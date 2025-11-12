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从趋势交易，看交易策略。从2万美元到4.2亿美元
贫民窟矿工克斯伍德股市封神之路
南非索韦托贫民窟矿工克斯伍德，揣2万美金遗产，2005年全仓梭哈刚上市、股价仅0.25美金的Capitec银行股，专买断头台；2008年该股暴跌40%，他重仓买重挫，更满血等暴跌逆势加仓；后再重仓资源、教育股，踩中三大红利。20年间，从日薪不足10美金矿工，逆袭为4.2亿美金富豪，仍守贫民窟习惯，成股市神话。
克斯伍德三大交易心法
1. 专买断头台：精准押注潜力标的初始阶段，如Capitec上市初期全仓入局；
2. 重仓买重挫：优质标的大幅受挫时果断重仓，如该股暴跌40%时加码；
3. 满血等暴跌：预留资金耐心蛰伏，标的暴跌时满血加仓，践行“别人恐慌我贪婪，别人贪婪我放假”。
English
The Path to Stock Market Divinity: Slum Miner克斯伍德's Journey
Khusiwood, a miner from Soweto's slums in South Africa, took his $20,000 inheritance and went all-in on Capitec Bank's stock at its 2005 IPO, when it traded at just $0.25—specializing in seizing early opportunities. When the stock plummeted 40% in 2008, he doubled down on the slump and waited with full capital to add positions against the trend. Later, he heavily invested in resource and education stocks, riding three major booms. In 20 years, he rose from a miner earning less than $10 a day to a $420 million millionaire, still keeping his slum habits and becoming a stock market legend.
Khusiwood's Three Trading Principles
1. Seize the early stage: Precisely bet on potential assets at their initial phase, such as going all-in on Capitec at its IPO;
2. Heavy position on slumps: Boldly load up on quality assets when they suffer sharp declines, like increasing positions when the stock dropped 40%;
3. Wait with full capital for crashes: Hold reserved funds to lie low patiently, then pour in capital to add positions during crashes, practicing "Be greedy when others are fearful, be cautious when others are greedy."
Français
Le Chemin vers la Divinité du Marché Boursier: Le Voyage de Khusiwood, Mineur des Bidonvilles
Khusiwood, un mineur des bidonvilles de Soweto en Afrique du Sud, a pris son héritage de 20 000 dollars et investi tout son capital dans l'action de Capitec Bank lors de son introduction en bourse en 2005, à seulement 0,25 dollar—spécialisé dans saisir les opportunités initiales. Lorsque l'action a chuté de 40% en 2008, il a renforcé sa position dans la baisse et attendu avec capital intégral pour augmenter ses positions à contre-courant. Plus tard, il a investi massivement dans des actions de ressources et d'éducation, profitant de trois grands boums. En 20 ans, il est passé d'un mineur gagnant moins de 10 dollars par jour à un millionnaire de 420 millions de dollars, gardant encore ses habitudes de bidonville et devenant une légende du marché boursier.
Trois Principes de Trading de Khusiwood
1. Saisir la phase initiale: Parier précisément sur des actifs potentiels à leur début, comme investir tout son capital dans Capitec à son IPO;
2. Position lourde sur les chutes: Charger bravement sur des actifs de qualité lors de fortes baisses, comme augmenter les positions quand l'action a chuté de 40%;
3. Attendre avec capital intégral pour les crashes: Conserver des fonds réservés pour rester discret patiemment, puis injecter tout le capital pour augmenter les positions pendant les crashes, pratiquant "Être cupide quand les autres ont peur, être prudent quand les autres sont cupides."
Deutsch
Der Weg zur Börsen Göttlichkeit: Die Reise von Khusiwood, Slum-Miner
Khusiwood, ein Miner aus den Slums von Soweto in Südafrika, nahm sein Erbe von 20.000 Dollar und investierte sein gesamtes Kapital in die Aktie der Capitec Bank bei ihrer Börseneinführung im Jahr 2005, als sie nur 0,25 Dollar kostete—spezialisiert darauf, frühe Chancen zu ergreifen. Als die Aktie 2008 um 40% stürzte, verstärkte er seine Position bei der Krise und wartete mit vollem Kapital, um gegen den Trend einzusteigen. Später investierte er schwer in Ressourcen- und Bildungsaktien, nutzend drei große Booms. In 20 Jahren stieg er von einem Miner mit weniger als 10 Dollar pro Tag zu einem Millionär mit 420 Millionen Dollar auf, behielt noch seine Slum-Gewohnheiten und wurde eine Börsenlegende.
