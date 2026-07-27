Expforex AI 聊天机器人

风险警告 外汇、差价合约（CFD）、指数、贵金属及其他金融工具交易均存在风险。Expforex AI Chatbot Helper 是一款技术支持助手。它不保证盈利，不能替代交易经验，也无法消除市场风险。 请始终先在模拟账户上测试 EA。使用保守的参数设置，并且切勿投入您无法承受损失的资金。