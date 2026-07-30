Exp – AI Sniper。MetaTrader 智能自动交易EA。

|🤖 Exp – AI Sniper，适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5
基于逐笔报价逻辑、对点差敏感的执行机制、风险控制和专业交易信息面板的智能自动交易EA（Expert Advisor）。
AI Sniper 面向需要严谨 MetaTrader 自动交易系统的交易者，支持灵活配置策略行为，并可在真实经纪商环境中进行测试。
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🚀 什么是 AI Sniper？
AI Sniper 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5的自动交易EA。它基于实时市场数据、输入报价跳动（Tick）、报价速度、点差（Spread）变化、价格波动和内部交易逻辑运行。
这不是一款仅用于美化产品描述的装饰性机器人。AI Sniper 是一套实用交易系统，最终结果不仅取决于算法，还取决于经纪商执行质量、账户类型、点差、手续费、VPS 质量以及参数设置是否正确。
AI Sniper 的理念延续了我们的 TickSniper 概念，并在此基础上采用更先进的结构、更灵活的设置和更强大的信息面板。
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⚡ 基于 Tick 的快速响应
AI Sniper 会对报价流和市场波动作出响应。
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🧠 可配置的交易逻辑
可通过重要的输入参数调整策略行为。
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🛡 风险管理
止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、均价加仓（Averaging）和资金管理（Money Management）都是系统的重要组成部分。
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📊 EAPADPRO 信息面板
该面板会直接在图表上显示重要的交易信息。
⭐ 交易者为什么选择 AI Sniper
- 自动交易 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5
- 基于 Tick 的策略逻辑 能够响应市场报价变化
- 可配置的交易行为 通过核心输入参数进行调整
- 对经纪商条件敏感的执行机制，因为点差和报价质量会影响结果
- 止损与止盈 管理
- 均价加仓与恢复型逻辑 用于持仓管理
- EAPADPRO 信息面板 提高透明度和可控性
- 演示账户测试方案 在实盘交易前进行验证
|⚠ 重要提示： AI Sniper 的表现取决于经纪商执行质量、报价速度、浮动点差、手续费、滑点（Slippage）和 VPS 稳定性。请始终在您计划实盘交易的同一家经纪商环境中测试该EA。
⚙ AI Sniper 的工作原理
AI Sniper 分析实时市场数据，并检查当前条件是否符合已配置的交易逻辑。在开仓或管理交易之前，系统会评估报价流、点差、价格波动以及内部信号条件。
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1️⃣ 市场数据分析
EA 会处理输入 Tick、价格波动、点差和当前市场状况。
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2️⃣ 信号检查
系统会检查当前设置是否允许入场。
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3️⃣ 开仓
如果条件有效，EA 会根据其逻辑开立 BUY 或 SELL 持仓。
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4️⃣ 持仓管理
机器人通过止损、止盈、均价加仓和内部控制规则管理持仓。
由于 AI Sniper 对真实市场行为较为敏感，不同经纪商之间的结果可能存在差异。对于基于 Tick 的交易系统而言，这是正常现象，必须在实盘交易前进行验证。
🎯 可配置的信号预设
以下预设并不是独立的内置按钮，而是通过调整主要信号参数创建的推荐配置示例： Timeopen 和 DistanceTickSpread。
这些设置可帮助交易者根据经纪商、报价流、交易品种（Symbol）和风险承受能力，在保守、平衡或激进的交易行为之间进行选择。
|预设
|交易风格
|Timeopen
|DistanceTickSpread
|EASY
|交易次数较少，信号更加精准
|3000 毫秒
|7 点
|MEDIUM
|平衡模式，交易频率和信号准确性适中
|1500 毫秒
|2 点
|HARD
|交易次数更多、准确性较低，适合激进交易
|1500 毫秒
|1 点
|SlowQuotesBroker
|针对报价流较慢的经纪商进行优化
|3000 毫秒
|2 点
|CRAZY
|高度激进的配置，可快速执行交易
|3000 毫秒
|1 点
|✅ 推荐起步设置： 建议从 EASY 或 MEDIUM 风格的设置开始，使用演示版在您的经纪商环境中测试机器人，然后再决定是否采用更激进的参数。
💰 不同风险等级的入金建议
入金规模取决于账户类型、交易品种、手数、杠杆（Leverage）、经纪商条件和所选设置。下表提供了测试 AI Sniper 时可参考的实用起步方案。
|风险等级
|建议入金
|交易手数
|货币对
|杠杆
|低风险
|1,000 美元
|最小手数 0.01