Drei Handelsgrundsätze von Khusiwood
1. Frühe Phase ergreifen: Präzise auf potenzielle Vermögenswerte in ihrer Anfangsphase wetten, wie das gesamte Kapital bei Capitec's Börseneinführung investieren;
2. Schwere Position bei Kursschlägen: Kühn in qualitativ hochwertige Vermögenswerte bei starken Rückgängen einsteigen, wie Positionen erhöhen, als die Aktie um 40% fiel;
3. Mit vollem Kapital auf Crashes warten: Reservierte Gelder halten, um geduldig zu warten, dann gesamten Kapital einführen, um Positionen bei Crashes zu erhöhen, praktizierend "Gierig sein, wenn andere ängstlich sind; vorsichtig sein, wenn andere gierig sind."
Schweizerdeutsch
Der Weg zur Börsengöttlichkeit: D'Reise vum Khusiwood, Slum-Miner
Khusiwood, en Miner aus de Slums vo Soweto in Südafrika, huet säi Erbe vu 20 000 Dollar ugeholl und säi ganz Kapital bei der Börseneinführung vo Capitec Bank im Joer 2005 investiert, wann si nur 0,25 Dollar kostet—spezialisiert op fréi Chancen ze ergrieifen. Wann d'Aktie 2008 um 40% gefallt isch, huet er sene Position bei der Krise verstärkt und mit vollen Kapital gewartet, um géint de Trend einzusteige. Später huet er schwärz op Ressourcen- und Bildungsaktien investiert, drübergang drei grosse Booms. In 20 Joere isch er vu enem Miner mit weniger als 10 Dollar pro Tag zu enem Millionär mit 420 Millionen Dollar gsi, hät no sene Slum-Gewohnheiten behalte und en Börsenlegende worde.
Drei Handelsgrundsätze vum Khusiwood
1. Frühe Phase ergrieifen: Präzis op potenzielle Vermögenswerte in hirem Anfangsstadium wette, wief z.B. das ganze Kapital bei Capitec's Börseneinführung investiere;
2. Schwärze Position bei Kursschlägen: Kühn in qualitativ gutt Vermögenswerte bei starken Rückgängen einsteige, wief Positionen erhöhe, wann d'Aktie um 40% gefallt isch;
3. Mit vollen Kapital uf Crashes warte: Reservierte Gelder halte, um geduldig ze warten, dann ganzen Kapital einführen, um Positionen bei Crashes zu erhöhe, praktizierend "Gierig si, wann andere ängstlech si; vorsichtig si, wann andere gierig si."
עברית，
הדרך לקריסות הבורסה: המסע של חוסיוד, מכרה של שכונת הגישושים
חוסיוד, מכרה משכונת הגישושים של סווטו בדרום אפריקה, לקח את הירושה שלו של 20,000 דולר וההשקיע את כל הוןו במנייה של בנק קפיטק בשיגורו הראשוני לבורסה ב-2005, כשהיא עמדה רק על 0.25 דולר—מתמחה בחי�拘捕 הזדמנויות ראשוניות. כשה המנייה התרסתה ב-40% ב-2008, הוא חיזק את מיקומו בשיעור השקע והחכה עם הון מלא כדי להגביר את מיקומו נגד הט렠ד. מאוחר יותר, הוא השקיע במיקוד כבד במניות משאבים וחינוך, מנצל שלושה בום גדולים. ב-20 שנים, הוא עלה מכרה עם הכנסה של פחות מ-10 דולר ליום למיליונר עם 420 מיליון דולר, עדיין שמר על הרגליו משכונת הגישושים והפך ללגند בורסי.
שלוש עקרונות מסחר של חוסיוד
1. ללכוד את השלב הראשוני: להמר במדויק על נכסים פוטנציאליים בשלב הראשוני שלהם, כגון השקעת כל ההון בשיגור הראשוני של קפיטק לבורסה;
2. מיקום כבד בשיעור השקע: לטעון ב�决断 ב- נכסים איכותיים בשיעור השקע חמור, כגון הגדלת מיקומים כשה המנייה התרסתה ב-40%;
3. להחכות עם הון מלא למרות קריסה: לשמור על כספים ממוקדים להחכות בעדינות, ثم להחדיר כל ההון להגביר מיקומים במהלך קריסות, מטמיעה את העיצוב "להיות חמדני כשהאחרים מפחדים,�היות זהיר כשהאחרים חמדניים".
