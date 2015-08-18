"熟悉的节奏"：逾1500股跌停 沪指重挫超6%

2015年8月18日，距离股灾已经过去了近两个月，可是今天A股的走势似乎在告诉市场，"熟悉的节奏"，"熟悉的味道"又回来了。在连续跌破4000、3900和3800关口之后，沪指重挫逾6%，单日跌幅创下三周以来之最。沪深两市板块全线飘绿，超过1500只个股跌停。小编在这里弱弱的问一句，大家都还好吗？

沪深两市双双高开，沪指开盘后冲上4000点，之后跳水翻绿，盘面上，央企改革概念集体回调，沪指盘中一度跌近2%考验3900，题材股活跃，创业板翻红盘中站上2700。临近午盘，两桶油等权重股护盘，沪指探底回升企稳。午后两市低开低走，三大股指一泻千里，盘中均大跌逾6%，沪指连续跌破4000、3900、3800整数关口，大跌近250点，振幅近7%；创业板一度大涨站上2700，后直线重挫，震荡近9%。盘面上，两市板块几乎全线飘绿，中石油护盘，带领石油板块独自飘红。

截至收盘，沪指报3748.16点，跌幅6.15%，成交7225亿元；深成指报12683.86点，跌890.04点，跌幅6.56%，创业板报2504.17点，跌162.12点，跌幅6.08%。成交量看，两市今日成交1.38万亿；个股方面，两市超2200股下跌，近1500股跌停。

板块个股：除石油板块外，两市板块全线飘绿，题材股全线重挫，航空股集体跌停，船舶、航空、核电核能、宽带中国均跌逾9%，煤炭、铁路基建、黄金概念、智能穿戴、有色、上海自贸区均跌逾8%。

沪港通方面：沪股通昨日净流出4.36亿元，资金今日继续呈现流出状态，据香港交易所数据显示，沪股通剩余134.42亿元，占比103%，净流出4.42亿元。

央行公开市场周二进行了1200亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作规模是上周同期的逾两倍，也超出上周二进行的500亿元七天期逆回购，并创2014年1月底来单日逆回购操作最大量。

国家统计局今日发布数据显示，7月楼市进一步回暖。新建商品房方面，四大一线城市房价延续上月的全线上涨态势，深圳涨幅依然居首。

机构分析师观点：

分析师指出，除国企改革板块这面多头大旗倒下外，本周股指期货交割以及上周末中证金表态持续发酵等均对大盘造成冲击，多因素叠加导致股指大跌，短线看仍有进一步惯性下跌空间。

“（央企改革板块）的部分股票已经涨到前期高点附近，本身存在回调需求。”银河证券投资顾问吴俊说。

他并认为，市场传闻已经获批的顶层设计方案迟迟没有公布也在一定程度上促使投资者及时兑现收益，获利回吐盘是今日央企改革板块大跌的主因。

银河期货分析师麻程认为，今日央企改革板块大跌主要还是因为赚钱效应的逻辑不明晰，其前期涨幅较大，存在获利回吐需求。此外4,000点附近套牢盘密集，证金公司表态一般情况下不会入场，这些都是导致股指今日大跌的主要原因。