2026年6月08日–12日外汇与加密货币预测

过去一周主要受到强劲美国劳动力市场数据的影响。非农就业报告好于市场预期，失业率维持在低位，工资增长也确认了美国经济的韧性。因此，市场参与者进一步降低了对美联储近期降息的预期。美国国债收益率上升，美元全面走强，DXY指数自4月以来首次升至100.00上方。在此背景下，欧元、黄金和加密货币承受明显压力，而原油反应相对平稳。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1522，跌向1.1400-1.1850中期横盘区间的下部区域。美国劳动力市场数据公布后，美元走强，加大了欧元压力。最近阻力位于1.1580-1.1600，其后为1.1670-1.1700。支撑位在1.1500-1.1530，其后为1.1445和1.1390-1.1410。只要价格维持在1.1600下方，情景仍为中性偏空。不过，1.1400-1.1450区域仍是中期区间内的强支撑。此外，在6月05日周五大幅下跌后，不排除出现小幅看涨修正。

🟠 比特币 (BTC/USD)

周六，BTC/USD在60,800附近交易，录得最近几周最大跌幅。美元走强以及风险资产兴趣下降，引发了加密货币市场的大规模获利了结。当前最近阻力位于65,000-66,000，其后为69,300-71,000、74,000-76,000以及78,100-79,500。支撑位在59,000-60,000。更远目标方面，多头需要重新站上80,000，而空头目标为54,000和49,000。只要BTC/USD维持在65,000-66,000下方，情景仍为中性偏空。

🛢 布伦特原油

Brent本周收于略高于92.00美元/桶的水平。尽管美元走强，油价仍受到中东地区以及霍尔木兹海峡周边风险的支撑。目前，原油继续运行在90.00-113.60中期区间的下部区域。最近阻力位于94.00-95.00，其后为97.00-98.00和100.00。支撑位在90.00-91.00，其后为88.50和84.50-86.00。只要价格维持在97.00-98.00下方，Brent情景仍为中性。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,330美元/盎司，跌破4,350支撑，并在美国经济数据公布后承受强劲压力。收益率上升和美元走强明显降低了黄金吸引力。我们认为，不排除XAU/USD暂时反弹至4,450-4,500区域。下一阻力区间为4,580-4,600和4,650-4,660。支撑位于4,250-4,300，其后为4,200和4,100。只要价格维持在4,450-4,500下方，情景仍为中性偏空。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场关注将集中在美国和德国通胀数据、欧洲央行利率决定以及英国GDP。6月10日将公布美国CPI和核心CPI。6月11日，欧洲央行将公布利率决定并举行新闻发布会。同日，美国还将公布生产者价格指数（PPI）和每周初请失业金人数。6月12日，市场将获得德国通胀数据和英国GDP数据。

基准情景： EUR/USD – 在1.1600下方为中性偏空。BTC/USD – 在65,000-66,000下方为中性偏空。Brent – 在97.00-98.00下方为中性。XAU/USD – 在4,450-4,500下方为中性偏空。