العربية，
طريق الإلهية في السوق المالية: رحلة خوسيود عمال المناجم من khu贫民窟
خوسيود، عمال مناجم من khu贫民窟 سواتو في جنوب إفريقيا، أخذ ميراثه المقدر ب 20000 دولار واستثمر كامل رأسماله في أسهم بنك كابيتك عند وصوله إلى السوق المالية في عام 2005، عندما كان سعره فقط 0.25 دولار—متخصص في الاستفادة من الفرص الأولية. عندما انخفضت السهم بنسبة 40% في عام 2008، عزز من حصته في الانخفاض وانتظر ب رأسمال كامل لزيادة حصته عكس الاتجاه. لاحقًا، استثمر بثقل في أسهم الموارد والتعليم، مستغلى ثلاثة طفرات كبيرة. في 20 عامًا، ارتفع من عامل مناجم يأخذ أقل من 10 دولارات يوميًا إلى ملايير حاصل على 420 مليون دولار، لا يزال يحتفظ ب عاداته من khu贫民窟 واصبح أسطورة في السوق المالية.
ثلاثة مبادئ تداول خوسيود
1. الاستفادة من المرحلة الأولية: الرهان الدقيق على الأصول المحتملة في مرحلة их الأولى، مثل استثمار كامل رأسمال في كابيتك عند وصوله إلى السوق;
2. الحصة الثقيلة في الانخفاض الشديد: التحمل بثقل في الأصول الجيدة عند الانخفاض الشديد، مثل زيادة الحصص عندما انخفضت السهم بنسبة 40%;
3. الانتظار ب رأسمال كامل للانهيار: الاحتفاظ بالأموال المحجوزة للانتظار بالصبر، ثم دفع كامل الرأسمال لزيادة الحصص أثناء الانهيار، وتطبيق "كن طماعًا عندما يخاف الآخرون، كن حذرًا عندما يطمع الآخرون".
日本語
スラムの鉱山労働者クーシウッドの株式市場神話への道
南アフリカ・ソウェトのスラムの鉱山労働者クーシウッドは、2万ドルの相続金を持ち、2005年に上場直後、株価わずか0.25ドルのカピテック銀行の株に全額投資——初期機会を捉えることを特化。2008年に同株が40%暴落した際、下落局面でポジションを強化し、満額資金で待機し逆張りで追加購入。その後、資源・教育系株に重倉投資し、3大ブームを捉えた。20年で、日給10ドル以下の鉱山労働者から4億2000万ドルの富豪になり、依然としてスラムの習慣を守り、株式市場の伝説となった。
クーシウッドの3大トレーディング原則
1. 初期段階を捉える：ポテンシャルある銘柄の初期段階に的確に投資、例えばカピテック上場直後に全額投資;
2. 暴落時に重倉：優良銘柄が大幅下落時に断固重倉、例えば同株40%暴落時に増枠;
3. 満額資金で暴落を待つ：留保資金を抱えて辛抱強く待機、銘柄暴落時に満額追加購入、「他人が恐慌する時に欲張る、他人が欲張る時に警戒する」を実践。
한국어
슬럼 광부 쿠시우드의 주식 시장 신화之路
남아프리카 소웨토 슬럼의 광부 쿠시우드는 2만 달러의 상속금을 가지고 2005년 상장 직후 주가 겨우 0.25달러인 카파이텍 은행 주식에 전액 투자——초기 기회 포착을 전문으로 했다. 2008년 해당 주식이 40% 폭락했을 때, 그는 하락局面에서 포지션을 강화하고 만액 자금으로 대기하며 역장매수했다. 이후 자원·교육 주식에 중仓 투자하여 세 가지 큰 붐을 포착했다. 20년 만에 일급 10달러 이하의 광부에서 4억 2000만 달러 부호가 되었으며, 여전히 슬럼 생활 습관을 유지하며 주식 시장 전설이 되었다.
쿠시우드의 세 가지 트레이딩 원칙
1. 초기 단계 포착：잠재력 있는 종목의 초기 단계에 정확히 투자, 예를 들어 카파이텍 상장 직후 전액 투자;
2. 폭락 시 중仓：우량 종목이 큰 폭으로 하락할 때 단호히 중仓, 예를 들어 해당 주식 40% 폭락 시 증仓;
3. 만액 자금으로 폭락 기다리기：예비 자금을 가지고 인내심 있게 대기, 종목 폭락 시 만액 추가 매수, "다른 사람이 공황할 때 탐욕스럽게 행동하고, 다른 사람이 탐욕스러울 때 경계하다"를 실천.
