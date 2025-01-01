文档部分
MQL5参考标准程序库指标基准类CSpreadBuffer 

CSpreadBuffer

CSpreadBuffer 类用于简便地访问历史柱线的点差。

描述

CSpreadBuffer 类可供访问历史柱线的点差。

声明

   class CSpreadBuffer: public CArrayInt

标称库文件

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayInt

              CSpreadBuffer

类方法

属性

 

Size

设置缓存区大小

设置

 

SetSymbolPeriod

设置品名和周期

数据访问方法

 

At

获取缓存区索引处的元素。

数据更新方法

 

virtual Refresh

更新缓存区

virtual RefreshCurrent

更新当前值

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayInt

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear