龚申猛：这2周，收益低于60%的，请扪心自问为什么？

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

清晰的思路明确的点位，及时的提示，跟单无忧轻松盈利!

最近2周的交易，如果说你的账户收益低于60%，请不要告诉别人是再跟我做!

1:大选当天，亚盘我们分别的1278和80位置空了2次，确切的说是一次，因为第二次等1280空的时候还没有进场就已经1290了!随后的大涨有事在外没有参与，欧盘在1322-28区域开始抄顶，结果1335非常不幸的死在这波空头的山顶上，结果当天郁闷的吃不下饭睡不着觉也就没有再操作了!

2:大选当天，特朗普被确认为美国第45任新总统的时候，我们明确发表了关于《美国大选高潮已过，贵金属多头也该谢幕了》的博文，或许我们的空单死的很冤，但我们成功的阻止了一部分人继续盲目追多愚蠢动作，同时也让很多朋友的多单在1330区域完美获利了结!

3:大选第二日，太多的投资者依然沉浸在多头的喜悦与收获之中，我们发表《黄金白银波段看空至1200》的言论，盘中布局“百点波段空单”!1285空1290加仓空，美盘时段1283空，路演现场1280空，破位下跌后1272继续空当晚即下跌至1250位置!

4:金价处于1250位置的持续一天的震荡，又一批抄底投资者进场了，而我们给出了明确的思路《黄金1250会破位吗?我们已经在1257-58空了》多么明确的思路和提示，跟上的朋友应该一夜做梦都在笑吧!

5:美国大选当周的周末，我们的言论是《黄金波段空头将在下周1200位置了结》而上周1202的出局，空头已经全部走了，当然周初持续了3天的震荡，大家都萌了，抄底的蠢蠢欲动，我们却始终坚持高空做空策略，这3天，我们有空单赚钱没出扫损的，也有按照单边做空在震荡的中间价刚好扫损的，但这3天我们都是5%的轻仓操作，因为我们明确的知道这是弱势震荡休整!

6:周四晚间，几乎80%的朋友都在期待1231的破位的时候，我们的言论《1231之下再空最后一次》《1231空单用4美金止损波20点利润》更像是大海里的一盏灯塔，为迷茫的投朋友们指明了方向!当晚到了1310区域，却没有止盈，而我们果断下移目标址1202位置，最终在1206斩获超过预期20个点的利润至25个点!

7:周五多空争夺的战场上，我们在1215空，1210空斗在1206获利出局，目标1202仅差0.5美金没有止盈就是没有，我们不玩文字游戏，我们不弄虚作假!欧盘又一批抄底的朋友们冲进去了，美盘的我们1213又空一次!最终在1207再赚6美金平仓，当日承诺的20点利润基本完成!

2周的交易，从美国大选投票当天开始，2周的交易不正常收益是翻个倍，或许你是重仓了，按照这波策略翻个倍其实也很正常!而一般的收益应该是大于60%的，这样的交易是严格按照我的仓位和点位以及持仓周期!不一般的收益我就不说了，如果有人问，千万别坏了我的名声!

这是一篇广告贴，或许你看完不屑一顾，或许你撇了一眼就走了，但这完全不会影响我们对波段的把控!具体接下来的行情分析和下周的交易思路包括抄底策略将在明天的博文中公布!