贫民窟矿工克斯伍德股市封神之路
南非索韦托贫民窟矿工克斯伍德，揣2万美金遗产，2005年全仓梭哈刚上市、股价仅0.25美金的Capitec银行股，专买断头台；2008年该股暴跌40%，他重仓买重挫，更满血等暴跌逆势加仓；后再重仓资源、教育股，踩中三大红利。20年间，从日薪不足10美金矿工，逆袭为4.2亿美金富豪，仍守贫民窟习惯，成股市神话。
克斯伍德三大交易心法
1. 专买断头台：精准押注潜力标的初始阶段，如Capitec上市初期全仓入局；
2. 重仓买重挫：优质标的大幅受挫时果断重仓，如该股暴跌40%时加码；
3. 满血等暴跌：预留资金耐心蛰伏，标的暴跌时满血加仓，践行“别人恐慌我贪婪，别人贪婪我放假”。
English
The Path to Stock Market Divinity: Slum Miner克斯伍德's Journey
Khusiwood, a miner from Soweto's slums in South Africa, took his $20,000 inheritance and went all-in on Capitec Bank's stock at its 2005 IPO, when it traded at just $0.25—specializing in seizing early opportunities. When the stock plummeted 40% in 2008, he doubled down on the slump and waited with full capital to add positions against the trend. Later, he heavily invested in resource and education stocks, riding three major booms. In 20 years, he rose from a miner earning less than $10 a day to a $420 million millionaire, still keeping his slum habits and becoming a stock market legend.
Khusiwood's Three Trading Principles
1. Seize the early stage: Precisely bet on potential assets at their initial phase, such as going all-in on Capitec at its IPO;
2. Heavy position on slumps: Boldly load up on quality assets when they suffer sharp declines, like increasing positions when the stock dropped 40%;
3. Wait with full capital for crashes: Hold reserved funds to lie low patiently, then pour in capital to add positions during crashes, practicing "Be greedy when others are fearful, be cautious when others are greedy."
Français
Le Chemin vers la Divinité du Marché Boursier: Le Voyage de Khusiwood, Mineur des Bidonvilles
Khusiwood, un mineur des bidonvilles de Soweto en Afrique du Sud, a pris son héritage de 20 000 dollars et investi tout son capital dans l'action de Capitec Bank lors de son introduction en bourse en 2005, à seulement 0,25 dollar—spécialisé dans saisir les opportunités initiales. Lorsque l'action a chuté de 40% en 2008, il a renforcé sa position dans la baisse et attendu avec capital intégral pour augmenter ses positions à contre-courant. Plus tard, il a investi massivement dans des actions de ressources et d'éducation, profitant de trois grands boums. En 20 ans, il est passé d'un mineur gagnant moins de 10 dollars par jour à un millionnaire de 420 millions de dollars, gardant encore ses habitudes de bidonville et devenant une légende du marché boursier.
Trois Principes de Trading de Khusiwood
1. Saisir la phase initiale: Parier précisément sur des actifs potentiels à leur début, comme investir tout son capital dans Capitec à son IPO;
2. Position lourde sur les chutes: Charger bravement sur des actifs de qualité lors de fortes baisses, comme augmenter les positions quand l'action a chuté de 40%;
3. Attendre avec capital intégral pour les crashes: Conserver des fonds réservés pour rester discret patiemment, puis injecter tout le capital pour augmenter les positions pendant les crashes, pratiquant "Être cupide quand les autres ont peur, être prudent quand les autres sont cupides."
Deutsch
Der Weg zur Börsen Göttlichkeit: Die Reise von Khusiwood, Slum-Miner
Khusiwood, ein Miner aus den Slums von Soweto in Südafrika, nahm sein Erbe von 20.000 Dollar und investierte sein gesamtes Kapital in die Aktie der Capitec Bank bei ihrer Börseneinführung im Jahr 2005, als sie nur 0,25 Dollar kostete—spezialisiert darauf, frühe Chancen zu ergreifen. Als die Aktie 2008 um 40% stürzte, verstärkte er seine Position bei der Krise und wartete mit vollem Kapital, um gegen den Trend einzusteigen. Später investierte er schwer in Ressourcen- und Bildungsaktien, nutzend drei große Booms. In 20 Jahren stieg er von einem Miner mit weniger als 10 Dollar pro Tag zu einem Millionär mit 420 Millionen Dollar auf, behielt noch seine Slum-Gewohnheiten und wurde eine Börsenlegende.
