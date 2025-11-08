从趋势交易，看交易策略。

胜率不足50%，却赚4亿美金：马克·米纳尔维尼的“反常识”财富神话



当市场信奉“高胜率=稳赚不赔”，瑞士交易员马克·米纳尔维尼却用一组颠覆认知的数据，写下了华尔街最传奇的注脚——不到50%的交易胜率，却累计斩获超4亿美元收益，让无数追逐“百发百中”的交易者瞠目结舌。



他从不是市场里的“预言家”，甚至坦然承认“一半以上的交易都在亏损”。但偏偏是这种“接受亏损”的清醒，让他跳出了胜率的执念：每笔交易前，他会用铁律锁定亏损上限，哪怕看错方向，也绝不让损失失控；而一旦捕捉到趋势信号，便果断放大仓位，让盈利奔跑——那些少数“命中”的交易，盈利往往是亏损的数倍乃至数十倍。



有人说他在“赌”，但米纳尔维尼的神话从非靠运气。他曾在一次暴跌行情中，因提前预判趋势逆势布局，即便前三次试单均小幅亏损，却在第四次坚持持仓，最终斩获千万级收益；也能在市场狂热时，拒绝跟风追高，哪怕错过十次机会，也只为等待一次“风险收益比最优”的入场点。



他的交易哲学，打破了世人对“成功交易”的刻板印象：赚钱从不是“赢多输少”，而是“赢时够狠，输时够稳”。那些看似“失败”的交易，不过是他为捕捉大行情付出的小额成本；而这份“不贪胜率、只抓盈亏比”的纪律与耐心，最终让他在波动的市场中，用“反常识”的逻辑，堆砌出了无人能及的财富高峰。

心法：亏损是常态，重仓抓盈利趋势。

English



From Trend Trading to Trading Strategies:

Win Rate Below 50%, Yet $400 Million in Profits: Mark Minervini’s "Counterintuitive" Wealth Myth



While the market adheres to the belief that "high win rate = steady profits," Swiss trader Mark Minervini has written the most legendary footnote on Wall Street with a set of cognition-shattering data — a win rate of less than 50%, yet cumulative gains exceeding $400 million, leaving countless traders chasing "perfect accuracy" astonished.



He was never a "prophet" in the market; he even openly admits that "more than half of his trades result in losses." But precisely this clarity of "accepting losses" allowed him to break free from the obsession with win rates: before each trade, he uses ironclad rules to cap potential losses, ensuring that even if he misjudges the direction, losses never spiral out of control; once a trend signal is captured, he boldly increases his position to let profits run — the profits from those few "winning" trades are often several times or even dozens of times the losses.



Some say he is "gambling," but Minervini’s myth never relied on luck. During a sharp market crash, he anticipated the trend in advance and took a contrarian position. Even though his first three test orders suffered small losses, he held on for the fourth time and ultimately reaped tens of millions in gains; in times of market frenzy, he refused to follow the herd and chase high prices, willing to miss ten opportunities just to wait for an entry point with the "optimal risk-reward ratio."



His trading philosophy shatters the rigid perception of "successful trading": making money is never about "winning more and losing less," but about "being bold when winning and steady when losing." Those seemingly "failed" trades are merely the small costs he pays to capture major market movements; and this discipline and patience of "not coveting win rates, but only focusing on risk-reward ratio" ultimately enabled him to build an unparalleled wealth peak in the volatile market with "counterintuitive" logic.



Core Principle: Losses are normal; concentrate positions to seize profitable trends.

العربية



من التداول بالاتجاه إلى استراتيجيات التداول:

نسبة الفوز أقل من 50%، ولكن أرباح تصل إلى 400 مليون دولار: أسطورة الثروة "الخارجة عن الصفة العامة" لمارك مينيرفيني



بينما يعتقد السوق أن "نسبة الفوز العالية = أرباح مطمئنة بدون خسارة"، كتب المُتداول السويسري مارك مينيرفيني الحاشية الأكثر أسطورة على وول ستريت ببيانات تُكسر التصور العام — نسبة فوز تقل عن 50%، ولكن أرباح متراكمة تُتجاوز 400 مليون دولار، مما أذهل عدد لا يحصى من المُتداولين الذين يُرسمون אחר "النجاح التام في كل صفقة".



لم يكن أبداً "نبيًّا" في السوق؛ بل يُقر بصراحة أنه "تتجلى خسارة في أكثر من نصف الصفقات". ولكن بالضبط هذه الوضوح في "قبول الخسارة" سمح له بالتحرر من الهوس بالنسبة الفائزة: قبل كل صفقة، يستخدم قواعد صارمة لتحديد الحد الأقصى للخسارة، مما يضمن أنه حتى لو أخطأ في تحديد الاتجاه، لن تخرج الخسارة عن السيطرة أبداً؛ وبمجرد التقاط إشارة الاتجاه، يزيد من حجم الموازنة بجرأة ل讓 الأرباح تنمو — فالأرباح من تلك الصفقات "المفوزة" القليلة غالباً ما تكون عدة أضعاف أو حتى عشرات الأضعاف من الخسارات.



