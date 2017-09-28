期货界的最强王者：葛卫东、叶庆均、林广袤、傅海棠……

期货交易的最大特点就是高杠杆、高风险，它既是“财富绞肉机”，也是“富豪养成地”的生死场。





有人曾劝戒众人：“不要轻易进入期货市场，你幻想一夜暴富，结果往往一夜暴毙。”发财的美梦人人都会做，只是当你没天赋与能力时，最好离危险的地方远一些，不要贪恋悬崖边上的金子。





在期货行业，有一些最强王者，他们呼风唤雨，拥有众多拥趸；他们历经大浪淘沙，终达彼岸。他们大多成立了自己的私募公司，但也有人坚守自我，始终以自有资金交易。今天，我们来看看期货界最强王者们的故事。





程咬金——葛卫东













游戏名：“葛老大”





台词：打架可以拉近感情！让我拉爆多头！





经历：90年代下海创业，做大豆、油脂的现货生意，2000年专职做期货，两次爆仓，2004年迅速崛起，一战成名进入永恒砖石的等级。血风腥雨十几载，自称“没有对手”，六年来年均收益率120%。2012年，联合叶大户（姜子牙），绞杀棉花奇人“野人”（刘备）。个性张扬，比较高调，资金已达120亿（血牛、肉盾）。





“血牛”者，期货市场没有多就没有空！近几年，在装备、血量都升到顶级后（120亿MPV）！英雄程咬金始终在对手一线承受主力大招和输出的攻击！“葛老大”，不拘泥于规则，游戏江湖，这从他的微博名可见一斑——“混沌不是混混沌沌”，戏谑中藏玄机，彰显了他独具一格的个性特征。





公开资料显示，自2000年从事投资以来，其个人一直保持良好的投资业绩，7年平均年化投资收益率在50%以上；自而混沌投资公司自2005年成立以来，平均年化投资收益接近120%。虽然偶遇股灾，经历混沌系空头私募被多头绞杀，但葛卫东老大并没有因此淡出我们的视线！从两次自掏腰包为产品垫资等可以看出葛总的为人很不错，虽然近两年发展不是很顺利，但一些早前购买葛总产品的投资者收益还是丰富的。这和投资者喜欢追高也有一定的原因。相信葛总在不远的将来一定可以重振雄风。





2016年对混沌来说是异常波折的一年，葛总是否会考虑换一个再战王者呢，是作为远程（退居2线，遥控战场），还是像刘备一样（收敛锐气，重新布局）抑或是两者合二为一？因为大户的技术不会轻易陨落，在永恒砖石的局里输了，在荣耀黄金中你仍然可以带队友一起飞翔！





刘备——林广茂





游戏名：浓汤野人





台词：虚伪和无能是两回事，适应时代方可生存





经历：1981年生。2002年，北京物资学院期货专业毕业，担任中纺操盘手职业投资人。早期也有爆仓输光经历，直至2008年才稳定盈利。





2010年棉花大牛市中，投入600万元做多棉花期货，持仓3万手，从浮亏60%到顶部平仓，资金翻220倍至13亿元。（13亿MVP）





2011年，反手做空棉花期货，费时9个半月，2万吨空单赚7亿元，一战成名。年底，成立天津淡水静湍投资管理有限公司，发布“淡水静湍1号”私募基金产品，备战A股。（顶级吸血装备）





2012年，做多棉花期货，遭遇资金围剿，认亏出局，亏损约7亿元。是年为其“期转股”投资元年。被葛卫东(程咬金)、叶庆均（姜子牙）绞杀。





2013年，A股成为投资重心，前三季度连续登上冠豪高新前十大流通股东榜，截至三季报，持股4554万股。（收敛锐气，重新布局）





相较“林广茂”这个名字，“浓汤野人”的网名似乎更为投资者所熟知。他本人如此解释：“浓汤”是希望我和所有有缘的朋友分享和交流的思想、体验都能既美味又有营养，最主要的是不费牙，力求简易；“野人”源自“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子”，儒家对君子要求之高，（我）不想也做不到君子，但是最少要求自己做个质朴的野人。





和年逾不惑之年的叶庆均等人相比，作为80后新生代期货大佬，林广茂多了些年轻人的狂放和张扬，“刘备”即有帝王之威，又深谙中庸之道。他的操作手法大胆、激进，曾在公开场合坦言，“账户浮亏60%对我而言是一种常态，我的风格是满仓加仓交易，所以我做好归零的心理准备（准备充分，顶级吸血装备）。就好比一个人第一次坐过山车会吓得大喊大叫，但如果天天坐，坐十年，还会害怕吗？那时坐在过山车上都能睡着了，我就是这样。”