Drei Handelsgrundsätze von Khusiwood
1. Frühe Phase ergreifen: Präzise auf potenzielle Vermögenswerte in ihrer Anfangsphase wetten, wie das gesamte Kapital bei Capitec's Börseneinführung investieren;
2. Schwere Position bei Kursschlägen: Kühn in qualitativ hochwertige Vermögenswerte bei starken Rückgängen einsteigen, wie Positionen erhöhen, als die Aktie um 40% fiel;
3. Mit vollem Kapital auf Crashes warten: Reservierte Gelder halten, um geduldig zu warten, dann gesamten Kapital einführen, um Positionen bei Crashes zu erhöhen, praktizierend "Gierig sein, wenn andere ängstlich sind; vorsichtig sein, wenn andere gierig sind."
Schweizerdeutsch
Der Weg zur Börsengöttlichkeit: D'Reise vum Khusiwood, Slum-Miner
Khusiwood, en Miner aus de Slums vo Soweto in Südafrika, huet säi Erbe vu 20 000 Dollar ugeholl und säi ganz Kapital bei der Börseneinführung vo Capitec Bank im Joer 2005 investiert, wann si nur 0,25 Dollar kostet—spezialisiert op fréi Chancen ze ergrieifen. Wann d'Aktie 2008 um 40% gefallt isch, huet er sene Position bei der Krise verstärkt und mit vollen Kapital gewartet, um géint de Trend einzusteige. Später huet er schwärz op Ressourcen- und Bildungsaktien investiert, drübergang drei grosse Booms. In 20 Joere isch er vu enem Miner mit weniger als 10 Dollar pro Tag zu enem Millionär mit 420 Millionen Dollar gsi, hät no sene Slum-Gewohnheiten behalte und en Börsenlegende worde.
Drei Handelsgrundsätze vum Khusiwood
1. Frühe Phase ergrieifen: Präzis op potenzielle Vermögenswerte in hirem Anfangsstadium wette, wief z.B. das ganze Kapital bei Capitec's Börseneinführung investiere;
2. Schwärze Position bei Kursschlägen: Kühn in qualitativ gutt Vermögenswerte bei starken Rückgängen einsteige, wief Positionen erhöhe, wann d'Aktie um 40% gefallt isch;
3. Mit vollen Kapital uf Crashes warte: Reservierte Gelder halte, um geduldig ze warten, dann ganzen Kapital einführen, um Positionen bei Crashes zu erhöhe, praktizierend "Gierig si, wann andere ängstlech si; vorsichtig si, wann andere gierig si."
עברית，
הדרך לקריסות הבורסה: המסע של חוסיוד, מכרה של שכונת הגישושים
חוסיוד, מכרה משכונת הגישושים של סווטו בדרום אפריקה, לקח את הירושה שלו של 20,000 דולר וההשקיע את כל הוןו במנייה של בנק קפיטק בשיגורו הראשוני לבורסה ב-2005, כשהיא עמדה רק על 0.25 דולר—מתמחה בחי�拘捕 הזדמנויות ראשוניות. כשה המנייה התרסתה ב-40% ב-2008, הוא חיזק את מיקומו בשיעור השקע והחכה עם הון מלא כדי להגביר את מיקומו נגד הט렠ד. מאוחר יותר, הוא השקיע במיקוד כבד במניות משאבים וחינוך, מנצל שלושה בום גדולים. ב-20 שנים, הוא עלה מכרה עם הכנסה של פחות מ-10 דולר ליום למיליונר עם 420 מיליון דולר, עדיין שמר על הרגליו משכונת הגישושים והפך ללגند בורסי.
שלוש עקרונות מסחר של חוסיוד
1. ללכוד את השלב הראשוני: להמר במדויק על נכסים פוטנציאליים בשלב הראשוני שלהם, כגון השקעת כל ההון בשיגור הראשוני של קפיטק לבורסה;
2. מיקום כבד בשיעור השקע: לטעון ב�决断 ב- נכסים איכותיים בשיעור השקע חמור, כגון הגדלת מיקומים כשה המנייה התרסתה ב-40%;
3. להחכות עם הון מלא למרות קריסה: לשמור על כספים ממוקדים להחכות בעדינות, ثم להחדיר כל ההון להגביר מיקומים במהלך קריסות, מטמיעה את העיצוב "להיות חמדני כשהאחרים מפחדים,�היות זהיר כשהאחרים חמדניים".