يقول البعض أنه "يُركب ставки"، لكن أسطورة مينيرفيني لم تكن ποτέ تعتمد على الحظ. خلال انهيار سوق حاد، توقع الاتجاه مسبقًا واتخذ موازنة معاكسة للاتجاه العام. على الرغم من أن أول ثلاث أوامر اختبار كانت تعاني من خسارات صغيرة، إلا أنه امتد بالحملة للمرتبة الرابعة وأحرز أخيراً أرباح تصل إلى ملايين الدولارات؛ وفي أوقات الهوس السوقي، يرفض الانضمام إلى толاب الرجال للذهاب إلى الأسعار العالية، مستعداً لتجاهل عشرات الفرص فقط لانتظار نقطة الدخول ذات "نسبة المخاطرة إلى العائد المثالية".



فلسفته التجارية تكسر التصور الصارم لـ "التداول الناجح": لا يكمن الربح في "الكسب الأكبر والخسارة الأصغر"، بل في "الشجاعة عند الكسب والاستقرار عند الخسارة". تلك الصفقات التي تبدو "فاشلة" هي مجرد التكاليف الصغيرة التي يدفعها لالتقاط حركات السوق الكبيرة؛ وهذه الطاقة الوظيفية والصبر لـ "عدم الرغبة في نسب الفوز، بل التركيز على نسبة المخاطرة إلى العائد" سمح له أخيراً ببناء قمة ثروة لا تُضاهى في السوق المتقلب بمنطق "خارج عن الصفة العامة".



المبدأ الأساسي: الخسارات أمر طبيعي؛ تركز الموازنة لالتقاط اتجاهات الأرباح.

Deutsch



Vom Trendtrading zu Handelsstrategien:

Win Rate unter 50%, aber 400 Millionen Dollar Gewinn: Mark Minervinis "gegenintuitive" Wohlstandsmythos



Während der Markt an die Überzeugung glaubt, dass "hohe Win Rate = sichere Gewinne" ist, hat der Schweizer Händler Mark Minervini mit einem Satz erkenntnisverändernder Daten die legendärste Fußnote an der Wall Street geschrieben — eine Win Rate von weniger als 50%, aber kumulative Gewinne von über 400 Millionen Dollar, die unzählige Händler, die nach "perfekter Treffsicherheit" streben, erstaunt zurückgelassen haben.



Er war niemals ein "Prophet" auf dem Markt; er gibt sogar offen zu, dass "mehr als die Hälfte seiner Trades mit Verlusten enden". Aber genau diese Klarheit, "Verluste zu akzeptieren", erlaubte ihm, sich von der Obsession mit der Win Rate zu lösen: Vor jedem Trade begrenzt er mit eisernen Regeln die maximale Verlustrate, sodass selbst bei einer falschen Richtungsentscheidung die Verluste niemals außer Kontrolle geraten; sobald ein Trendsignal erfasst wird, erhöht er mutig seine Position, um Gewinne laufen zu lassen — die Gewinne aus diesen wenigen "erfolgreichen" Trades sind oft mehrere Male oder sogar Dutzende Male höher als die Verluste.



Manche sagen, er "spielt", aber Minervinis Mythos basierte niemals auf Glück. Während eines starken Marktabsturzes antizipierte er den Trend im Voraus und nahm eine konträre Position ein. Obwohl seine ersten drei Testorders kleine Verluste erlitten, hielt er bei der vierten Position durch und erzielte schließlich Gewinne in Millionenhöhe; in Zeiten von Marktfieber lehnte er es ab, der Masse zu folgen und hohe Preise zu verfolgen, bereit, zehn Chancen zu verpassen, nur um einen Einstiegspunkt mit dem "optimalen Risikogewinnverhältnis" abzuwarten.



Seine Handelsphilosophie zerstört die starre Wahrnehmung von "erfolgreichem Handeln": Geld verdienen heißt niemals "mehr gewinnen und weniger verlieren", sondern "mutig gewinnen und stabil verlieren". Diese scheinbar "verfehlten" Trades sind lediglich die kleinen Kosten, die er zahlt, um große Marktbewegungen einzufangen; und diese Disziplin und Geduld, "nicht nach Win Rates zu streben, sondern sich auf das Risikogewinnverhältnis zu konzentrieren", ermöglichten es ihm schließlich, in dem volatilen Markt mit "gegenintuitivem" Denken einen unübertroffenen Wohlstandsberg aufzubauen.



