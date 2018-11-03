跟单社区——经纪商最后的法宝

1850年第一家外汇经纪公司成立到现在为止，外汇已经成为全球最大的金融市场。外汇投资虽然交易量很高，但国内投资者接触外汇的时间并不长，对外汇交易并不了解。现在越来越多的上班族开始接触外汇，甚至有的老板也尝试外汇投资。但都因为工作忙，或因外汇技术门槛的问题没有投入到交易中去。

2017年很多想赚快钱的公司涌入外汇圈，搞现货的、放高利贷的、做邮币卡的公司都搞起了外汇经纪公司。外汇经纪商门槛较高、投入大，很多新成立的公司没有开始营业就倒闭了。还有很多经纪商为了拉客户利用各种欺骗手段，把外汇说的天花烂醉，做交易就像捡钱一样。一夜暴发富的心理每个人都有，所有就有了一批又一批客户的爆仓。





经过去年的血洗，小的经纪公司死了50%以上，客户也是谈汇色变，整个外汇市场被扣上了咋骗的帽子。不得不说这是外汇市场的金融危机，当然有危险就有机会。很多外汇经纪商开始转变思路，他们明白客户活的越久，自己的公司才能走的越长远。开始想办法留住客户，让客户成熟，不要死的太快，甚至让客户慢慢能够盈利。这时候经纪商发现，跟单社区是很好的出路。

跟单社区的优点：





1、汇聚优秀的操盘手：跟单社区奖励制度可以让优秀的交易员通过技术的分项获得更多的利润。





2、增加新手开户机会：刚接触外汇的新手很难通过交易获得利润，但如果有个好的信号源，他可以跟随信号源获得利润，而且可以通过跟单去学习优秀操盘手的交易手法。





3、增加机构合作机会：入住跟单社区不仅可以增加优秀操盘手的利润，也提高了操盘手的知名度。很多资管机构绝不会错过这个机会，机构会第一时间加入到跟单社区，跟经纪商去合作。因为资管机构可以增加收入同时提高知名度，而且方便管理。要不然资管公司管理几百个账户也是需要购买或找人开发多账户管理系统，也是很大一笔开销。





4、扩大代理商的营销手法：外汇代理商为客户拉客户不得不去跟别人拼返佣和点差。微小的点差和高额的返佣本身已经搞的经纪商利润微乎其微。因为没有好的方式吸引客户，所以只能拼点差和返佣。有了跟单社区，代理商们只要把客户去社区就可以了，客户自己会去找符合自己的信号源，完全减轻了代理商的工作难度。





所以2018年很多平台推出自己的跟单社区，用野蛮拉人头方式发展客户的年代已经过去了。客户在改变、在成长，经纪商还用老的思路必将死路一条。从迈达克MT4/5的服务器总量可以看到，从2016年的2000多个，2017年高峰期的时候达到了4600多个。也就代表外汇经纪商增加了一倍还要多，仅仅一年，外汇行业从蓝海一下杀成了红海市场。外汇经纪商变的举步维艰，有的外汇经纪商仅仅只有几十个客户，入金十多万美金。而一个外汇经纪商正常的开销每月最少3万美金。你不变怎么生存？





跟单社区分类：

1、包含CRM的跟单社区

一般是经纪商自己的跟单社区，如eToro。

这种模式适合代理商或其他机构独自经营的跟单社区。很多经纪商也用这种模式来辅助代理商发展客户。









变色龙是专业为经纪商服务的金融科技公司，变色龙跟单社区是专业为经纪商拓展业务开发的一款的管理分享软件。根据经纪商不同的业务需要可以调整或定向开发。

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