العربية，
طريق الإلهية في السوق المالية: رحلة خوسيود عمال المناجم من khu贫民窟
خوسيود، عمال مناجم من khu贫民窟 سواتو في جنوب إفريقيا، أخذ ميراثه المقدر ب 20000 دولار واستثمر كامل رأسماله في أسهم بنك كابيتك عند وصوله إلى السوق المالية في عام 2005، عندما كان سعره فقط 0.25 دولار—متخصص في الاستفادة من الفرص الأولية. عندما انخفضت السهم بنسبة 40% في عام 2008، عزز من حصته في الانخفاض وانتظر ب رأسمال كامل لزيادة حصته عكس الاتجاه. لاحقًا، استثمر بثقل في أسهم الموارد والتعليم، مستغلى ثلاثة طفرات كبيرة. في 20 عامًا، ارتفع من عامل مناجم يأخذ أقل من 10 دولارات يوميًا إلى ملايير حاصل على 420 مليون دولار، لا يزال يحتفظ ب عاداته من khu贫民窟 واصبح أسطورة في السوق المالية.
ثلاثة مبادئ تداول خوسيود
1. الاستفادة من المرحلة الأولية: الرهان الدقيق على الأصول المحتملة في مرحلة их الأولى، مثل استثمار كامل رأسمال في كابيتك عند وصوله إلى السوق;
2. الحصة الثقيلة في الانخفاض الشديد: التحمل بثقل في الأصول الجيدة عند الانخفاض الشديد، مثل زيادة الحصص عندما انخفضت السهم بنسبة 40%;
3. الانتظار ب رأسمال كامل للانهيار: الاحتفاظ بالأموال المحجوزة للانتظار بالصبر، ثم دفع كامل الرأسمال لزيادة الحصص أثناء الانهيار، وتطبيق "كن طماعًا عندما يخاف الآخرون، كن حذرًا عندما يطمع الآخرون".
日本語
スラムの鉱山労働者クーシウッドの株式市場神話への道
南アフリカ・ソウェトのスラムの鉱山労働者クーシウッドは、2万ドルの相続金を持ち、2005年に上場直後、株価わずか0.25ドルのカピテック銀行の株に全額投資——初期機会を捉えることを特化。2008年に同株が40%暴落した際、下落局面でポジションを強化し、満額資金で待機し逆張りで追加購入。その後、資源・教育系株に重倉投資し、3大ブームを捉えた。20年で、日給10ドル以下の鉱山労働者から4億2000万ドルの富豪になり、依然としてスラムの習慣を守り、株式市場の伝説となった。
クーシウッドの3大トレーディング原則
1. 初期段階を捉える：ポテンシャルある銘柄の初期段階に的確に投資、例えばカピテック上場直後に全額投資;
2. 暴落時に重倉：優良銘柄が大幅下落時に断固重倉、例えば同株40%暴落時に増枠;
3. 満額資金で暴落を待つ：留保資金を抱えて辛抱強く待機、銘柄暴落時に満額追加購入、「他人が恐慌する時に欲張る、他人が欲張る時に警戒する」を実践。
한국어
슬럼 광부 쿠시우드의 주식 시장 신화之路
남아프리카 소웨토 슬럼의 광부 쿠시우드는 2만 달러의 상속금을 가지고 2005년 상장 직후 주가 겨우 0.25달러인 카파이텍 은행 주식에 전액 투자——초기 기회 포착을 전문으로 했다. 2008년 해당 주식이 40% 폭락했을 때, 그는 하락局面에서 포지션을 강화하고 만액 자금으로 대기하며 역장매수했다. 이후 자원·교육 주식에 중仓 투자하여 세 가지 큰 붐을 포착했다. 20년 만에 일급 10달러 이하의 광부에서 4억 2000만 달러 부호가 되었으며, 여전히 슬럼 생활 습관을 유지하며 주식 시장 전설이 되었다.
쿠시우드의 세 가지 트레이딩 원칙
1. 초기 단계 포착：잠재력 있는 종목의 초기 단계에 정확히 투자, 예를 들어 카파이텍 상장 직후 전액 투자;
2. 폭락 시 중仓：우량 종목이 큰 폭으로 하락할 때 단호히 중仓, 예를 들어 해당 주식 40% 폭락 시 증仓;
3. 만액 자금으로 폭락 기다리기：예비 자금을 가지고 인내심 있게 대기, 종목 폭락 시 만액 추가 매수, "다른 사람이 공황할 때 탐욕스럽게 행동하고, 다른 사람이 탐욕스러울 때 경계하다"를 실천.