Kernprinzip: Verluste sind normal; Positionen konzentrieren, um gewinnbringende Trends zu nutzen.

法语（Français）



Du trading par tendance aux stratégies de trading :

Taux de victoire inférieur à 50 %, mais 400 millions de dollars de bénéfices : le mythe de la richesse "contre-intuitif" de Mark Minervini



Alors que le marché croit en "taux de victoire élevé = bénéfices stables sans perte", le trader suisse Mark Minervini a écrit la note la plus légendaire de Wall Street avec un ensemble de données qui bouleversent les certitudes — un taux de victoire inférieur à 50 %, mais des gains cumulés dépassant 400 millions de dollars, laissant pantois d'innombrables traders à la poursuite de la "perfection".



Il n'a jamais été un "prophète" sur le marché ; il admet même franchement que "plus de la moitié de ses transactions entraînent des pertes". Mais c'est précisément cette clarté à "accepter les pertes" qui l'a libéré de l'obsession du taux de victoire : avant chaque transaction, il utilise des règles inébranlables pour limiter les pertes maximales, garantissant que même en cas de mauvais jugement de direction, les pertes ne deviennent jamais incontrôlables ; une fois un signal de tendance capturé, il augmente résolument sa position pour laisser les bénéfices courir — les bénéfices de ces rares transactions "gagnantes" sont souvent plusieurs fois, voire dizaines de fois, supérieurs aux pertes.



Certains disent qu'il "joue", mais le mythe de Minervini n'a jamais dépendu de la chance. Lors d'un krach marqué, il a anticipé la tendance à l'avance et pris une position contraire au courant. Même si ses trois premières ordres d'essai ont subi de petites pertes, il a maintenu sa position pour la quatrième fois et finalement réalisé des gains de dizaines de millions ; en période de frénésie du marché, il refuse de suivre la foule et de poursuivre les prix élevés, prêt à manquer dix opportunités seulement pour attendre un point d'entrée avec le "rapport risque-bénéfice optimal".



Sa philosophie de trading brise la perception rigide du "trading réussi" : gagner de l'argent n'est jamais "gagner plus et perdre moins", mais "être audacieux en gagnant et stable en perdant". Ces transactions apparemment "échouées" ne sont que les petits coûts qu'il paie pour capturer de grandes mouvements de marché ; et cette discipline et cette patience de "ne pas convoiter le taux de victoire, mais de se concentrer sur le rapport risque-bénéfice" lui ont finalement permis de construire un pic de richesse inégalé sur le marché volatile avec une logique "contre-intuitif".



Principe fondamental : Les pertes sont normales ; concentrer les positions pour saisir les tendances profitables.

ဗမာစာ



လမ်းကြောင်းရောင်းဝယ်မှုမှ ရောင်းဝယ်မှုမဟာဗျူဟာများအထိ:

အောင်နိုင်မှုနှုန်း ၅၀% အောက်ဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်လာ ၄၀၀ သန်းအမြတ်ရရှိခြင်း- မာ့က် မင်နာဗီနီ၏ "အများသဘောမှန်ကန်မဟုတ်သော" ကြွယ်ဝမှုဒဏ္ဍာရီ



စျေးကွက်သည် "အောင်နိုင်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း = အမြတ်အစွန်းမရှုံးဘဲ တည်ငြိမ်စွာရရှိခြင်း" ဟုယုံကြည်နေစဉ် ဆွစ်ဇာလန် ရောင်းဝယ်သမား မာ့က် မင်နာဗီနီသည် သိမြင်မှုကိုဖြိုဖျက်နိုင်သည့် ဒေတာအစုအဝေးဖြင့် ဝေါ့လ် စထရစ်၏ အကျော်ကြားဆုံး မှတ်ချက်ကိုရေးသားခဲ့သည်- အောင်နိုင်မှုနှုန်း ၅၀% အောက်ဖြစ်သော်လည်း စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄၀၀ သန်းကျော် အမြတ်ရရှိခြင်းဖြင့် "အားလုံးအောင်နိုင်" ကိုရှာဖွေနေသော ရောင်းဝယ်သမားများစွာကို အံ့အားစေခဲ့သည်။



သူသည် စျေးကွက်ရှိ "ပရောဖက်ეტ်" တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းမရှိပါဘူး၊ "ရောင်းဝယ်မှု၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်" ဟု သူဖွင့်ပွင့်ဝန်ခံပါသည်။ သို့သော် "ဆုံးရှုံးမှုကိုလက်ခံရန်" ဤရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာမှုကြောင့် သူသည် အောင်နိုင်မှုနှုန်းကိုစွဲလမ်းနေသော စိတ်စွဲဖြစ်မှုမှ ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့သည်- ရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုစီမတိုင်မီ သူသည် သံမဏိစည်းမျဉ်းများဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးကို ကန့်သတ်ထားသည်၊ တောင်ဘုရား ဦးတည်ချက်မှားသော်လည်း ဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းချုပ်မရန်ဘဲ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်ဟု သေချာသည်； လမ်းကြောင်းအချက်ပြမှုတစ်ခုကိုဖမ်းမိသည်နှင့် တပြိုင်နက် သူသည် ရာထူးကို သတ္တိရှိရှိ တိုးမြှင့်ကာ အမြတ်အစွန်းကို ဆက်ပြီးရရှိစေသည်- ထိုအနည်းငယ် "အောင်နိုင်သည့်" ရောင်းဝယ်မှုများမှ အမြတ်အစွန်းသည် ဆုံးရှုံးမှု၏ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ဆယ်ကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေသည်။



အချို့က သူသည် "လောင်းကစားနေသည်" ဟုဆိုကြသော်လည်း မင်နာဗီနီ၏ ဒဏ္ဍာရီသည် ကံကြမ္မာပေါ်တွင်မူတည်ဘူးပါ။ စျေးကွက်ပျက်ကျခြင်းတစ်ခုအတွင်း သူသည် လမ်းကြောင်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကာ ဆန့်ကျင်ဘက် ရာထူးချထားသည်၊ ပထမဆုံးသုံးကြိမ် စမ်းသပ်ရောင်းဝယ်မှုများသည် ဆုံးရှုံးမှုငယ်ဖြစ်သော်လည်း စတုတ္ထကြိမ် ရာထူးကို ဆက်ထိန်းခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် သန်းပေါင်းများစွာ အမြတ်ရရှိခဲ့သည်； စျေးကွက်အားအကျွံများဖြစ်နေစဉ် သူသည် လူအများနောက်ကိုလိုက်နာ၍ ဈေးများမြင့်တက်ခြင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်၊ အခွင့်အရေး ဆယ်ခုလွဲမှီသော်လည်း "အန္တရာယ်-အမြတ်အစွန်းအချိုးအစား အကောင်းဆုံး" ဝင်ရောင်းဝယ်ရန် အချက်ကို စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။



သူ၏ ရောင်းဝယ်မှုအတွေးအခေါ်သည် "အောင်မြင်သောရောင်းဝယ်မှု" အပေါ် အများသား၏ တည်ငြိမ်သော အမြင်ကို ဖြိုဖျက်ခဲ့သည်- ငွေကိုရှာဖွေခြင်းသည် "အများကြီးအောင်နိုင်ခြင်းနှင့် နည်းနည်းဆုံးရှုံးခြင်း" မဟုတ်ဘဲ "အောင်နိုင်သောအခါ သတ္တိရှိရှိဖြစ်ခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးသောအခါ တည်ငြိမ်ခြင်း" ဖြစ်သည်။ ထိုအမှားယွင်းပုံရသည့် "အမှားယွင်းသည့်" ရောင်းဝယ်မှုများသည် ကြီးမားသော စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖမ်းမိရန် သူပေးသည့် ကုန်ကျစရိတ်ငယ်များသာဖြစ်သည်； ဤ "အောင်နိုင်မှုနှုန်းကို ကြီးမားစွာမလိုဘဲ အန္တရာယ်-အမြတ်အစွန်းအချိုးအစားကိုသာ ဦးစားပေးသည့်" စည်းကမ်းနှင့် စိတ်ရှည်မှုကြောင့် သူသည် အပြောင်းအလဲများသော စျေးကွက်၌ "အများသဘောမှန်ကန်မဟုတ်သော" ယုတ္တိဗေဒဖြင့် အဘယ်သူမျှမရနိုင်သည့် ကြွယ်ဝမှုထိပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။



အဓိကနိယာမ: ဆုံးရှုံးမှုများသည် ပုံမှန်ဖြစ်၊ အမြတ်အစွန်းလမ်းကြောင်းများကိုဖမ်းမိရန် ရာထူးကို စုစည်းပါ။

Tiếng Việt



Từ Giao dịch Xu hướng đến Chiến lược Giao dịch:

Tỷ lệ thắng dưới 50% nhưng kiếm được 400 triệu đô la: huyền thoại về sự giàu có "phi thông thường" của Mark Minervini



Khi thị trường tin vào niềm tin "tỷ lệ thắng cao = kiếm tiền ổn định không lỗ", nhà giao dịch Thụy Sỹ Mark Minervini đã viết下 footnote huyền thoại nhất Wall Street với một bộ dữ liệu phá vỡ nhận thức — tỷ lệ thắng dưới 50%, nhưng tổng lợi nhuận đạt hơn 400 triệu đô la, khiến vô số nhà giao dịch đuổi theo "100% thắng" kinh ngạc ngất ngây.



Anh ta không bao giờ là một "nhà tiên tri" trên thị trường; anh thậm chí thẳng thắn thừa nhận rằng "hơn một nửa số giao dịch của tôi đều lỗ". Nhưng chính sự sáng suốt "chấp nhận lỗ" này đã giúp anh thoát khỏi sự ám ảnh với tỷ lệ thắng: trước mỗi giao dịch, anh dùng các quy tắc cứng nhắc để giới hạn tối đa tổn thất, đảm bảo rằng ngay cả khi đánh sai hướng, tổn thất cũng không bao giờ mất kiểm soát; một khi bắt được tín hiệu xu hướng, anh果断 tăng cường vị thế để lợi nhuận tiếp tục phát triển — lợi nhuận từ những giao dịch "thắng" hiếm hoi đó thường gấp vài lần hoặc thậm chí mấy chục lần tổn thất.



Một số người nói anh đang "cá cược", nhưng huyền thoại của Minervini không bao giờ phụ thuộc vào may mắn. Trong một đợt sụt giảm mạnh của thị trường, anh đã dự đoán trước xu hướng và thiết lập vị thế ngược lại. Dù ba lệnh thử đầu tiên đều gặp lỗ nhỏ, anh vẫn kiên trì giữ vị thế cho lệnh thứ tư và cuối cùng đạt được lợi nhuận hàng chục triệu đô la; trong thời kỳ thị trường điên cuồng, anh từ chối đi theo đám đông và săn giá cao, sẵn sàng bỏ lỡ mười cơ hội chỉ để chờ đợi một điểm vào với "tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối ưu".



Triết lý giao dịch của anh phá vỡ nhận thức cứng nhắc về "giao dịch thành công": kiếm tiền không bao giờ là "thắng nhiều lỗ ít", mà là "dũng cảm khi thắng và ổn định khi lỗ". Những giao dịch có vẻ "thất bại" đó chỉ là chi phí nhỏ anh trả để nắm bắt những chuyển động thị trường lớn; và sự kỷ luật và kiên nhẫn "không tham lam tỷ lệ thắng, chỉ tập trung vào tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận" này cuối cùng đã giúp anh xây dựng đỉnh cao giàu có không ai sánh được trên thị trường biến động với logic "phi thông thường".



Nguyên tắc cốt lõi: Lỗ là bình thường; tập trung vị thế để nắm bắt xu hướng mang lại lợi nhuận.

العربية المستخدمة في اليمن，



من التداول بالاتجاه إلى استراتيجيات التداول:

نسبة الفوز أقل من 50%، ولكن أرباح تصل إلى 400 مليون دولار: أسطورة الثروة "الخارجة عن المعتادة" لمارك مينيرفيني (المُقابلة للدلالات العامية في اليمن)



بينما يعتقد السوق أن "نسبة الفوز العالية = أرباح مطمئنة بلا خسارة"، كتب المُتداول السويسري مارك مينيرفيني الحاشية الأكثر أسطورة على وول ستريت ببيانات تُكسر المعتقدات — نسبة فوز تقل عن 50%، ولكن أرباح متراكمة تُتجاوز 400 مليون دولار، مما أذهل عدد لا يحصى من المُتداولين الذين يُرسمون אחר "النجاح الكامل في كل صفقة".



لم يكن أبداً "نبيًّا" في السوق؛ بل يُقر بصراحة أنه "تتجلى خسارة في أكثر من نصف الصفقات". ولكن بالضبط هذه الوضوح في "قبول الخسارة" سمح له بالتحرر من الهوس بالنسبة الفائزة: قبل كل صفقة، يستخدم قواعد صارمة لتحديد الحد الأقصى للخسارة، حتى لو أخطأ في الاتجاه، لن تخرج الخسارة عن السيطرة أبداً؛ وبمجرد التقاط إشارة الاتجاه، يزيد من حجم الموازنة بجرأة ل讓 الأرباح تنمو — فالأرباح من تلك الصفقات "المفوزة" القليلة غالباً ما تكون عدة أضعاف أو حتى عشرات الأضعاف من الخسارات.



يقول البعض أنه "يُركب ставки"، لكن أسطورة مينيرفيني لم تكن ποτέ تعتمد على الحظ. خلال انهيار سوق حاد، توقع الاتجاه مسبقًا واتخذ موازنة معاكسة. على الرغم من أن أول ثلاث أوامر التجربة كانت تعاني من خسارات صغيرة، إلا أنه امتد بالحملة للمرتبة الرابعة وأحرز أخيراً أرباح تصل إلى ملايين الدولارات؛ وفي أوقات الهوس السوقي، يرفض الانضمام إلى толاب الرجال للذهاب إلى الأسعار العالية، مستعداً لتجاهل عشرات الفرص فقط لانتظار نقطة الدخول ذات "نسبة المخاطرة إلى العائد المثالية".



فلسفته التجارية تكسر التصور الصارم لـ "التداول الناجح": لا يكمن الربح في "الكسب الأكبر والخسارة الأصغر"، بل في "الشجاعة عند الكسب والاستقرار عند الخسارة". تلك الصفقات التي تبدو "فاشلة" هي مجرد التكاليف الصغيرة التي يدفعها لالتقاط حركات السوق الكبيرة؛ وهذه الطاقة الوظيفية والصبر لـ "عدم الرغبة في نسب الفوز، بل التركيز على نسبة المخاطرة إلى العائد" سمح له أخيراً ببناء قمة ثروة لا تُضاهى في السوق المتقلب بمنطق "خارج عن المعتادة".



المبدأ الأساسي: الخسارات أمر طبيعي؛ تركز الموازنة لالتقاط اتجاهات الأرباح (النطق والاستخدام phù hợp للسياق اليمني).

Français utilisé à Monaco



Du trading par tendance aux stratégies de trading :

Taux de victoire inférieur à 50 %, mais 400 millions de dollars de bénéfices : le mythe de la richesse "contre-intuitif" de Mark Minervini (adapté au contexte monégasque)



Alors que le marché croit en "taux de victoire élevé = bénéfices stables sans perte", le trader suisse Mark Minervini a écrit la note la plus légendaire de Wall Street avec un ensemble de données qui bouleversent les certitudes — un taux de victoire inférieur à 50 %, mais des gains cumulés dépassant 400 millions de dollars, laissant pantois d'innombrables traders à la poursuite de la "perfection".



Il n'a jamais été un "prophète" sur le marché ; il admet même franchement que "plus de la moitié de ses transactions entraînent des pertes". Mais c'est précisément cette clarté à "accepter les pertes" qui l'a libéré de l'obsession du taux de victoire : avant chaque transaction, il utilise des règles inébranlables pour limiter les pertes maximales, garantissant que même en cas de mauvais jugement de direction, les pertes ne deviennent jamais incontrôlables ; une fois un signal de tendance capturé, il augmente résolument sa position pour laisser les bénéfices courir — les bénéfices de ces rares transactions "gagnantes" sont souvent plusieurs fois, voire dizaines de fois, supérieurs aux pertes.



Certains disent qu'il "joue", mais le mythe de Minervini n'a jamais dépendu de la chance. Lors d'un krach marqué, il a anticipé la tendance à l'avance et pris une position contraire au courant. Même si ses trois premières ordres d'essai ont subi de petites pertes, il a maintenu sa position pour la quatrième fois et finalement réalisé des gains de dizaines de millions ; en période de frénésie du marché, il refuse de suivre la foule et de poursuivre les prix élevés, prêt à manquer dix opportunités seulement pour attendre un point d'entrée avec le "rapport risque-bénéfice optimal".



Sa philosophie de trading brise la perception rigide du "trading réussi" : gagner de l'argent n'est jamais "gagner plus et perdre moins", mais "être audacieux en gagnant et stable en perdant". Ces transactions apparemment "échouées" ne sont que les petits coûts qu'il paie pour capturer de grandes mouvements de marché ; et cette discipline et cette patience de "ne pas convoiter le taux de victoire, mais de se concentrer sur le rapport risque-bénéfice" lui ont finalement permis de construire un pic de richesse inégalé sur le marché volatile avec une logique "contre-intuitif".



Principe fondamental : Les pertes sont normales ; concentrer les positions pour saisir les tendances profitables (utilisation conforme aux normes françaises à Monaco).

Italiano



Dal Trading per Tendenza alle Strategie di Trading:

Tasso di Vittoria Inferiore al 50%, ma 400 Milioni di Dollari di Profitti: il Mito della Ricchezza "Controintuitivo" di Mark Minervini



Mentre il mercato crede nella convinzione che "alto tasso di vittoria = profitti stabili senza perdite", il trader svizzero Mark Minervini ha scritto la nota più leggendaria di Wall Street con un insieme di dati che scompongono le certezze — un tasso di vittoria inferiore al 50%, ma utili cumulativi superiori a 400 milioni di dollari, lasciando sbalorditi innumerevoli trader inseguendo la "perfezione".



Non è mai stato un "profetà" nel mercato; ammette persino apertamente che "più della metà delle sue operazioni finiscono con perdite". Ma proprio questa chiarezza di "accettare le perdite" gli ha permesso di uscire dall'ossessione per il tasso di vittoria: prima di ogni trade, usa regole ferree per limitare le perdite massime, garantendo che anche se sbaglia la direzione, le perdite non escano mai di controllo; una volta catturato un segnale di tendenza, aumenta audacemente la posizione per far correre i profitti — i profitti da quelle poche operazioni "vincenti" sono spesso diversi volte, anche decine di volte, le perdite.



Alcuni dicono che stia "giocando", ma il mito di Minervini non ha mai dipeso sulla fortuna. Durante un brusco crollo di mercato, ha anticipato la tendenza in anticipo e assunto una posizione contraria. Anche se i suoi primi tre ordini di prova hanno subito piccole perdite, ha mantenuto la posizione per la quarta volta e infine ottenuto profitti da decine di milioni; in periodi di frenesia di mercato, rifiuta di seguire la massa e di inseguire i prezzi alti, disposto a perdere dieci opportunità solo per aspettare un punto di ingresso con il "rapporto rischio-profitto ottimale".



La sua filosofia di trading scompone la percezione rigida del "trading di successo": guadagnare denaro non è mai "guadagnare di più e perdere di meno", ma "essere audace quando si vince e stabile quando si perde". Quelle operazioni apparentemente "fallite" sono solo i piccoli costi che paga per catturare grandi movimenti di mercato; e questa disciplina e pazienza di "non bramare il tasso di vittoria, ma concentrarsi sul rapporto rischio-profitto" gli hanno finalmente permesso di costruire un picco di ricchezza ineguagliabile nel mercato volatile con una logica "controintuitiva".



Principio Fondamentale: Le perdite sono normali; concentrarsi sulle posizioni per cogliere le tendenze redditizie.

ภาษาไทย



จากการเทรดตามแนวโน้มไปสู่กลยุทธ์การเทรด:

อัตราการชนะต่ำกว่า 50% แต่ได้กำไร 400 ล้านดอลลาร์: มิทิลัยความร่ำรวย "ขัดกับสัญชาตญาณ" ของมาร์ค มิเนอร์วินี



ในขณะที่ตลาดเชื่อในความเชื่อว่า "อัตราการชนะสูง = มีกำไรคงที่ไม่ขาดทุน" นักเทรดสวิตเซอร์แลนด์ มาร์ค มิเนอร์วินีได้เขียนหมายเหตุที่มีชื่อเสียงที่สุดบนวอลล์สตรีทด้วยชุดข้อมูลที่ทำลายความเข้าใจ — อัตราการชนะต่ำกว่า 50% แต่กำไรสะสมเกิน 400 ล้านดอลลาร์ ทำให้นักเทรดจำนวนมากที่ตามล่า "ความแม่นยำ 100%" ตกใจสะเทือน



เขาไม่เคยเป็น "นักพยากรณ์" ในตลาด เลยยอมรับอย่างเปิดเผยว่า "การเทรดเกินครึ่งหนึ่งของฉันเป็นการขาดทุน" แต่正是这种ความเข้าใจชัดเจนในการ "ยอมรับการขาดทุน" ที่ทำให้เขาหนีออกจากความอวสานกับอัตราการชนะ: ก่อนการเทรดแต่ละครั้ง เขาใช้กฎที่แน่นหนาในการจำกัดขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุด แม้ว่าเดาชื่อทิศทางผิดก็ตาม การขาดทุนจะไม่หลุดออกจากการควบคุม อย่างแน่นอน；一旦จับได้สัญญาณแนวโน้ม เขาจะเพิ่มตำแหน่งลงทุนอย่างมั่นใจเพื่อให้กำไรต่อเนื่อง — กำไรจากการเทรด "ที่ชนะ" ที่น้อยนิดเหล่านั้นมักเป็นสองสามเท่า หรือแม้กระทั่งสิบเท่าของการขาดทุน



บางคนบอกว่าเขากำลัง "เดิมพัน" แต่มิทิลัยของมิเนอร์วินีไม่เคยขึ้นอยู่กับโชคชะตา ในช่วงการลดลงอย่างมากของตลาด เขาได้คาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้าและตั้งตำแหน่งตรงข้ามแนวโน้ม แม้ว่าคำสั่งลองเทรดสามครั้งแรกจะขาดทุนเล็กน้อย เขาก็ยังคงเก็บตำแหน่งไว้สำหรับการที่สี่ และในที่สุดได้รับกำไรเป็นล้านล้านดอลลาร์；ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความกระตือรือร้น เขотừ chối ตามฝูงชนและลุยราคาสูง สẵนสิ้นเสียโอกาสสิบครั้ง เพียงเพื่อคอยจุดเข้าเทรดที่ "อัตราส่วนความเสี่ยง-กำไรดีที่สุด"



ปรัชญาการเทรดของเขาทำลายภาพรวมที่ cứngแกร่งเกี่ยวกับ "การเทรดที่ประสบความสำเร็จ": การสร้างรายได้ไม่เคยเป็น "ชนะมากขาดทุนน้อย" แต่เป็น "กล้าหาญเมื่อชนะและมั่นคงเมื่อขาดทุน" การเทรดที่ดูเหมือน "ล้มเหลว" เหล่านั้นเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่เขาเสียเพื่อจับภาพการเคลื่อนไหวของตลาดขนาดใหญ่；而这种 "ไม่ปรารถนาอัตราการชนะ แต่แค่เน้นอัตราส่วนความเสี่ยง-กำไร" มีระเบียบและความอดทน นี้สุดท้ายทำให้เขาสร้างยอดความร่ำรวยที่ไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบได้ในตลาดที่ผันผวนด้วยตรรกะ "ขัดกับสัญชาตญาณ"



หลักการสำคัญ: การขาดทุนเป็นเรื่องปกติ；รวมตำแหน่งลงทุนเพื่อจับแนวโน้มที่ให้กำไร

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ट्रेंड ट्रेडिंग से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तक:

जीत दर 50% से कम, फिर भी 400 मिलियन डॉलर का लाभ: मार्क मिनरविनी की "प्रतिभावादी" धन कथा



जब बाजार "उच्च जीत दर = स्थिर लाभ बिना हानि" के विश्वास पर चलता है, तो स्विस ट्रेडर मार्क मिनरविनी ने समझ को तोड़ने वाले आंकड़ों के सेट से वॉल स्ट्रीट का सबसे दिग्गज फुटनोट लिखा है — 50% से कम जीत दर, फिर भी संचित लाभ 400 मिलियन डॉलर से अधिक, जिसने "हर बार जीत" का पीछा करने वाले अनगिनत ट्रेडरों को हैरान कर दिया है।



वह कभी भी बाजार में "नबी" नहीं था; वह यहां तक कि खुले तौर पर स्वीकार करता है कि "उसके आधे से अधिक ट्रेड लॉस में समाप्त होते हैं"। लेकिन यही "हानि को स्वीकार करने" की स्पष्टता ने उसे जीत दर के जुनून से मुक्त किया: हर ट्रेड से पहले, वह लौह नियमों का उपयोग करके हानि की अधिकतम सीमा को सीमित करता है, ताकि भले ही दिशा का अनुमान गलत हो, हानि कभी भी नियंत्रण से बाहर न जाए; एक बार जब ट्रेंड सिग्नल कैप्चर होता है, तो वह दृढ़ता से अपनी पोजीशन बढ़ाता है ताकि लाभ बढ़ता रहे — उन कम "जीते हुए" ट्रेडों से लाभ अक्सर हानि का कई गुना या यहां तक कि दस गुना होता है।



कुछ लोग कहते हैं कि वह "जुए खेल रहा है", लेकिन मिनरविनी की कथा कभी भी भाग्य पर नहीं टिकी हुई। एक तीव्र बाजार गिरावट के दौरान, उसने पहले से ट्रेंड का अनुमान लगाया और विपरीत पोजीशन ली थी। भले ही उसके पहले तीन परीक्षण ऑर्डरों में छोटी हानियां हुईं, लेकिन वह चौथी बार पोजीशन बनाए रखी और अंत में दस लाखों का लाभ कमाया; बाजार के उन्माद के समय, वह झुंड का अनुसरण करने और उच्च कीमतों का पीछा करने से इनकार करता है, दस अवसरों को खोने को तैयार है, केवल "इष्टतम जोखिम-लाभ अनुपात" वाले प्रवेश बिंदु का इंतजार करने के लिए।



उसका ट्रेडिंग दर्शन "सफल ट्रेडिंग" की कठोर धारणा को तोड़ता है: पैसा कमाना कभी भी "ज्यादा जीतना और कम हारना" नहीं है, बल्कि "जीतते समय साहसी और हारते समय स्थिर रहना" है। वे लगभग "असफल" ट्रेड केवल बड़े बाजार आंदोलनों को कैप्चर करने के लिए वह छोटे खर्चे लगाता है; और यह "जीत दर की लालसा नहीं, केवल जोखिम-लाभ अनुपात पर ध्यान केंद्रित करने" की अनुशासन और धैर्य ने अंत में उसे अस्थिर बाजार में "प्रतिभावादी" तर्क के साथ अतुलनीय धन शिखर का निर्माण किया।



मूल सिद्धांत: हानियां सामान्य हैं; लाभदायक ट्रेंड को पकड़ने के लिए पोजीशन को केंद्रित करें।