“抄底逃顶”是市场投资者最为渴求却不可及的，但林广茂却成功吃到了全段行情，捕捉到了棉花期货价格2010年从16600元/吨涨至33690元/吨，2011年又从34000元/吨跌到19880元/吨的牛熊过程，“吃到全段”也成为他最为自豪的经历。他本人也意气风发地在博客上公开了操作思路，甚至公开了其持仓和成本，并以“完美收官”定性自己的这场成名之战。(打怪\偷野\截杀样样精通)





经此一役后，市场对其的关注度与日俱增。但与此同时，人性中自负的弊端也悄悄在他心中滋生。2012年，他做多棉花，并公然“晒单”(欢迎加入跟操盘哈哈)，且在与反手做空的“东邪”葛卫东的口水战中放言“棉花以后会上涨,但赚钱的仍旧是我”，是时的年少轻狂可见一斑。但对手看清了其底牌，使他在操作上十分被动，因而导致了2012年上半年其在棉花期货上的失利。(轻狂失足，才有日后的内蕴大成)





林广茂总结，关于2012年棉花的失利，原因是过度自信之后信心膨胀的必然结果。“一把做多、一次做空，短短一年多时间，从600万做到20多亿，一下就感觉自己无所不能了，信心膨胀到了想协助政府去完成点雄图伟业的地步。”





这次失利，也让他清醒了很多：“用一个大的代价，换取一个自我认识和修炼的升华，很值得！”一位曾接触过林广茂的期货界人士表示，目前的林和以前相比，低调了许多，话不多，并且对佛学兴趣浓厚，给人的感觉是心非常宁静。不过，从冠豪高新的凌厉走势来看，似乎当年意气犹在，投资风格依然未变。可见“刘备”犹在，只是锋芒敛。(低调才是超神)





姜子牙——叶庆均





绰号：叶大户、中国的索罗斯





台词：愿者上钩，多么痛彻的领悟





不管是姜子牙还是诸葛亮，无非都是擅长远程操作，和积蓄能量，跑的快。叶庆军就是这样的人！你知道他的名号，但从不知他的头寸，或许你能捕捉到，他特地给你发送的信息！但那一定是他诱导你犯错的大招！你跑的不快，很可能被秒杀！这才是真正的大佬！一个给你制造幻觉，促使你犯错的大佬！





经历：1969年生，宁波人。上世纪90年代即涉足期货，多次大赚亦多次爆仓，一度绝望有跳楼之念。（也是晚年才得志）





2003年，抵押房产，重仓押豆，资产自10万增至500万，完成原始资本积累，此后又捕捉了铜、橡胶牛市，据传至2007年底资产已增厚至以亿元计。（一生才华遇到橡胶，铜牛市得以暂放）





2009年7月4日，成立宁波敦和投资控股有限公司，为敦和资产管理有限公司前身。





2010年，抓住棉花疯涨行情，是年个人资产据传已达数十亿，扬名期市，奠定大佬地位。（一朝失误，退出人民视线，远程遥控，终结脆皮时代）





2011年，棉花期货下跌时错误继续做多，损失12亿元，暂败于“浓汤野人”林广茂之下。远程遥控战场。挥手为红，翻手为绿斩杀野人与刘备于黑色金属与棉花的草丛！





2012年，集结资金使用消耗战、偷袭战等战术围剿“浓汤野人”，惨胜。同年，抓住豆粕牛市，是年资产据传已达百亿元。





青葱的太极坛、飘落的红枫、静谧的亭台，流动的水墨画……敦和资产管理公司官网处处透露出宁静淡泊之态，没有连篇累牍的公司介绍，没有流水账式的业绩展示，投资团队的细节更是只字未提。对于“敦和”二字，也仅有简明的“敦仁颐和”四字解读，低调得让人难以和百亿资产的期市大鳄挂上关联。





“叶总为人确实很低调，我们上次几个人前去拜访他，个个西装革履，郑重其事。没想到他本人却是衣着朴素，跟普通人没有任何区别，完全看不出来站在你面前的，就是在期市上呼风唤雨的叶大户。”一位曾亲自拜访过叶庆均的业内人士透露，浙系资金有个圈子，不时会有聚会交流，叶在其中地位尊崇，举手投足均可引起资金抱团跟风，足以形成一股可撼动市场的力量，称之“姜子牙”可谓名副其实，所以怎么低调都不过分。





另一位知情人士透露，敦和资管投资范围广阔，大宗商品、股票、股权、外汇、债券等均有涉及，投资手法十分灵活。“他们曾经跨股市和期市套利。据我了解，10月15日中午，浙江省卫生厅通报新增1例人感染H7N9禽流感病例。当天下午，他们就在A股上做多医药股，同时在期市做空豆粕，权重上A股占比多一些，豆粕上少一些。”





