TrendUnified MT4 EA – 外汇和加密货币交易机器人

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针对外汇和加密货币市场的趋势、区间和回调的自适应交易系统。
TrendUnifiedEA 是一款自适应 MT4 智能交易系统，可交易外汇、加密货币、黄金和指数的趋势、区间、回调和回撤。它内置追踪止损、盈亏平衡和基于权益的资金管理功能，提供更安全、更轻松的自动化交易。适用于小额和大额账户。
📌 为什么交易者选择 TrendUnifiedEA
TrendUnifiedEA 专为追求实际结果而非浮夸承诺的交易者而设计。这款自适应 MT4 EA 可自动检测市场阶段（趋势、区间波动、回调、回撤），并相应地调整交易逻辑。结果如何？它是一款更智能的 EA，能够适应不断变化的市场环境，而非仅仅依赖单一策略。
✨ 主要特点
• 趋势、区间、回调和回撤交易的统一逻辑
• 内置追踪止损和盈亏平衡选项以保护利润
• 完全独立于数字（适用于所有经纪商和工具）
• 兼容外汇、加密货币、指数和金属
• 针对小型和大型账户进行了优化
• 易于使用：即插即用，智能默认设置
⚙️ 工作原理
• 趋势逻辑：利用智能入场来把握方向性走势
• 区间逻辑：识别横向市场并进行逆转交易
• 回调逻辑：在现有趋势中发现回撤
• 回撤逻辑：利用短期价格调整
• 风险管理：根据余额/权益自动调整手数
• 跳过/允许的交易的警报和记录，以实现完全透明度
📊 最佳时间框架和资产
• 建议：M15、M30、H1、H4 和 D1 以确保稳定性
• 适用于主要和次要外汇对、黄金、BTCUSD 等
• 最低存款额：微型账户低至 100 美元
• 采用基于股权的资金管理，在较大的账户上具有良好的扩展性
🛡️风险管理
正式上线前务必在演示版上进行测试。根据账户余额和经纪商保证金使用合适的手数。除非您想从账户中提现，否则请勿中断 EA 运行。
✅ 交易者福利
• 一个 EA 适用于多种市场条件
• 内置过滤器，输入更安全
• 专业的资金管理，免提交易
• 灵活——适应趋势和范围条件。
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