|三个货币对，例如 EURUSD、USDCHF、USDJPY
|1:300
|中等风险
|300 美元
|最小手数 0.01
|一个货币对，例如 EURUSD
|1:300
|高风险
|100 美元美分账户
|最小手数 0.01
|一个货币对，例如 EURUSD
|1:300
|⚠ 风险提示： 以上数值并不构成盈利保证，只是测试时的起步参考。实际所需入金取决于经纪商条件、点差、手续费、波动率、所选货币对、杠杆以及您的风险设置。
📈 EAPADPRO 显示哪些信息
AI Sniper 内置 EAPADPRO 面板，可帮助您了解EA运行期间内部正在发生的情况。
|✅ 报价跳动 / 点数（Ticks / Pips）
|✅ BUY / SELL 信号方向
|✅ 当前点差 / 平均点差
|✅ 最近处理的报价和 Tick 时间
|✅ 止损 / 止盈数值
|✅ 均价加仓和移动止损（Trailing）数值
|✅ 当前利润和回撤（Drawdown）
|✅ 已开 BUY 和 SELL 持仓数量
|✅ 平均价格和最新价格
|✅ 建议最低入金估算
⚙ 您需要了解的主要设置
AI Sniper 包含大量参数。完整列表可在 参数设置部分中查看。以下是用户在测试前应重点了解的一些设置。
|设置
|重要性
|Timeopen
|控制开仓的时间过滤条件，影响信号逻辑的响应速度和筛选严格程度。
|DistanceTickSpread
|定义 Tick 与点差之间的距离过滤器。数值越小，EA 通常越活跃。
|Lots
|设置初始手数。首次测试时请使用最小手数。
|StopLoss
|根据策略逻辑设置保护性止损水平。
|TakeProfit
|设置用于平仓的目标盈利区域。
|均价加仓距离（Averaging Distance）
|控制下一笔均价加仓持仓可以在距离上一笔持仓多远的位置开立。
|移动止损 / 移动止盈（Trailing Stop / Trailing Profit）
|用于管理浮动利润，并在持仓进入盈利后跟随价格移动。
|资金管理
|控制手数计算和风险行为。错误的资金管理可能增加回撤。
|MagicNumber
|允许EA识别并管理其自身持仓。
|最大点差 / 点差过滤器（Max Spread / Spread Filters）
|帮助避免在点差条件不适合时交易。
|📘 想查看完整参数列表？ 请打开完整的 AI Sniper 参数设置文档 ，并在真实账户上使用该EA之前逐项检查所有设置。
🌐 经纪商、点差和 VPS 建议
AI Sniper 在稳定的交易环境中表现最佳。经纪商条件可能对最终结果产生显著影响。
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✅ 推荐
|
⚠ 避免
经纪商推荐信息： 推荐经纪商
🛠 如何安装 AI Sniper
从 MQL5 Market 安装产品并不复杂，但很多问题源于未启用算法交易（Algo Trading）、使用了错误的终端，或在未检查经纪商条件的情况下将EA加载到图表。
|步骤
|操作
|1
|打开 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5，并登录购买产品或下载演示版时使用的 MQL5 账户。
|2
|打开“市场”（Market）选项卡或“导航器”（Navigator），在“智能交易系统（Expert Advisors）”中找到 AI Sniper。
|3
|安装产品，并在需要时重新启动交易终端。
|4
|打开您想要测试的货币对图表。
|5
|从“导航器”→“智能交易系统”中将 AI Sniper 拖放到图表上。
|6
|在终端中启用“算法交易 / 自动交易”（Algo Trading / Auto Trading）。
|7
|在EA设置窗口中允许自动交易。
|8
|谨慎设置初始手数、风险等级和信号参数。
|9
|在使用真实账户前，先通过模拟账户或美分账户进行测试。
|10
|监控 EAPADPRO、点差、回撤、已开持仓和经纪商执行情况。
|
🔗 实用链接
🔹 下载演示版
🔹 阅读完整文档
🔹 打开参数设置部分
🔹 阅读常见问题
🆚 AI Sniper 与 TickSniper 对比
AI Sniper 延续了 TickSniper 的理念，但并不是简单改名后的复制版本。它是一款功能更完善的EA，拥有更灵活的设置、更深入的控制能力和更强大的信息面板。
|TickSniper
|AI Sniper
|面向 Tick 的快速交易逻辑
|更加灵活且自适应的交易结构
|专注于短期价格波动
|扩展的交易与风险管理逻辑
|结构概念更简单
|通过 EAPADPRO 面板提供更多信息
📌 开始前的实用建议
- 从演示版开始。
- 请在您计划实盘交易的同一家经纪商环境中测试EA。
- 初始阶段使用最小手数。
- 检查点差、手续费和执行速度。
- 如果不了解风险，请勿使用激进设置。
- 不要只关注利润，还要监控回撤。
- 采用合理的资金管理方案。
- 不要在 VPS 上运行过多交易终端，以免负载过高。
- 不要只根据一两笔交易评价EA。
- 仔细比较模拟账户、美分账户和真实账户的运行表现。
⚠ 风险警告
|外汇交易存在风险。 任何EA都无法保证盈利。最终结果取决于经纪商执行质量、点差、手续费、滑点、杠杆、市场波动、VPS 质量以及您自己的参数设置。
🏁 总结
AI Sniper 专为需要严谨 MetaTrader 自动交易助手的交易者而设计。它不是神奇按钮，也不承诺保证盈利，而是一款需要测试、检查经纪商条件、正确设置参数并进行负责任风险管理的专业工具。
如果您愿意测试、比较、调整并控制自己的交易环境，AI Sniper 可以成为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的强大自动交易助手。
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🚀 立即开始使用 AI Sniper
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