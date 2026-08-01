Gold Neuron EA 设置指南 — 经纪商时区、风险预设，以及为什么默认参数就是全部配置

Gold Neuron 买家需要正确配置的一切，都在这一页：唯一真正重要的经纪商设置、每个风险预设在真实报价上的实测数据，以及为什么你根本不需要 set 文件。









Gold Neuron 每天做一次方向判断，由内嵌在 EA 中的梯度提升模型完成（以 ONNX 资源形式嵌入，13 个市场特征，无外部文件，无 DLL，可离线运行）。每笔仓位开仓即带固定止盈和止损。没有马丁格尔，没有网格，没有摊平加仓。整套配置就是 EA 的默认输入参数，所以「设置」其实只是三项检查——其中两项通常已经是正确的。





第 1 步 — 挂到 XAUUSD M15 图表。默认参数就是公布的配置。

该 EA 公布的每一个回测数字，都是在发售的二进制文件上用默认输入参数测得的。不存在秘密 set 文件，你也不需要自己做：风险选择只是一个下拉框（RunMode），其余参数默认即为测试值。把 EA 挂到 XAUUSD（黄金）M15 图表，允许算法交易，它就处于公布的配置状态。





第 2 步 — 唯一真正重要的设置：经纪商的服务器时间。

AI 特征按 UTC 计算。EA 会自动把经纪商服务器时间换算成 UTC，而这正是最容易出错的地方——一小时的偏差会悄悄劣化模型的输入。

- EET 类服务器（冬季 UTC+2、夏季 UTC+3——大多数 MT5 经纪商）：默认值已正确，无需任何操作。

- 服务器全年固定在 GMT+0 的经纪商（部分 raw 点差经纪商）：设置 GMTWinterOffset=0 和 AutoDST=false。

- 不确定属于哪种？现在就把终端「市场报价」的时钟与 UTC 对比：快 +2 或 +3 小时是 EET 类（保持默认），与 UTC 相同则是 GMT+0（修改上述两个参数）。





第 3 步 — 用真实数字选风险预设，而不是靠形容词。

四个预设全部在发售二进制文件上实测，2025 全年，99-100% 建模质量真实报价（Dukascopy XAUUSD M15，起始资金 $10,000，杠杆 1:500）：

- Defensive (x0.5)：+688%，最大净值回撤 14.6%

- Standard (x1)：+5,170%，最大净值回撤 27.7%

- Aggressive (x2)：+75,302%，最大净值回撤 22.9%

- Ultra (x2.5，出厂默认)：+102,363%，最大净值回撤 52.4%

两点诚实的提醒。第一，模型的训练数据截至 2026 年 7 月，训练窗口内的回测衡量的是对该段历史的拟合——不是对未来的保证。第二，上述数字来自窄点差报价源；在宽点差的标准账户上，Ultra 的回撤会深得多，我们建议改用 Standard 或 Defensive。如果你用的是标准账户而非 raw/zero 账户，请从 Standard 开始。





v2.0 改了什么：回撤生存刹车

2.0 版加入了回撤节流（UseDDThrottle，默认开启）。当账户净值跌破峰值 30% 时，手数逐级缩小，在回撤 55% 时降到 5% 的下限。在训练窗口之前的样本外年份（2017、2019），旧版本会亏光整个账户；v2.0 在同样的年份收在约 -44% 到 -54%——仍是严重亏损，但账户活了下来。正是这个刹车让 Ultra 默认档位变得可用；请保持开启。





为什么一次开三笔仓位？

三笔入场共用一个止盈和一个止损——经济上是一笔仓位，拆分只是出于执行层面的原因：每张订单各自通过保证金检查（资金只够部分入场时按比例成交，而不是整单被拒），而在大资金账户上，单张订单会超过经纪商的单笔手数上限。我们测试过替代方案——只在价格逆行后加仓、以及只在价格顺行后金字塔加仓——在同一数据上两者都明显更差（胜率结构决定了多数盈利日不会回调，所以分步入场只会在坏日子里达到满仓）。同时入场不是偶然，是实测出的最优解。





正常的一周是什么样

每天在固定的伦敦时段时间（04:15 UTC）做一次决策。被新闻过滤器拦截的日子，或模型概率未过阈值时，它就是不交易——在大事件周（FOMC、CPI）出现零交易日，说明系统在正常工作，不是失灵。图表上的面板显示当前状态和最近一次信号的概率。





不要动的参数

EntryUtcHour、TP_USD、SL_USD 和 Splits 定义了策略本身——它们是被测试内容的一部分，不是调节旋钮。改动它们意味着脱离所有公布数字。留给你的参数是 RunMode（风险）、上面两个时区参数（如果你的经纪商需要），以及通知开关。





更新与支持

模型会定期重新训练并作为免费更新发布——What's New 标签页显示每个构建的模型日期；请始终运行最新版本。问题与设置帮助请使用产品的「评论」标签页，我们每天都看。