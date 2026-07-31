厌倦了迟来的移动平均线信号？ 见见阿尔玛！ +免费MT5指标

隆重介绍 ALMA：移动平均线，让您无需在快速和平稳之间做出选择。

每个在图表上添加过移动平均线的交易员都知道那种挫败感。

均价快速计算，并且紧随价格走势——但它也会在每个随机的价位跳动，你会得到毫无意义的信号。

放慢速度，线条就会变得非常流畅——但当它最终转弯时，一半的动作已经结束了。

多年来，唯一的答案是“二选一”。现在有了更好的选择，我们刚刚将其添加到移动平均交叉信号（完整免费项目）中：一种名为ALMA（阿尔诺·勒古移动平均线）的平滑方法。

本文用通俗易懂的语言解释了它是什么，以及为什么它可以让你的入场点明显提前出现，而不会使你的图表变得更加嘈杂。









首先，移动平均线究竟起什么作用？

想象一下图表上的最后 20 根蜡烛图。移动平均线就是将这 20 个价格计算出一个单一的“合理”值。对每一根蜡烛图都进行这样的计算，将这些值连接起来，就得到了你在屏幕上看到的这条线。

唯一真正的问题是：这 20 根蜡烛中的每一根应该有多重要？

正是这个问题，区分了所有曾经被发明出来的移动平均线。









简单移动平均线（SMA） 将所有20根K线视为同等重要。20根K线之前的K线与当前正在形成的K线具有完全相同的权重。这就是为什么SMA曲线平滑，但涨跌速度较慢的原因。

将所有20根K线视为同等重要。20根K线之前的K线与当前正在形成的K线具有完全相同的权重。这就是为什么SMA曲线平滑，但涨跌速度较慢的原因。 指数移动平均线（EMA） 更重视新近成交的K线，而对旧K线的权重较低。它反应更快，但始终无法完全忘记旧价格，并且对单次价格波动反应过于敏感。

更重视新近成交的K线，而对旧K线的权重较低。它反应更快，但始终无法完全忘记旧价格，并且对单次价格波动反应过于敏感。 ALMA 的做法有所不同。它会在最后几根K线上方加上一个平滑的钟形曲线，并将钟形曲线的顶部靠近最新的K线。

那个钟形就是关键所在。





为什么铃铛如此有效

使用钟形加权时，两件事会同时发生。

第一，噪声会被抵消。由于权重平滑地上升和下降，单个异常尖峰不会主导计算结果，而是会被相邻的尖峰吸收。公式中没有尖锐的边缘，因此曲线上也不会出现剧烈的跳跃。

第二点——这条线始终与当前价格保持接近。钟形线的最高点靠近最新的K线，因此均线主要反映的是当前的价格走势，而不是20根K线之前的价格。

传统均线只能做到其中之一。ALMA 能做到两者兼顾，这就是为什么交易员经常将其描述为“平滑但不迟钝”。





ALMA只有两种设置

你不需要数学知识就能理解它们。它们都只是改变了钟的形状。

偏移量 ——钟形线的位置。将其向最新K线方向推，均线反应更快。将其拉回中间位置，均线反应则更平稳、更保守。标准值为0.85，这意味着“靠近最新K线”。

——钟形线的位置。将其向最新K线方向推，均线反应更快。将其拉回中间位置，均线反应则更平稳、更保守。标准值为0.85，这意味着“靠近最新K线”。 Sigma——表示钟形曲线的宽度。宽钟形曲线能将注意力分散到更多小节上，从而产生一条格外平滑的曲线。窄钟形曲线则集中于少数几个小节上，从而产生一条更尖锐、更不规则的曲线。标准值为 6。

我们发货的ALMA标配经典的0.85/6齿轮组合，您只需选择即可进行交易。无需任何调校即可正常工作。





这在实际图表上看起来是这样的

对于任何趋势交易者来说，最重要的时刻是：顶部。以下三条线都使用相同的周期——20。唯一的区别在于它们关注点的分配方式。









市场见顶后，ALMA指标在五根K线后开始下跌。EMA指标则用了七根K线才开始下跌。而SMA指标在市场下跌的同时，却持续攀升了十根K线。

五根柱线听起来可能并不引人注目——但你要记住，在 H1 图表上，这代表了五个小时的走势；而在 M5 图表上，这可能意味着你能抓住机会还是错失良机。

那么，对于显而易见的反对意见：“没错，但速度更快的线总是波动更大”呢？这正是ALMA所避免的。下图对比了ALMA 20和快速EMA 7——之所以选择这样的设置，是为了使两者在市场平静、方向不明朗的时期内以大致相同的速度做出反应。









速度相同。一条线不断上下波动，另一条线则保持稳定。每一次额外的波动都可能是一个假交叉，可能在凌晨三点发出警报，也可能是一笔亏损的交易。





为什么这会对货币、股票和金属产生影响

不同的市场会以不同的方式出现问题，而ALMA可以帮助解决所有这三种类型的问题。

货币对一天中大部分时间都处于横盘整理状态，然后才会因新闻而出现剧烈波动。你需要的是一条能够忽略这种漫无目的的波动，却能在市场行情开始时迅速做出反应的指标。而这正是ALMA指标所追求的快速而稳健的特性。

股票和指数开盘时常出现跳空高开和剧烈波动。传统的均线模型会将开盘时的剧烈波动纳入整个周期的计算。ALMA 的平滑加权方法能够减轻单个异常K线的影响，而不是让其拖累均线。

贵金属——尤其是黄金和白银——走势优美，但也会因剧烈回调而令交易者措手不及。ALMA 的价值在于，它不会在每次回调时都惊慌失措，却能在趋势真正结束时及时发出反转信号。

实话实说，因为你值得：没有任何移动平均线能够预测未来。无论是这条还是其他任何一条。好的移动平均线的作用在于告诉你当下正在发生的事情——更快、更准确地反映市场动态。在交易中，这种先发优势通常比任何预测都更有价值。





使用ALMA内部移动平均交叉信号

该指标绘制两条移动平均线，并显示它们的交叉点。将两条移动平均线都设置为 ALMA 类型，即可获得更早出现且重复次数更少的交叉点。

其他一切都和以前一样：

海图上交叉口处会出现一个箭头；

终端发出哔哔声，向您的手机发送推送通知并发送电子邮件；

在柱状图还在形成时，你会收到预警；柱状图收盘时，你会收到确认信息。

每个信号栏只显示一个信号——绝无垃圾信息。

对于ALMA策略，一个不错的起点是：货币和金属交易采用H1时间周期12倍快拍、40倍慢拍，或者日内交易采用9倍快拍、30倍慢拍。然后根据自己的交易风格进行调整，并且始终先在历史数据上进行测试。

移动平均线交叉信号完全免费。它提供十多种平滑方法、十二种价格类型、全通道警报、无重绘，并且代码运行速度极快，可直接无缝集成到您自己的智能交易系统中。

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如果你尝试使用ALMA指标，并找到了适合你仪器的设置组合，请在评论区告诉我。用户提供的最佳建议最终都会被纳入下一次更新——这正是该指标不断发展壮大的原因。





好奇者请看：一行数学公式

您可以放心跳过这部分。ALMA 使用经典的钟形曲线对每个柱状图进行加权，公式为 w(i) = exp( -(i - m)² / 2s² )，其中 m = 偏移量 × (周期 - 1) 决定了钟形曲线的顶部位置，s = 周期 / σ 决定了钟形曲线的宽度。然后对权重进行归一化，使其总和为 1。这就是全部内容——ALMA 的精妙之处在于，如此简单的理念解决了如此古老的问题。



