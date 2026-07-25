2026年7月27日至31日外汇与加密货币市场预测

上周市场仍没有明确方向，但确认了7月的主要主题：美元谨慎，EUR/USD横盘，比特币动能较弱，原油强势，黄金则受地缘政治和技术阻力共同影响。7月23日，欧洲央行维持利率不变，但保留进一步收紧政策的可能。现在市场焦点转向美联储、美国和欧元区GDP数据，以及PCE通胀指标。这些事件可能决定市场继续横盘，还是获得新的推动力。

💶 EUR/USD

此前EUR/USD的情景为中性偏空，并已完全得到确认。该货币对保持了6月底以来的横盘走势，周末收在1.1370附近。周内最高为1.1450，最低为1.1363。价格再次未能突破1.1470，但1.1360附近支撑也保持有效。这说明市场暂时既不准备推动欧元大幅上涨，也不准备推动美元全面走强。最近阻力位在1.1390-1.1400，其后为1.1435和1.1465-1.1480，目标为1.1500。支撑位在1.1360-1.1370，其后为1.1325和1.1185-1.1210。只要该货币对低于1.1480，基准情景仍为中性偏空。价格越低，出现看涨修正的可能性越高。

🟠 比特币（BTC/USD）

周初，BTC/USD突破65,570并升向67,000。但买方乐观情绪没有持续太久：该货币对连续第三周收在64,000附近，确认了横盘情景。同时，市场结构并非完全中性：7月以来，局部高点和低点逐步抬高，因此不能排除再次冲向70,000的可能。为实现这一点，价格需要站稳67,000-67,265上方。最近阻力位为65,570，其后为67,000-67,265和70,000。支撑位在63,700-64,000，其后为61,255-61,575、60,300-60,680和57,700-59,000。只要BTC/USD低于67,000，情景仍为横盘并带有偏空倾向。

🛢 布伦特原油

布伦特原油继续强势上涨。周内价格升至98.65，自7月初以来涨幅已超过40%。主要因素仍是伊朗、霍尔木兹海峡以及供应风险周边的紧张局势。只要市场看到供应中断威胁，原油风险溢价就会存在。但在如此快速上涨之后，急剧回调风险也在增加，特别是在出现缓和迹象时。强支撑位在97.00-98.00、91.00-92.00、89.00和83.00-85.00区域。阻力位在100.00-101.00、105.00-106.00和108.00-109.00。只要布伦特原油保持在90.00-91.00上方，情景仍为看涨，但波动性可能明显上升。

🥇 黄金（XAU/USD）

7月黄金进入横盘趋势。上涨尝试仍受下降阻力线限制，该阻力线来自1月历史高点5,595。周内最高为4,166，收在4,052附近。地缘政治风险和市场对美联储利率路径转向更温和的预期支撑黄金。但美元保持稳定，下降阻力线也限制了上涨空间。阻力位在4,100-4,165，其后为4,200-4,250和4,350。支撑位在4,000-4,020，其后为3,940-3,960和3,880。只要价格低于4,200，情景仍是在宽幅横盘区间内保持中性。

📈 本周重要事件及基准情景

主要事件是各央行利率决定和新闻发布会：7月29日 – 美联储；7月30日 – 英国央行；7月31日 – 日本央行。市场还将关注：7月29日 – 欧元区第二季度初步GDP；7月30日 – 美国第二季度GDP和PCE指数，即消费支出通胀；7月31日 – 欧元区CPI，即通胀。

基准情景：EUR/USD在1.1480下方中性偏空；BTC/USD在67,000下方横盘偏空；布伦特原油在90.00-91.00上方看涨；XAU/USD在3,940-4,200区间内中性。

Born2trade分析团队

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