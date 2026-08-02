一个绘制追踪止损而不只是突破的免费指标（不重绘）

我们发布了一个免费指标，它绘制趋势系统的两个部分：Donchian 突破通道，以及在突破之后管理交易的 ATR 追踪止损。





Donchian Channel With ATR Trailing Stop（免费）： https://www.mql5.com/zh/market/product/185547





大多数突破指标到入场就结束了。趋势跟随最难的部分是接下来发生的事：止损放在哪里、何时上移、以及行情何时结束。这个指标绘制的正是那一部分。





它绘制什么

- 基于最近 N 根已收盘 K 线的 Donchian 通道（上轨和下轨）。

- 在某根 K 线收盘突破通道处标出金色箭头——也就是突破系统真正会入场的时刻。

- 随后会持有该仓位的 ATR 追踪止损：做多时为绿色，做空时为红色。它只会朝价格方向移动，从不放松，并且当价格收盘穿过它时消失——那就是交易结束的地方。





不重绘

通道由已经收盘的 K 线构建，突破以上一根 K 线的收盘价判定。不会从正在形成的 K 线绘制任何内容，因此出现的箭头之后绝不会再消失。你可以回滚查看，并信任所看到的一切。





诚实说明

这是一个可视化工具，而不是信号服务。突破式趋势跟随的胜率远低于 50%：许多小额亏损，少数大额盈利。它在趋势市场中有效，在震荡区间中会缓慢失血。在按这个思路交易之前，先观察箭头和追踪止损在你的品种上的表现。默认值（N 40，trail 8 ATR）是 USDJPY H1 的配置，是一个起点，而不是通用设置。





相同逻辑的 EA 版本（同样免费）

如果你想让这套逻辑自动交易，Expert Advisor 版本正是这样做的——收盘 K 线突破、每笔交易都有硬性止损、ATR 追踪止损、单一持仓、无马丁格尔、无网格：





如果它对你有用，一条评价对我们的帮助胜过一切。