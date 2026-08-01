2026年8月03日至07日外汇与加密货币预测

上周，美联储、英国央行和日本央行都维持利率不变。不过，美联储的语气不够强硬，未能继续支撑美元，DXY指数跌破100.00。EUR/USD突破此前区间，周收于1.1530附近。bitcoin回到63,000区域，Brent恢复至88.30，黄金仍在4,000附近。

💶 EUR/USD

此前的中性偏空情景只在周初有效。7月28日星期二，汇价一度跌至1.1353，但随后反转，并在1.1530附近结束一周交易。1.1480阻力被突破，市场显示美元已缺乏继续走强的力量。欧元还受到欧元区通胀上升的支持，这降低了欧洲央行快速放松政策的可能性。最近支撑位在1.1480-1.1500，之后是1.1390-1.1400和1.1350-1.1360。阻力位在1.1560-1.1580，之后是1.1620和1.1685-1.1700。只要EUR/USD保持在1.1480上方，优势将逐步转向买方。不过，强劲的美国数据可能使该货币对回到此前区间。

🟠 bitcoin (BTC/USD)

BTC/USD在周初升至67,570，但再次未能站稳67,000-67,265区域上方。8月01日星期六，价格在63,000区域交易。最近支撑位在62,360-63,000，之后是61,255-61,575、60,300-60,680和57,700-59,000。阻力位在64,000-65,570，之后是67,000-67,570和70,000。只要BTC/USD保持在67,000下方，市场仍处于横盘状态，并带有偏空倾向。

🛢 Brent原油

Brent在星期二跌至80.64，但随后恢复，并在88.30附近结束一周交易。这一走势表明，在7月强劲上涨之后，市场已经准备好出现快速回调。同时，地缘政治溢价并未完全消失。主要因素仍是伊朗、霍尔木兹海峡和石油供应相关风险。支撑位在86.00-88.00，之后是82.60-84.00和80.60-81.00。阻力位在89.60-90.00，之后是94.85-96.15和98.60-100.00。只要Brent保持在88.00上方，看涨动能仍然存在，尽管已经有所减弱。若跌破84.00，将提高更深回调的风险。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金整周都在4,000附近波动，处于3,995-4,120的横盘区间内，并在4,045附近结束本阶段交易。一方面，地缘政治风险和美元走弱支撑了黄金。另一方面，下行阻力继续限制上行空间。最近支撑位在3,995-4,020，之后是3,940-3,960和3,880。阻力位在4,100-4,120，之后是4,165和4,200-4,250。只要XAU/USD保持在4,200下方，情景仍偏中性，市场需要更强的驱动因素才能离开横盘走势。

📈 本周重要事件及可能趋势

市场焦点将集中在美国商业活动和劳动力市场数据上：8月03日 – ISM Manufacturing PMI；8月05日 – 7月ADP Nonfarm Employment Change，该指标显示美国私营非农就业人数变化，以及ISM Services PMI；8月07日 – 美国主要劳动力市场报告，包括Nonfarm Payrolls和失业率。

本周可能趋势：EUR/USD – 在1.1480上方温和看涨。BTC/USD – 在67,000下方横盘并带有偏空倾向。Brent – 在88.00上方温和看涨，但存在向下回调风险。XAU/USD – 中性。

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