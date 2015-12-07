美联储加息风暴将至 亚洲市场又将遭遇一番“腥风血雨”？

亚洲股市眼下面临这样一种困境：股价越便宜，空头势力就越凶猛。当前形势对空头的吸引变得愈发强烈，既有美联储(FED)加息前景，又有中国经济增速预计降至25年来最低水平，对整个亚洲的商品和服务需求构成打压。

彭博大宗商品指数重挫22%，原材料生产商处境艰难。美联储加息前景对香港地产股与该地区新兴市场构成压力。

Markit数据显示，六个区域性市场的空头头寸今年以来增长18%，另一项衡量投资者卖空需求的指标也创下纪录最大增幅。

MSCI亚太地区指数恐将两年连跌，与全球股市的相对估值已降至10多年来最低水平。根据Markit数据，澳大利亚股市空头增幅最大，香港和新加坡股市次之。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下的FedWatch上周五(12月4日)走势，利率期货市场认为，美联储在不到两周后加息的机率为近80%。

美联储1999年到2000年的这轮紧缩周期曾给亚洲造成过极大的负面影响。新兴亚洲经济体股市在那段时期平均下跌7%，菲律宾和泰国股市都曾惨跌40%。

分析师警告称，假如美联储12月果真加息，则亚洲股市可能再度掀起一番“腥风血雨”。

除了美联储加息之外，中国经济增速放缓可能也会影响亚洲市场的表现。

Boston Partners Asset Management高级顾问Harry Rosenbluth表示：“我们对中国实现软着陆的能力不抱太大信心，如果全球经济放缓程度远超预期，这些股票会很脆弱。”

过去10年里中国经济平均每年增长10%，令从澳大利亚铁矿石到新西兰牛奶等各种商品的需求受益，与此同时央行向金融体系投放流动性，助长了新加坡与香港楼市的火热势头。

接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，尽管包括韩国、澳洲、泰国和中国在内的亚洲央行在2015年纷纷降息，今年亚洲经济增速仍可能自上年的4.8%进一步放缓至4.6%。

一项衡量亚洲地区金融状况的指标在9月份下滑至六年低点，在今年多数时间该指标处于负值，暗示相比2000年至2008年中这一时期，眼下面临更大的压力。

除此之外，亚太企业的财务表现也面临更大的压力。

彭博汇总的数据显示，分析师预计MSCI亚太地区指数成分股企业利润本财年将下跌1.5%。他们对这些企业未来12个月利润水平的预估与2015年初相比下调5.5%。

Markit追踪可出借股票数相对于已出借股票数的亚洲市场多空比率在9月份降至三年低点。该比率随空头需求上升而下降。

今年平均每1美元空头头寸可有10.89美元股票来回补，较2014年下滑8.8%，为2006年Markit开始编纂该数据以来最大降幅。