翻看10月15日医药股行情，果然，当日有多只股票强势涨停，其中早盘低位震荡的东宝生物，更是在午后明显拉升至涨停板，此后3个交易日，该股震荡上涨了7%左右便呈下跌态势。而期市中，当日早盘，豆粕当时的主力1401合约表现较为抗跌，午后则突然放量跳水，全日跌幅为0.63%。“他们是短线快速进出，豆粕当日平仓，医药股也很快就撤离了，收益颇丰。”





据该人士透露，敦和资管最近主要在做证券投资，期货上有团队在操作，但投入的资金量并不大，主要原因在于目前期市波动率不大，回报率不高，但风险却高于股市。





“据我了解，敦和的研究是非常深入而且细致的，光是大豆产量一项研究，他们就有独立的团队在做。如果说叶大户早期的成功很大程度缘于他个人的洞见和判断，那么他后期成功的关键则是不遗余力地挖掘顶级人才。”





永安期货是叶大户的大本营，同时也是早期“敦和”的人才输送大本营，尤其是农产品研究团队，市场传言其麾下有五虎将，其中“张将”、“俞将”均来自永安期货。而随着投资范围的扩大，人才的挖掘范围也不再拘泥于期货、股票，债券人才也被纳入其中，如原中金公司固定收益研究组带头人徐小庆被敦和资管聘请，担任公司宏观策略总监一职。





彰显大佬风度





“目前叶总的身份主要是集团董事长，投资具体事宜主要由团队打理。他本人有事没事打打太极、蒸蒸桑拿，很少再直接涉及交易层面的细节。”上述人士称。（公司强兵无数，将领称雄，退居二线享受清闲）





鬼谷子——傅海棠





网名：农民哲学家







台词：万物皆有灵，期货价格是百分之一百可以预测的！





经历：1967年生于山东。农民出身，曾养过六年猪，种过棉花、大蒜等。2000年进入期市，煎熬十年。2009年至2012年，把握住了棉花、豆粕等品种牛市行情，资产从5万累增至1.2亿。（天道自然，鬼谷就是天道）





也许在资金的积累上，傅海棠与其他三者相差较大，但他是真正从种蒜养猪的农民摇身变为期市传奇的第一人。当无数农民兄弟依然懵懂不觉，甚至无数知识分子亦不知期市为何物之时，他已先知先觉，进入到这个既是“财富绞肉机”，也是“富豪养成地”的生死场。（主力抓不住我，因为我会隐身，而且我是天道，你不能与天道抗衡）





期市对于他而言是个修行场，既是外在的投资能力的修行，也是内在的品性的修行，甘于清苦，坚韧达观，正是“北丐”风范。“我生在农村、长在农村，从小到大没少吃过苦。但让我吃苦最多的、最大的，还是期货市场。那种在来来回回行情中的煎熬，那种隔夜反向跳空的痛苦，那种把生活费都亏掉之后的无助，那种看对行情赚不到钱的自责，那种刚一平仓行情就启动的遗憾，那种看到别人赚钱自己却赚不到钱的郁闷，那种固然坚守却依然惨淡的悲凉……痛苦是持久的，但我始终没有被期货的"苦"击垮，我一直坚守，并坚信自己能成功。”傅海棠回顾往昔时感慨。（我不打你，你也打不死我，我拿着单子，就像消失了，你抓不住我，我也不下车）





近十年的煎熬终于在2009年迎来完美结局，傅海棠在一次和朋友亲家的聊天中得知，当地棉花种植面积减产严重，这引起了他对棉花行情的关注，此后经过实地调研、综合分析，他判断棉花必涨，并在13000元/吨的低价介入，几经波折，顺利乘上了棉花大涨的顺风车，于29600元/吨的高位平仓出来，资金增长到了1.2亿元。（我百分百确定你看不见我，我为什么要躲，自然是有规律的，你已经贫血了，不用开挂，我就把钱挣了）





“天道”是傅海棠的朴素投资思想，“天道就是市场，市场有自己的运行规律，必须顺从天，才能得势。洞悉市场运行规律，财富将滚滚而来。”（我就是鬼谷，鬼谷遵循天道，也顺应天道）





与其他三位不同，傅海棠并没有注册公司或者代客理财的打算，坚持使用自有资金进行交易。“许多合作伙伴、投资公司找过我，都被我一一婉拒了。我之所以坚持使用自有资金进行交易，是因为我的投资波动率起伏较大，客户可能难以接受。拿着别人的资金只准赚不准亏，如果亏了客户的钱，我于心不安，这对于个人精神压力是很大的。”（名为世外高人，实乃一人)





傅海棠表示，自己将继续在期货市场上打拼，直到做不动了为止，但他不愿意子女再在期市上受这种精神煎熬。“本着对后代负责的原则，我‘走’之前一定要立遗嘱，子子孙孙宁可做乞丐也不可进入股票和期货市场。





如果你爱一个人就让他去做期货，因为那里是天堂。 如果你恨一个人就让他去做期货，因为那里是地狱。