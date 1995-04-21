Symmetrical Triangle Pattern

Symmtric Trangle Pattern MT4 指标旨在通过实时识别 MetaTrader 4 上的对称三角形模式来增强交易策略。这个强大的工具为寻求可靠信号的交易者提供了潜在趋势延续或反转的指示，最终帮助他们做出更明智的决策。

凭借其先进的算法，该指标通过提供清晰的视觉信号和警报简化了交易过程，使交易者更容易利用这些关键图表模式驱动的市场波动。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可供 Expert Advisors 使用的可访问缓冲区，以便于自动交易策略。

视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入和卖出箭头，便于视觉解读。

快速且可回测：利用 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎进行快速计算，确保与策略测试器的兼容性，以进行历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发警报弹出窗口，确保交易者不会错过关键交易设置。

推送通知：实时将推送通知发送到您的 MetaTrader 移动应用，允许您随时随地监控交易信号。

电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，以便在您离开交易终端时进行远程监控。

多时间框架支持：在所有标准 MetaTrader 时间框架中无缝运行，从 M1 到 MN，增强交易灵活性。

可自定义设置：允许交易者调整各种参数，以使指标与其独特的交易偏好和风险承受能力相一致。

非重绘信号：确保信号基于历史数据生成，保持交易决策的完整性和可靠性。

易于安装：该指标可以在 MetaTrader 4 平台上快速安装和设置，使所有交易者都能使用。

体验 Symmtric Trangle Pattern MT4 指标的好处，以在 MetaTrader 4 上解锁新的交易机会。

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