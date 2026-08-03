新黄金EA发布：完整4年真实Tick记录，包括大多数卖家隐藏的部分

我们刚刚发布了一款新的黄金EA:Gold Pivot Trend Follower。在您查看它之前，先来看它完整的4年真实Tick记录——包括大多数卖家会隐藏的那部分。





我们是一个小团队，所有回测都在真实经纪商Tick上进行并公开发布，且报告净值回撤（而不是更好看的余额回撤）。这篇文章是我们最新EA的发布公告，写法与我们的科普文章一致：数字优先，局限性也一并写明。





它是什么

Gold Pivot Trend Follower 在 M1 周期上交易 XAUUSD。它等待枢轴位突破，并由均线趋势过滤器和随机指标质量门槛加以确认。同一时间只持有一个仓位，每笔交易都有硬性止损，无马丁格尔、无网格、无亏损加仓摊平。手数为账户余额的固定比例（默认风险 1%）。





成绩记录：真实Tick连续4年

2022–2025 作为一次连续回测运行（Dukascopy 真实Tick，每笔Tick模型，$10,000 起始资金，默认设置）：

- 盈利因子：1.30

- 复利收益：约每年 +5.1%

- 最大净值回撤：6.4%

- 胜率：1,022 笔交易中 86.8%

我们公布的是连续回测结果，而不是四个独立年度测试的平均值——连续回测才是客户实际会经历的结果，而且它总是那个不太好看的数字。





风险阶梯

这一优势随风险设置几乎线性扩展。在同样的4年上测得，每个风险级别下所有年份均盈利：

- 风险 1%（默认）：平均每年约 +6.6%，最差年份回撤 4.3%

- 风险 2%：每年约 +14.6%，最差年份回撤 9.5%

- 风险 3%：每年约 +22.9%，最差年份回撤 13.4%





租用之前，我们希望您了解的事

1. 这一优势依赖于市场状态。它在 2022 年之后的黄金环境（通胀、强趋势）中盈利。同一策略家族在 2018–2021 年是亏损的。如果黄金回到 2022 年之前的状态，请预期这款EA表现不佳。我们曾寻找在所有市场状态下都能盈利的配置——在这个策略家族中它并不存在，所以我们如实说明。

2. 目前还没有实盘前向记录。回测是真实Tick且连续的，但前向时间必须在真实时间中一点点走完。

3. 每年 +5% 到 +23% 才是诚实的区间。如果您在寻找市场上其他地方宣传的四位数年化收益，这款EA不是那种产品——那些数字通常是如何产生的，我们此前已经写过。









如果您在策略测试器中试用免费演示版，请在真实Tick（"基于真实Tick的每一笔Tick"）上运行，并与我们公布的数字进行对比。这正是我们评估任何其他人的EA时会采用的方法。