конкретным торговым стратегиям.
Stochastic Multicurrency Scanner MT4 — ваш незаменимый спутник для торговли на MetaTrader 4, позволяя вам использовать мощь осциллятора Stochastic для улучшения принятия решений.
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