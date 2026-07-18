2026年7月20日至24日外汇与加密货币市场预测

上周，大多数基准情景得到确认，但原油市场明显改变。美元受到避险需求支撑，但美国通胀数据疲弱限制了其上涨：CPI环比下降0.4%，PPI下降0.3%，零售销售仅增长0.2%。因此，EUR/USD和比特币继续横盘，黄金守在4,000附近。布伦特原油成为主要例外：伊朗和霍尔木兹海湾周边局势再次升级，推动价格上涨17%，并改变了风险平衡。

💶 EUR/USD

此前EUR/USD的情景是在1.1500下方维持中性偏空，结果得到确认。该货币对收于1.1437，周内最低为1.1377，最高为1.1482。价格再次未能突破1.1470-1.1500阻力区。美国通胀走弱限制了美元上涨，但欧元本身缺少强劲推动力：欧元区经济容易受到高能源价格影响，且在欧洲央行会议前，买方没有大举建仓。最近阻力位在1.1470-1.1500，其后为1.1590-1.1620和1.1660-1.1685。支撑位在1.1375-1.1400，其后为1.1325-1.1350和1.1185-1.1210。只要仍低于1.1500，基准情景维持中性偏空。7月23日的欧洲央行会议可能给出新的方向。

🟠 比特币（BTC/USD）

比特币预测同样准确。BTC/USD继续横盘，7月18日周六交易于64,000附近，和一周前基本相同。65,570阻力和61,255支撑都保持有效。美国通胀走弱支撑了风险资产，但地缘政治紧张上升和债券收益率稳定，限制了比特币上行。阻力位在65,570-67,265，其后为70,000。支撑位在61,255-61,575，其后为60,300-60,680和57,700-59,000。只要价格低于67,265，情景仍为横盘并带有偏空倾向。

🛢 布伦特原油

布伦特原油明显脱离此前的中性情景。伊朗和霍尔木兹海湾周边局势再次升级，使价格从75.25升至88.25，一周涨幅约17%。上涨并非来自需求，而是来自供应中断担忧：霍尔木兹海湾仍是全球原油的重要通道，油轮和保险风险会迅速推高价格溢价。如果军事威胁没有进一步升级，快速上涨也会带来回调风险。支撑位在85.00-86.00，其后为82.00-82.50、80.00、76.40-77.00和75.25-72.60。阻力位在88.25，其后为89.65-90.00、92.00和94.60-95.00。只要布伦特原油保持在82.00上方，情景仍为温和看涨。中东局势仍是主要因素。

🥇 黄金（XAU/USD）

黄金再次未能明显跌破4,000支撑，并在4,018附近结束一周，跌幅约2.5%。美国CPI和PPI偏软减轻了压力，但美元仍保持稳定，而部分避险需求因中东风险转向原油。阻力位在4,100，其后为4,200-4,250和4,350。支撑位在4,000，其后为3,930-3,960和3,880。只要价格低于4,250，情景仍为中性，但若跌破4,000，下行风险将增加。跌向3,200-3,450区域目前仍可能性较低。

📈 本周重要事件及基准情景

7月22日，英国通胀数据CPI：对英镑和欧洲价格压力评估重要；7月23日，欧洲央行利率决定和新闻发布会：对EUR/USD重要，因为市场将获得未来货币政策信号；7月24日，欧元区和美国初步PMI，商业活动：数据将显示原油和疲弱需求对经济的影响；7月24日，美国新屋销售：用于评估利率对消费部门和美元的影响。

基准情景：EUR/USD在1.1500下方维持中性偏空；BTC/USD在65,570-67,265下方维持中性偏空；布伦特原油在82.00上方温和看涨；XAU/USD在4,000-4,250区间内维持中性。