指标类型示例

MetaTrader 5 客户端包含可以使用相应函数用在MQL5程序的38种技术指标。但是MQL5语言的主要优势在于创建自定义指标的能力，然后将其用在EA交易或简单地应用在价格图表，用于技术分析。

指标的整个设定可以源自于几种基本的 绘图类型，主要为标图。标图是指展示数据的方式，可以用于指标计算，存储和提供请求。共有七种这类的基本标图类型：

线型 节（段） 直方图 箭头（符号） 禁区（填充的通道） 柱形图 日式蜡烛图

每个标图都需要一至五个双精度类型的数组，指标值可以存在这里。为方便起见，这些数组与指标缓冲区相联。一个指标缓冲区的数量必须使用编译程序指令提前声明，例如：

#property indicator_buffers 3 // 缓冲区数量

#property indicator_plots 2 // 标图数量

指标缓冲区的数量通常大于或等于指标标图的数量。

由于每个基本标图类型都可以有颜色变量或结构规范，所以MQL5标图类型的实际数量是18：

标图 描述 价值缓冲区 颜色缓冲区 DRAW_NONE 不直观显示在图表中，但是在数据窗口可以看到相应缓冲区的值 1 - DRAW_LINE 在相应缓冲区的值上标绘线型（缓冲区的空值不符合） 1 - DRAW_SECTION 绘制为相应缓冲区值之间的线段（通常有很多空值） 1 - DRAW_HISTOGRAM 绘制为从零线到相应缓冲区值的直方图（可能有很多空值） 1 - DRAW_HISTOGRAM2 绘制为基于两个指标缓冲区的直方图（可能有空值） 2 - DRAW_ARROW 绘制为符号（可能有空值） 1 - DRAW_ZIGZAG 类似 DRAW_SECTION 样式，但又不一样，它可以在柱上绘制垂直段 2 - DRAW_FILLING 颜色填充在两条线之间。相应缓冲区的2个值显示在数据窗口 2 - DRAW_BARS 绘制为柱形。相应缓冲区的4个值显示在数据窗口 4 - DRAW_CANDLES 绘制为日式蜡烛图。相应缓冲区的4个值显示在数据窗口 4 - DRAW_COLOR_LINE 您可以在不同柱上替换颜色或随时改变其颜色的线 1 1 DRAW_COLOR_SECTION 类似 DRAW_SECTION 样式，但每段的颜色可以单独设置；颜色也可以动态设置 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 类似 DRAW_HISTOGRAM 样式，但每一条都可能有不同的颜色，您可以设置动态颜色 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 类似 DRAW_HISTOGRAM2 样式，但每一条都可能有不同的颜色，您可以设置动态颜色 2 1 DRAW_COLOR_ARROW 类似 DRAW_ARROW 样式，但每个符号都可能有它的颜色。颜色可以动态改变 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG 样式具有节段单独颜色和动态颜色改变的选项 2 1 DRAW_COLOR_BARS DRAW_BARS 样式具有柱形单独颜色和动态颜色改变的选项 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_CANDLES 样式具有蜡烛图单独颜色和动态颜色改变的选项 4 1

指标缓冲区和数组之间的不同性

每个指标中，在其全局水平，您都应该声明一个或多个双精度类型的数组，然后必须使用SetIndexBuffer()函数用作指标缓冲区。若要绘制指标标图，只可使用指标缓冲区的值，任何其他数组都不能为此目的使用。另外，缓冲区的值展示在数据窗口。

一个指标缓冲区应该是动态的并且不需要规范大小 – 用作指标缓冲区的数组大小，通过程序端执行子系统自动设置。

数组绑定指标缓冲区以后，标引方向 像普通数组一样默认设置，但是您可以使用ArraySetAsSeries()函数更改访问数组元素的方式。默认下，指标缓冲区被用于存储用于标图的数据(INDICATOR_DATA)。

如果指标值的计算需要保持中间计算并存储每个柱的额外值，然后这个数组可以被声明为绑定期间的计算缓冲区(INDICATOR_CALCULATIONS)。对于中间值，您也可以使用正规数组，但是在这种情况下，程序员必须管理数组大小。

一些标图允许为每个柱形设置颜色。若要存储颜色信息，需要使用颜色缓冲区(INDICATOR_COLOR_INDEX)。颜色是整型color ，但是所有指标缓冲区必须是具有双精度类型的特点。颜色的值和辅助 (INDICATOR_CALCULATIONS) 缓冲区的值不能通过使用CopyBuffer()来获得。

指标缓冲区的数量必须使用编译程序指令#property indicator_buffers number_of_buffers来指定：

#property indicator_buffers 3 // 指标有3个缓冲区

一个指标可允许的最大缓冲区数量是512。

指标缓冲区和标图的关联

每个标图都是基于一个或多个指标缓冲区。所以，若要显示简单的蜡烛图，则需要四个值 - 开盘价，最高价，最低价和收盘价。相应地，若要以蜡烛图的形式显示一个指标，必须为它们声明4个指标缓冲区和4个双精度类型的数组。例如：

//--- 指标有4个指标缓冲区

#property indicator_buffers 4

//--- 指标有一个标图

#property indicator_plots 1

//--- 图形标图数1将显示为蜡烛图

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

//--- 蜡烛图将会以clrDodgerBlue绘制

#property indicator_color1 clrDodgerBlue

//--- 指标缓冲区的4个数组

double OBuffer[];

double HBuffer[];

double LBuffer[];

double CBuffer[];

图形标图根据标图号自动使用指标缓冲区。标图数从1开始，缓冲区数从0开始。如果第一个标图需要4个指标缓冲区，那么开始的4个指标缓冲区将被用于绘制它。这四个缓冲区应该使用SetIndexBuffer() 函数，以正确的标引连接相应的数组。

