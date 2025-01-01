CTimeBuffer
CTimeBuffer 类用于简便地访问历史柱线的开盘时间。
描述
CTimeBuffer 类可供访问历史柱线的开盘时间。
声明
class CTimeBuffer: public CArrayLong
标称库文件
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
继承体系
CTimeBuffer
类方法
属性
设置缓存区大小
设置
设置品名和周期
数据访问方法
获取缓存区索引处的元素。
数据更新方法
virtual Refresh
更新缓存区
virtual RefreshCurrent
更新当前值
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear