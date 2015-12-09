中国将成美元升值的“头号输家”？

在美联储(FED)加息预期高涨的背景下美元表现强劲，后市依然有进一步上行空间。外媒报道称，假如美元继续走强，则中国可能会成为“头号输家”。

报道指出，这是由于中国让人民币基本上是盯着美元，以加强金融稳定性。因美联储加息预期升温，美元兑全球多数货币升值，人民币同样如此。然而，由于正在放缓中国经济对贸易的依赖程度几乎是美国的两倍，中国遭受的汇率冲击将比美国更大。

美国卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)高级研究员、世界银行(World Bank)前中国业务局局长黄育川(Yukon Huang)对此说道：“这是个问题。当经济正在下行时，汇率过度升值是一件糟糕的事情。”

这也是为何他以及包括前美国财长萨默斯(Lawrence Summers)在内其他经济学家预计，中国将试图放松人民币与美元的联系，允许人民币出现贬值。但外媒报道称，随着美国大选还有不到一年时间，此举恐招致甚至更多的政治批评。

黄育川说道：“他们陷入了两难处境。假如他们令人民币贬值，则会遭受攻击；不过他们又需要如此做。”

自2014年年中开始美元展开凌厉升势，美国经济也的确受到一定冲击。在此期间，美元兑一揽子货币上涨逾20%，但兑人民币仅上涨约3%。

美元升值削弱了美国企业在国际市场上的竞争力，导致美国今年前10个月出口下滑4.3%。

然而，中国则面临本币走强带来的更大困难。中国去年贸易占该国国内生产总值(GDP)的42%，而美国的这一比例仅为23%。

根据高盛(Goldman Sachs Group Inc)驻纽约的经济学家们通过电脑进行的一项模拟测试，美元突然升值10%将令中国经济增速放缓近1个百分点，几乎是对美国经济影响的两倍。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份电子邮件中写道：“中国对贸易更加开放，因此同样的汇率波动会产生更大的GDP效应。”

根据西太平洋银行分析师团队(Westpac Strategy Group)编撰的一项贸易加权指数，自2014年中人民币兑一揽子货币上涨近15%。在人民币不断升值之际，由于劳工成本较大，中国相对越南和泰国等国正逐渐失去竞争力优势。

在过去10年中，人民币兑美元升值26%，在主要货币中仅次于瑞郎的31%。中国央行(PBOC)12月8日将人民币兑美元中间价定在6.4078。

外媒援引分析师报道称，人民币持续升值带来的一个影响便是经济增速放缓。因制造业和出口疲软抵消了服务器和消费方面的强势，中国第三季度GDP同比扩张6.9%，是2009年初以来最糟糕的单季表现。

人民币走强也会抑制该国抵御通缩风险的努力，因这会令进口物价承受下行压力。中国10月生产者物价同比下滑5.9%，为连续44个月走低。

香港大学教授Xiao Geng表示，假如人民币兑美元继续升值，则中国将继续面临通缩压力，特别是其制造业。不过他认为，因让人民币贬值会对国内金融市场造成负面影响，预计中国会避免如此做。

另一人民币兑美元会持稳的原因是：中国企业持有的美元计价债务出现增长。人民币贬值将让他们在履行偿还义务时更加困难。

分析师认为，假如中国选择维持其汇率机制，则可能不得不与美元一道迎来进一步全面升值。