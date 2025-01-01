- 指标类型示例
- 指标属性和函数间的连接
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
指标属性和函数间的连接
每个自定义指标都有很多属性， 有些是强制的，有些是开始描述的仓位，具有如下属性：
- 窗口指示到绘图指示 – indicator_separate_window 或者 indicator_chart_window；
- 指标缓冲区数量 – indicator_buffers；
- 指标绘图数量 – indicator_plots。
也可以通过 预处理器 指令或者建立自定义指标的函数建立其他属性。这些属性和类似函数在如下表格中描述。
|
指标子窗口属性指令
|
IndicatorSet...()型函数
|
调整过的子窗口属性指令
|
indicator_height
|
子窗口高度的修正值
|
indicator_minimum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)
|
纵轴最小值
|
indicator_maximum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)
|
纵轴最大值
|
indicator_levelN
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)
|
N水平面纵轴值
|
no preprocessor directive
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)
|
显示的水平面名称
|
indicator_levelcolor
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)
|
N水平面颜色
|
indicator_levelwidth
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)
|
N平面的线宽
|
indicator_levelstyle
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)
|
N平面的线型
|
绘画属性指令
|
PlotIndexSet...() 型函数
|
调整过的绘画属性指令
|
indicator_labelN
|
PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)
|
图N缩略名。当鼠标光标放在上面时显示在数据窗口和弹出提示框中
|
indicator_colorN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)
|
图N线的颜色
|
indicator_styleN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)
|
图N的线型
|
indicator_typeN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)
|
图N的线种
|
indicator_widthN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)
|
图N的线宽
|
常用指标属性
|
IndicatorSet...()型函数
|
描述
|
无预处理器指令
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)
|
设置显示在指标列表（在程序端按Ctrl+I打开）中的指标的便捷短名称。
|
无预处理器指令
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)
|
设置指标值显示所需精确性-小数位的数量。
|
无预处理器指令
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)
|
设置指标窗口平面数
|
indicator_applied_price
|
无函数，属性仅可以通过预处理器指令设置。
|
用于指标计算的默认价格类型。只有使用OnCalculate()时被指定。
属性值也可以在“参数”标签中“应用到”指标属性对话框中设置。
记录水平计算和预处理器项目绘图以1开始，而相同属性的技术使用函数以0开始，例如，少于1的指示值为#property。
有许多指令，没有类似函数：
|
指令
|
描述
|
indicator_chart_window
|
指标显示在主窗口中
|
indicator_separate_window
|
指标显示在独立子窗口中
|
indicator_buffers
|
所需指标缓冲区的数量
|
indicator_plots
|
指标中的平面图数量