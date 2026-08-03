DIVERGENCE BOMBER 交易

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大家好！
我创建了一个指标，可以自动检测价格图表和 MACD 指标之间的背离，并提供开仓和平仓信号。该指标采用自优化功能，允许您针对任何资产自动配置此系统。
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交易
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资产：澳元/加元 (AUDCAD)、澳元/瑞郎 (AUDCHF)、澳元/新加坡元 (AUDSGD)、澳元/美元 (AUDUSD)、加元/瑞郎 (CADCF)、欧元/澳元 (EURAUD)、欧元/加元 (EURCAD)、欧元/瑞郎 (EURCHF)、欧元/英镑 (EURGBP)、欧元/新西兰元 (EURNZD)、欧元/新加坡元 (EURSGD)、欧元/美元 (EURUSD)、英镑/加元 (GBPCAD)、英镑/瑞郎 (GBPCHF)、英镑/美元 (GBPUSD)、新西兰元/加元 (NZDCAD)、新西兰元/美元 (NZDUSD
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)、美元
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/加元 (USDCAD)、美元/瑞郎 (USDCHF)、美元/新加坡元 (USDSGD) 交易
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时间
：任意 交易平台：MetaTrader 5 此外，我还创建了一个辅助工具，用于根据该系统进行交易，具体功能包括：
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为每笔交易设置止损和止盈；
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在背离结束时平仓
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；在报价达到目标水平时平仓。