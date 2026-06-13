2026年6月15日–19日外汇与加密货币预测

过去一周，市场主要受到美国通胀数据和欧洲央行利率决定的影响。上半周，美元走强以及美国国债收益率上升，对欧元、黄金和加密货币形成压力。然而，在欧洲央行三年来首次加息0.25%之后，市场情绪发生变化。DXY指数从100.25回落至99.65，欧元从周内低点反弹，黄金则录得近几周以来最大的单日涨幅。

💶 EUR/USD

EUR/USD在跌至1.1500后，受欧洲央行加息推动出现反弹，并以1.1567结束本周交易。从中期来看，市场仍运行在1.1400-1.1850的横盘区间内。最近阻力位于1.1580-1.1600，其后为1.1670-1.1700以及1.1780-1.1800。支撑位位于1.1500-1.1530，其后为1.1445和1.1390-1.1410。只要价格维持在1.1600下方，市场情景仍为中性偏空。下周最重要的事件将是6月17日的美联储会议，这可能成为美元及相关资产开启新一轮中期趋势的起点。

🟠 比特币 (BTC/USD)

在59,000-60,000强支撑区域企稳后，BTC/USD反弹上行，但整个过去一周都未能突破64,255阻力位。多头始终未能突破空头防线，截至6月13日周六，价格在63,800附近交易。风险偏好疲弱以及现货Bitcoin ETF持续资金流出，仍限制着加密市场的复苏。64,255上方的下一阻力位于66,000-67,400，其后为72,400-74,200以及76,000-78,000。支撑位于60,700-61,200，其后为59,000-60,000以及53,000-54,000。只要BTC/USD维持在66,000下方，市场情景仍为中性偏空。

🛢 布伦特原油

Brent本周收于86.70美元/桶，期间最低跌至85.00附近。跌破90.00-91.00区域后，市场进入中期区间的下部区域，而基本面仍与伊朗局势密切相关。地缘政治溢价下降持续压制油价，但任何围绕霍尔木兹海峡的新紧张局势都可能迅速重新引发市场波动。最近阻力位于88.50-90.00，其后为91.00-92.00、94.00-95.00以及97.00-98.00。支撑位于84.20-85.00，其后为82.00-83.00以及80.00。只要Brent维持在90.00-91.00下方，市场情景仍为中性偏空。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金本周收于4,218美元/盎司，尽管盘中一度跌至4,024。上半周的主要压力来自美元走强和美国国债收益率上升。然而，自6月11日起，随着DXY指数回落，XAU/USD出现强劲反弹。最近阻力位于4,250，其后为4,350、4,450-4,500以及4,580-4,600。支撑位于4,200，其后为4,100以及4,000-4,020。只要价格维持在4,350下方，市场情景仍保持中性。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场关注将集中在各大央行利率决定和通胀数据上。6月16日，日本央行和澳大利亚储备银行将公布利率决定。6月17日将公布英国和欧元区CPI数据以及美国零售销售数据，当天最重要的事件是美联储利率决定及随后的新闻发布会。6月18日，市场将关注瑞士国家银行和英国央行的利率决定。6月19日为美国公共假期。

基准情景： EUR/USD – 在1.1600下方为中性偏空；BTC/USD – 在66,000下方为中性偏空；Brent – 在90.00-91.00下方为中性偏空；XAU/USD – 在4,350下方为中性。





