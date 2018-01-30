千户黄金: 1月30日美元多头扳回一城, 黄金多头情绪渐凉

在昨天（1月29日）黄金正如千户本人所预测，延续上周四见顶后的回落继续下行，因美国通胀数据与预期相符，且美国公债收益率走高，美元于低位反弹持续走强，刷新近三个交易日高位。日内市场需要关注特朗普的国情咨文以及晚间23:30 英国央行行长卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。

​昨天就有提到，黄金一轮空头机会来临，而市场的走势也证实了千户的这一看法，不知道你是否抓住了这一轮下跌的行情呢？如果抓住了我恭喜你，也替你感到开心，做投资能够赚钱才是最实在的！如果没有抓住，你也不必因为错过一次就懊悔，行情每天都会有，宁愿错过不愿做错，认真的做好每一笔交易才是对自己资金的负责。





​从小时图上来看，黄金在昨天跌破Y线之后进一步确定了下跌走势，于早间金价再度下探并刷新昨日低点，说明行情依然处于弱势状态。预计日内将会再度刷新新低，目前来看下方初步支撑位于Z1附近（前期上升阶段中的回测支撑点）,若金价出现快速回落的情况则有可能于此线止跌反弹，相反若继续保持慢跌状态，那么后续则将指向Z2支撑位（顶底转换线）。

日内交易思路

上午给出1340空单继续持有，先看目标1332一线，若破位继续下看1326附近。

若快跌到1332可考虑短多进场，止损设置1328即可，目标看反弹1337附近

若处于慢跌，则需要等到1327-1326区间内再考虑入场做多

最后说一下心里话，我们投资是为了什么？任何不以利益最大化为目的的投资，都是败家，任何为了利益而情绪化的投资，都是输家。市场中，有些时候发生亏损就学会接受，有些时候获取利润就学会享受，很多事犹如天气，慢慢热或者渐渐冷，转眼已过了一季。给你一个神准的建议，不如给你一个正确的思路。