//--- 绑定数组和指标缓冲区

SetIndexBuffer(0,OBuffer,INDICATOR_DATA); // 第一指标缓冲区对应0标引

SetIndexBuffer(1,HBuffer,INDICATOR_DATA); // 第二指标缓冲区对应1标引

SetIndexBuffer(2,LBuffer,INDICATOR_DATA); // 第三缓冲区对应2标引

SetIndexBuffer(3,CBuffer,INDICATOR_DATA); // 第四缓冲区对应3标引

标图蜡烛图，指标将只使用这开始的四个缓冲区，因为“蜡烛图”的标图在第一个数字下已经公布。

改变示例，并添加简单的线型标图 - DRAW_LINE。现在假设线的编号为1，而蜡烛图的编号为2。缓冲区和标图的数量会增加。

//--- 指标有5个指标缓冲区

#property indicator_buffers 5

//--- 指标有2个标图

#property indicator_plots 2

//--- 图 1 是线型

#property indicator_type1 DRAW_LINE

//--- 线的颜色是 clrDodgerRed

#property indicator_color1 clrDodgerRed

//--- 图 2 是日式蜡烛图

#property indicator_type2 DRAW_CANDLES

//--- 蜡烛图的颜色是clrDodgerBlue

#property indicator_color2 clrDodgerBlue

//--- 指标缓冲区的5个数组

double LineBuffer[];

double OBuffer[];

double HBuffer[];

double LBuffer[];

double CBuffer[];

标图顺序已经改变，现在线型是第一位，紧跟着是日式蜡烛图。因此，缓冲区的顺序也相应改变 - 首先我们公布的是0标引线型缓冲区，然后是四个蜡烛图缓冲区。

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA); // 第一个缓冲区对应0标引

//--- 绑定数组和蜡烛图指标缓冲区

SetIndexBuffer(1,OBuffer,INDICATOR_DATA); // 第二个缓冲区对应1标引

SetIndexBuffer(2,HBuffer,INDICATOR_DATA); // 第三个缓冲区对应2标引

SetIndexBuffer(3,LBuffer,INDICATOR_DATA); // 第四个缓冲区对应3标引

SetIndexBuffer(4,CBuffer,INDICATOR_DATA); // 第五个缓冲区对应4标引

缓冲区和标图的数量仅可以通过使用编译程序指令来设置，不可以使用函数动态改变这些属性。

颜色版本样式

正如表格中所见，样式被分成两组。第一组包括名字中无COLOR的样式，我们调用这些基本样式：

DRAW_LINE

DRAW_SECTION

DRAW_HISTOGRAM

DRAW_HISTOGRAM2

DRAW_ARROW

DRAW_ZIGZAG

DRAW_FILLING

DRAW_BARS

DRAW_CANDLES

在第二组，样式名称包括 COLOR，我们称它们颜色版本：

DRAW_COLOR_LINE

DRAW_COLOR_SECTION

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

DRAW_COLOR_ARROW

DRAW_COLOR_ZIGZAG

DRAW_COLOR_BARS

DRAW_COLOR_CANDLES

所有颜色版本的样式不同于基本版，因为他们允许为标图的每个部分指定颜色。标图的最小部分是柱形，所以我们可以说颜色版允许在每个柱形上设置颜色。

除了 DRAW_NONE 和 DRAW_FILLING样式，它们没有颜色版。

若要在每个柱上设置标图颜色，存储颜色标引的额外缓冲区已被添加到颜色版。这些标引在特定数组指出颜色数量，包括预定颜色组。颜色数组大小是64.这意味着每个样式的演示版都允许用64种不同颜色涂色标图。

在指定颜色数组中，颜色的设置和数量可以通过编译程序指令#property indicator_color来设置，在这里您可以通过逗号分隔指定所有必需的颜色。例如，指标中的这种输入：

//--- 定义8种颜色用于蜡烛图涂色（它们存储在指定数组）

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange

说明标图 1，8种颜色被设置，将被置于指定数组。另外在程序中，我们将不会指定标图的颜色，但不仅它的标引。如果我们想要为K柱设置红色，那么来自数组的颜色标引值应该在指标的颜色缓冲区设置。红色首先在指令中指定，它对应0标引号。

//--- 设置蜡烛图颜色clrRed

col_buffer[buffer_index]=0;

颜色设置不会一劳永逸的一次性给予，它可以使用PlotIndexSetInteger()函数动态变化。例如：

//--- 为每个标引设置颜色，像属性PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // 图形样式的数量

PLOT_LINE_COLOR, // 属性标识符

plot_color_ind, // 颜色标引，在这里我们编写颜色

color_array[i]); // 新颜色

指标和标图属性

对于指标标图，属性可以借助编译程序指令和使用相应的函数进行设置。在指标属性和函数之间的连接文章中阅读关于它的更多信息。使用指定函数动态改变指标属性允许创建更灵活的自定义指标。

图表上指标绘制的起点

在许多情况下，根据算法的条件，不可能在当前柱立即启动计算指标值，因为在历史记录中必须提供之前柱的最小数。例如，多种平滑类型意味着在之前的N柱上使用价格数组，并且在这些值的基础上，计算当前柱的指标值。

在这种情况下，既无法为开始的N柱计算指标值，这些值也不能显示在图表上而只能辅助计算进一步的值。为避免在历史记录的开始N柱上标图指标，则在相应的标图设置N值到PLOT_DRAW_BEGIN属性：

//--- 绑定数组和蜡烛图的指标缓冲区

PlotIndexSetInteger(number_of_plot,PLOT_DRAW_BEGIN,N);

在这里：