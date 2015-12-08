反弹or反转？欧元真正的考验来了 外储骤降人民币“自乱阵脚”

上周汇市投资者着实体验了一把“荡气回肠”的感觉，人民币纳入SDR、欧洲央行利率决议和美国11月非农给市场带来了久违的冲击，而欧元意外成为了最大的赢家。周一(12月7日)欧市盘中，欧元/美元延续回撤势头，汇价最低触及1.0837。美元指数则稳步回升，汇价一度升至98.72水平。市场分析人士指出，欧元想要更上一层楼，或面临较大的阻力，晚间，美国还将公布11月就业市场状况指数。

暴力反弹or趋势反转？欧元升势遭遇“拦路虎”

欧元无疑是上周汇市中的最大赢家。欧洲央行(ECB)上周四公布的一系列宽松措施力度不及市场预期，欧元/美元随后飙升逾400点，创6年来最大单日涨幅。周五，汇价小幅回撤

日内欧市盘中，欧元/美元延续回落势头，汇价最低触及1.0812，刷新近两个交易日。

对于投资者而言，欧元上周的惊天一涨究竟是暴力反弹还是趋势反转，或许仍是一个未知数。从各大投行观点来看，他们对于欧元继续扩大战果保持谨慎态度。

法国兴业银行(Société Générale)在最新的技术分析中指出，在跌破下飘旗形后，欧元/美元此前重新测试了1.05/04的3月低位，这也是几十年来的上升通道下轨，技术意义不言而喻。

该行同时指出，“当前市场的急剧拉涨并没有给出明确的反转信号。月线相对强弱指数(RSI)正在测试中线水平，周线MACD也在零轴下方并遥望关键阻力。因此技术指标暗示欧元/美元后续反弹空间将有限，未来反弹多半会受制。”

德国商业银行固定收益部首席分析师Karen Jones表示，“从上周五汇价走势来看，欧元/美元有上行测试200日移动均线1.1034切入位，甚至1.1087/97(9月低位和10月28日高位)的可能。关键阻力位于1.1228/17(2014-2015下降趋势线)和55周移动均线。只要汇价整体承压在该水平下方，短期整体技术前景仍偏向下行。”

丹斯克银行分析师Kristoffer Lomholt表示，“尽管上周五公布的11月非农好于市场预期，但欧元/美元还是反弹走高。在我们看来，欧元/美元空头头寸处于极端水平，这被市场低估，因此，一旦空头回补，欧元/美元反弹走高并不例外。但由于欧元空头头寸规模宏大，欧元/美元仍偏向下行风险，只是大幅走低的可能性较小。”

除了技术方面面临阻力之外，有市场分析人士还指出，欧元/美元回升恐将受大规模期权到期的限制。

该分析人士指出，“欧元/美元有更多规模较大的期权今日到期，这将抑制市场走势。数据显示，规模为20.61亿美元/行权价在1.0700美元的期权，6.06亿美元/行权价为1.0750的期权，19.34亿美元/行权价在1.0800，以及15.59亿美元/行权价在1.0850的期权今日到期。”

他同时称，“在这一密集期权区域的上方，还有10.63亿美元/行权价在1.0865-95、15.2亿美元/行权价为1.0900以及21.18亿美元/行权价为1.1000的期权。”

上述数据显示，欧元/美元料仍将受制于期权的影响。一些期权交易者预计，在下周美国FOMC(联邦公开市场委员会)会议召开之前，市场都将会维持一个比较平稳的走势。

北京时间，美联储(FED)将公布美国11月就业市场状况(LMCI)指数，在上周非农表现稳定之后，LMCI指标料将继续向市场展现美国就业市场稳固复苏的势头，美元或将从中得到提振。

中国11月外储创3年低位 离岸人民币扩大跌幅

本周初，欧美金融市场并未有太多的重磅事件，中国方面的消息反而成为市场的焦点。日内中国央行(PBOC)公布的11月外汇储备数据意外降至近3年低位，这也引发离岸人民币急跌。

中国央行在官网发布的最新数据显示，中国11月外汇储备从10月的3.53万亿美元小幅下滑至3.44万亿美元，创近三年来低位。同时，11月黄金储备也由10月的633亿美元回落至595亿美元。

央行官网的数据显示，中国11月外汇储备为34382.84亿美元，较之10月的35255.07亿美元减少了872亿美元，为2013年2月末以来最低。同时，外储降幅为1996年有数据以来第三大月度跌幅。

报告还显示，11月末基金组织储备头寸45.96亿美元，10月末报46.4亿美元。11月末特别提款权101.79亿美元，10月末报104亿美元。11月其他储备资产升至3.96亿美元，10月为2.63亿美元。

野村(Nomura Securities)首席中国经济学家赵扬在接受外媒采访时表示，中国11月外储下降扩大主要受到欧元及日元月内贬值幅度较大影响，造成非美货币资产重估的汇兑损失。

赵扬同时指出，“中国资本流出压力未减，人民币贬值压力下，企业走出去以及私人对外投资增加，迈出的步子更大。预计中国12月外汇储备仍有可能进一步下降。”

对于央行干预人民币问题，他表示，“人民币加入SDR后，中国需要进一步开放资本项目以及让汇率依赖市场力量，央行对人民币汇率的容忍度提高。”

德国商业银行(Commerzbank)驻新加坡高级经济师周浩在电话采访中表示，外汇储备再次下跌近900亿美元，显示资金外流压力严重，市场对美元需求量较大。同时，数据显示当月央行可能增加了在离岸人民币市场的干预量。

数据公布之后，离岸人民币兑美元短线急跌近百点，一度突破6.4700关口，最低触及6.4728，创近三个月低位。

周浩指出，“当前CNH贬值压力较大，如果继续下挫，可能央行不干预不行了，人民币未来的贬值程度依然取决于央行的干预力度。”

值得注意的是，离岸人民币连续下跌之后，在岸和离岸人民币之间的汇差也进一步扩大至600点。

本周有大量的重磅中国经济数据公布，北京时间周二中国将11月贸易帐数据，本周三09：30将公布中国11月居民消费品价格指数年率。