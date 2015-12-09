最新黄金、白银走势及前景分析

09.12隔夜离岸市场上现货黄金继续走低，开于1069.00/1070.00美元/盎司。金价盘中一度跌至1068.00/1069.00低位，随后回升至1078.50/1079.50高位，主要因中国贸易帐不及市场预期，全球股市下跌，美元走软。此外，布伦特原油再度刷新六年半低位，带动大宗商品下跌，金价最终收于1075.00/1076.00美元/盎司。

白银隔夜走低，开于14.15/14.20美元/盎司。在开盘后不久，白银跌至14.07/14.12低位，随后反弹至14.27/14.32高位。在反弹走高后不久，白银跌至开盘水平下方，并最终收于14.13/14.18美元/盎司。

从技术面上来看，黄金继续位于1075附近整固。金价过去五个交易日保持在1088-1051区间活跃震荡。我们认为黄金试图摆脱1051低位，但只有待其上穿1088阻力后才能确认这一观点。目前黄金似乎正在构筑头肩底形态。预期黄金在1065-1068水平或迎来买盘支撑，下方止损位于1050附近。

现货黄金日线图

白银隔夜收低于14.17美元/盎司。过去一周，白银银受到空头回补而从13.95反弹走高至14.61水平。但因空头回补结束，白银很快再度重返14.10低位。我们认为白银短线似乎尝试在14.00关口附近尝试筑底，但14.35上方似乎缺乏买盘跟进。技术信号依然偏弱，但若收高于14.35，短线偏弱前景将有所改观。

现货白银日线图