Exp – AI Sniper。MetaTrader 智能自动交易EA。

🤖 Exp – AI Sniper，适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 基于逐笔报价逻辑、对点差敏感的执行机制、风险控制和专业交易信息面板的智能自动交易EA（Expert Advisor）。 AI Sniper 面向需要严谨 MetaTrader 自动交易系统的交易者，支持灵活配置策略行为，并可在真实经纪商环境中进行测试。

🚀 什么是 AI Sniper？

AI Sniper 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5的自动交易EA。它基于实时市场数据、输入报价跳动（Tick）、报价速度、点差（Spread）变化、价格波动和内部交易逻辑运行。

这不是一款仅用于美化产品描述的装饰性机器人。AI Sniper 是一套实用交易系统，最终结果不仅取决于算法，还取决于经纪商执行质量、账户类型、点差、手续费、VPS 质量以及参数设置是否正确。

AI Sniper 的理念延续了我们的 TickSniper 概念，并在此基础上采用更先进的结构、更灵活的设置和更强大的信息面板。

⚡ 基于 Tick 的快速响应 AI Sniper 会对报价流和市场波动作出响应。 🧠 可配置的交易逻辑 可通过重要的输入参数调整策略行为。 🛡 风险管理 止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、均价加仓（Averaging）和资金管理（Money Management）都是系统的重要组成部分。 📊 EAPADPRO 信息面板 该面板会直接在图表上显示重要的交易信息。

⭐ 交易者为什么选择 AI Sniper

自动交易 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5

支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 基于 Tick 的策略逻辑 能够响应市场报价变化

能够响应市场报价变化 可配置的交易行为 通过核心输入参数进行调整

通过核心输入参数进行调整 对经纪商条件敏感的执行机制 ，因为点差和报价质量会影响结果

，因为点差和报价质量会影响结果 止损与止盈 管理

管理 均价加仓与恢复型逻辑 用于持仓管理

用于持仓管理 EAPADPRO 信息面板 提高透明度和可控性

提高透明度和可控性 演示账户测试方案 在实盘交易前进行验证

⚠ 重要提示： AI Sniper 的表现取决于经纪商执行质量、报价速度、浮动点差、手续费、滑点（Slippage）和 VPS 稳定性。请始终在您计划实盘交易的同一家经纪商环境中测试该EA。

⚙ AI Sniper 的工作原理

AI Sniper 分析实时市场数据，并检查当前条件是否符合已配置的交易逻辑。在开仓或管理交易之前，系统会评估报价流、点差、价格波动以及内部信号条件。

1️⃣ 市场数据分析 EA 会处理输入 Tick、价格波动、点差和当前市场状况。 2️⃣ 信号检查 系统会检查当前设置是否允许入场。 3️⃣ 开仓 如果条件有效，EA 会根据其逻辑开立 BUY 或 SELL 持仓。 4️⃣ 持仓管理 机器人通过止损、止盈、均价加仓和内部控制规则管理持仓。

由于 AI Sniper 对真实市场行为较为敏感，不同经纪商之间的结果可能存在差异。对于基于 Tick 的交易系统而言，这是正常现象，必须在实盘交易前进行验证。

🎯 可配置的信号预设

以下预设并不是独立的内置按钮，而是通过调整主要信号参数创建的推荐配置示例： Timeopen 和 DistanceTickSpread。

这些设置可帮助交易者根据经纪商、报价流、交易品种（Symbol）和风险承受能力，在保守、平衡或激进的交易行为之间进行选择。

预设 交易风格 Timeopen DistanceTickSpread EASY 交易次数较少，信号更加精准 3000 毫秒 7 点 MEDIUM 平衡模式，交易频率和信号准确性适中 1500 毫秒 2 点 HARD 交易次数更多、准确性较低，适合激进交易 1500 毫秒 1 点 SlowQuotesBroker 针对报价流较慢的经纪商进行优化 3000 毫秒 2 点 CRAZY 高度激进的配置，可快速执行交易 3000 毫秒 1 点

✅ 推荐起步设置： 建议从 EASY 或 MEDIUM 风格的设置开始，使用演示版在您的经纪商环境中测试机器人，然后再决定是否采用更激进的参数。

💰 不同风险等级的入金建议

入金规模取决于账户类型、交易品种、手数、杠杆（Leverage）、经纪商条件和所选设置。下表提供了测试 AI Sniper 时可参考的实用起步方案。

风险等级 建议入金 交易手数 货币对 杠杆 低风险 1,000 美元 最小手数 0.01 三个货币对，例如 EURUSD、USDCHF、USDJPY 1:300 中等风险 300 美元 最小手数 0.01 一个货币对，例如 EURUSD 1:300 高风险 100 美元美分账户 最小手数 0.01 一个货币对，例如 EURUSD 1:300

