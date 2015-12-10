明日股市三大猜想及应对策略

大势猜想：大盘延续调整之势？

实现概率：75%

具体理由：受国务院草案宣布注册制两年内推出影响，指数早盘在券商股带动下一度冲高，不过上方抛压较重，指数午后出现回落，上证指数翻绿。截至目前沪指报3470点，下跌0.07%；深成指报12243点，上涨0.51%；创业板报2708.57点，上涨1.51%。今日创业板指数明显强于上证指数，计算机、大数据等中小盘个股表现活跃。目前来看上证指数近期一直受5、10日均线压制，创业板今日虽有反弹但仍处于横盘整理格局，明日开始新一轮新股申购又将冻结资金，市场或仍将继续震荡整理。 应对策略：今日创业板有所反弹，短期中小盘或许将强于大盘股，投资者可适当关注此前调整较大的中小盘个股，仓位保持在5成左右，不宜追高。

资金猜想：主力资金流出之势放缓？

实现概率：75%

原因描述：从资金统计数据来看，截至下午2点10分，两市主力大单BBD资金净流出147.091亿元，其中上海市场净流出55.267亿元，深圳市场流出91.824亿元。同前两日两比，今日两市主力大单资金净流入幅度开始收窄，打新临近打新资金基本已经离场等待新股申购，市场主力资金流出之势或将有所放缓。

应对策略：今日两市主力资金虽然仍呈流出态势，但还是有部分板块表现活跃，获得主力资金积极抢筹，如券商、计算机等，投资者可适当关注短期有主力资金积极介入的板块个股，博取短线收益。

热点猜想：农业板块后市将再度活跃？

实现概率：70%

原因描述：2015年中央“一号文件”首次正式提出农村一二三产业发展融合，十八届五中全会关于“十三五”规划纲要的建议也强调要推动一二三产业融合发展。近日有消息称，促进农村一二三产业融合发展的指导意见即将出台，预计A股市场农村电商、智慧农业(8.12, -0.11,-1.34%)、农产品(16.30, -0.83, -4.85%)加工等细分板块将受益。

应对策略：农业板块此前有过一波异动，不过近期又陷入调整。但随着一号文件的临近，农业板块有望再度活跃，投资者可逢低关注前期强势的农业板块个股，逢低潜伏。