MQL5参考自定义指标指标属性和函数间的连接 

指标属性和函数间的连接

每个自定义指标都有很多属性， 有些是强制的，有些是开始描述的仓位，具有如下属性：

  • 窗口指示到绘图指示 – indicator_separate_window 或者 indicator_chart_window；
  • 指标缓冲区数量 – indicator_buffers；
  • 指标绘图数量 – indicator_plots。

也可以通过 预处理器 指令或者建立自定义指标的函数建立其他属性。这些属性和类似函数在如下表格中描述。

指标子窗口属性指令

IndicatorSet...()型函数

调整过的子窗口属性指令

indicator_height

IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight)

子窗口高度的修正值

indicator_minimum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)

纵轴最小值

indicator_maximum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)

纵轴最大值

indicator_levelN

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)

N水平面纵轴值

no preprocessor directive

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)

显示的水平面名称

indicator_levelcolor

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)

N水平面颜色

indicator_levelwidth

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)

N平面的线宽

indicator_levelstyle

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)

N平面的线型

绘画属性指令

PlotIndexSet...() 型函数

调整过的绘画属性指令

indicator_labelN

PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)

图N缩略名。当鼠标光标放在上面时显示在数据窗口和弹出提示框中

indicator_colorN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)

图N线的颜色

indicator_styleN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)

图N的线型

indicator_typeN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)

图N的线种

indicator_widthN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)

图N的线宽

常用指标属性

IndicatorSet...()型函数

描述

无预处理器指令

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)

设置显示在指标列表（在程序端按Ctrl+I打开）中的指标的便捷短名称。

无预处理器指令

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)

设置指标值显示所需精确性-小数位的数量。

无预处理器指令

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)

设置指标窗口平面数

indicator_applied_price

无函数，属性仅可以通过预处理器指令设置。

用于指标计算的默认价格类型。只有使用OnCalculate()时被指定。

属性值也可以在“参数”标签中“应用到”指标属性对话框中设置。

记录水平计算和预处理器项目绘图以1开始，而相同属性的技术使用函数以0开始，例如，少于1的指示值为#property。

有许多指令，没有类似函数：

指令

描述

indicator_chart_window

指标显示在主窗口中

indicator_separate_window

指标显示在独立子窗口中

indicator_buffers

所需指标缓冲区的数量

indicator_plots

指标中的平面图数量