⚠ 风险提示： 以上数值并不构成盈利保证，只是测试时的起步参考。实际所需入金取决于经纪商条件、点差、手续费、波动率、所选货币对、杠杆以及您的风险设置。

📈 EAPADPRO 显示哪些信息

AI Sniper 内置 EAPADPRO 面板，可帮助您了解EA运行期间内部正在发生的情况。

✅ 报价跳动 / 点数（Ticks / Pips） ✅ BUY / SELL 信号方向 ✅ 当前点差 / 平均点差 ✅ 最近处理的报价和 Tick 时间 ✅ 止损 / 止盈数值 ✅ 均价加仓和移动止损（Trailing）数值 ✅ 当前利润和回撤（Drawdown） ✅ 已开 BUY 和 SELL 持仓数量 ✅ 平均价格和最新价格 ✅ 建议最低入金估算

⚙ 您需要了解的主要设置

AI Sniper 包含大量参数。完整列表可在 参数设置部分中查看。以下是用户在测试前应重点了解的一些设置。

设置 重要性 Timeopen 控制开仓的时间过滤条件，影响信号逻辑的响应速度和筛选严格程度。 DistanceTickSpread 定义 Tick 与点差之间的距离过滤器。数值越小，EA 通常越活跃。 Lots 设置初始手数。首次测试时请使用最小手数。 StopLoss 根据策略逻辑设置保护性止损水平。 TakeProfit 设置用于平仓的目标盈利区域。 均价加仓距离（Averaging Distance） 控制下一笔均价加仓持仓可以在距离上一笔持仓多远的位置开立。 移动止损 / 移动止盈（Trailing Stop / Trailing Profit） 用于管理浮动利润，并在持仓进入盈利后跟随价格移动。 资金管理 控制手数计算和风险行为。错误的资金管理可能增加回撤。 MagicNumber 允许EA识别并管理其自身持仓。 最大点差 / 点差过滤器（Max Spread / Spread Filters） 帮助避免在点差条件不适合时交易。

📘 想查看完整参数列表？ 请打开完整的 AI Sniper 参数设置文档 ，并在真实账户上使用该EA之前逐项检查所有设置。

🌐 经纪商、点差和 VPS 建议

AI Sniper 在稳定的交易环境中表现最佳。经纪商条件可能对最终结果产生显著影响。

✅ 推荐 浮动点差账户

ECN / PRO 账户类型

快速执行

稳定的报价流

根据账户条件使用 1:300 或更高杠杆

使用靠近经纪商服务器的可靠 VPS ⚠ 避免 零点差账户

执行速度缓慢

报价不稳定

VPS 负载过高

未经测试就使用过于激进的设置

在演示账户测试前直接使用真实资金

经纪商推荐信息： 推荐经纪商

🛠 如何安装 AI Sniper

从 MQL5 Market 安装产品并不复杂，但很多问题源于未启用算法交易（Algo Trading）、使用了错误的终端，或在未检查经纪商条件的情况下将EA加载到图表。

步骤 操作 1 打开 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5，并登录购买产品或下载演示版时使用的 MQL5 账户。 2 打开“市场”（Market）选项卡或“导航器”（Navigator），在“智能交易系统（Expert Advisors）”中找到 AI Sniper。 3 安装产品，并在需要时重新启动交易终端。 4 打开您想要测试的货币对图表。 5 从“导航器”→“智能交易系统”中将 AI Sniper 拖放到图表上。 6 在终端中启用“算法交易 / 自动交易”（Algo Trading / Auto Trading）。 7 在EA设置窗口中允许自动交易。 8 谨慎设置初始手数、风险等级和信号参数。 9 在使用真实账户前，先通过模拟账户或美分账户进行测试。 10 监控 EAPADPRO、点差、回撤、已开持仓和经纪商执行情况。

🆚 AI Sniper 与 TickSniper 对比

AI Sniper 延续了 TickSniper 的理念，但并不是简单改名后的复制版本。它是一款功能更完善的EA，拥有更灵活的设置、更深入的控制能力和更强大的信息面板。

TickSniper AI Sniper 面向 Tick 的快速交易逻辑 更加灵活且自适应的交易结构 专注于短期价格波动 扩展的交易与风险管理逻辑 结构概念更简单 通过 EAPADPRO 面板提供更多信息

📌 开始前的实用建议

从演示版开始。

请在您计划实盘交易的同一家经纪商环境中测试EA。

初始阶段使用最小手数。

检查点差、手续费和执行速度。

如果不了解风险，请勿使用激进设置。

不要只关注利润，还要监控回撤。

采用合理的资金管理方案。

不要在 VPS 上运行过多交易终端，以免负载过高。

不要只根据一两笔交易评价EA。

仔细比较模拟账户、美分账户和真实账户的运行表现。

⚠ 风险警告

外汇交易存在风险。 任何EA都无法保证盈利。最终结果取决于经纪商执行质量、点差、手续费、滑点、杠杆、市场波动、VPS 质量以及您自己的参数设置。

🏁 总结

AI Sniper 专为需要严谨 MetaTrader 自动交易助手的交易者而设计。它不是神奇按钮，也不承诺保证盈利，而是一款需要测试、检查经纪商条件、正确设置参数并进行负责任风险管理的专业工具。

如果您愿意测试、比较、调整并控制自己的交易环境，AI Sniper 可以成为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的强大自动交易助手。

🚀 立即开始使用 AI Sniper 下载演示版，在您的经纪商环境中进行测试，阅读完整说明，并判断 AI Sniper 是否适合您的交易环境。

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