MQL5参考标准程序库指标基准类CRealVolumeBuffer 

CRealVolumeBuffer

CRealVolumeBuffer 类用于简便地访问历史柱线的实际交易量。

描述

CTickVolumeBuffer 类可供访问历史柱线的实际交易量。

声明

   class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong

标称库文件

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CRealVolumeBuffer

类方法

属性

 

Size

设置缓存区大小

设置

 

SetSymbolPeriod

设置品名和周期

数据访问方法

 

At

获取缓存区索引处的元素。

数据更新方法

 

virtual Refresh

更新缓存区

virtual RefreshCurrent

更新当前值

方法继承自类 CObject

方法继承自类 CObject

方法继承自类 CArray

方法继承自类 CArray

方法继承自类 CArrayLong

方法继承自类 CArrayLong