Expforex AI 聊天机器人

Expforex AI Chatbot Helper
直接集成在交易终端中的 Expforex 智能交易程序（Expert Advisor）与交易工具支持助手。
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直接内置于 MetaTrader 的 AI 技术支持
Expforex AI Chatbot Helper 是一款支持模块，旨在帮助用户无需离开交易终端即可快速解决与产品相关的紧急问题。
它可连接到 Expforex 网站支持模块，并针对设置、安装、常见错误、日志、产品运行方式及技术支持问题提供快速指导。
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|MetaTrader 中的 Expforex AI Chatbot 界面
什么是 Expforex AI Chatbot Helper？
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Expforex AI Chatbot Helper 是专为 MetaTrader 中的 Expforex 产品开发的内置支持助手。
它的用途非常明确：当交易者对 EA、参数设置、安装、终端权限、日志或常见错误存在疑问时，AI 助手可直接在交易环境中快速提供指导。
当用户需要立即获得答案，又不想手动查阅篇幅较长的文档时，这项功能尤其有用。
它为什么对交易者有帮助
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快速获取指导
直接在交易终端中提出与产品相关的问题，并快速获得答复。
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减少操作困惑
助手可以解释参数设置、权限、安装步骤、日志内容以及常见的停止运行原因。
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连接 Expforex 支持系统
该助手与 Expforex 支持模块连接，并可引导用户查看相关文档。
|重要提示：AI 助手并非交易信号服务，也不保证盈利。它是一款用于产品操作、参数设置、安装、诊断及技术说明的支持与指导工具。
工作原理
聊天机器人会将请求从交易终端发送至 Expforex 支持模块，生成的答复随后返回并显示在终端界面中。
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基本工作流程
必须配置 WebRequest
为了让交易终端连接到 Expforex 支持模块，必须在 MetaTrader 中允许对 Expforex 网站进行网络请求（WebRequest）。
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设置说明
|MetaTrader WebRequest 设置
|重要提示：请严格按照以下形式添加域名：https://expforex.com。如果未允许 WebRequest，AI 助手将无法连接到服务器。
测试版限制与连接说明
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Expforex AI Chatbot Helper 目前仍处于测试阶段。
部分功能可能暂时受到限制。响应时间取决于互联网连接质量及服务器可用状态。
通常，建立连接和生成答复可能需要数秒。如果连接失败，请稍后重试，并检查 WebRequest 是否已正确配置。
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聊天机器人无响应的可能原因
何时应改用产品“评论（Comments）”区
AI 助手适合处理快速问题，但当问题需要分析交易终端数据时，它不能替代正式的技术支持。
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在以下情况下，请使用产品的“评论”区：
“评价（Reviews）”用于对产品进行评分。问题和技术支持请求应发布在产品的“评论”区。
可能提供 AI 助手的产品
部分 Expforex 产品的完整版本可能包含 Expforex AI Chatbot Helper。实际可用性取决于产品版本及更新状态。
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AI Sniper MT4
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AI Sniper MT5
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Exp AI Sniper
适用于 MetaTrader 的智能自动交易 EA，采用结构化交易逻辑，可执行市场分析并实现受控的自动化交易。
完整指南 / 使用说明
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COPYLOT Client MT4
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COPYLOT Client MT5
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COPYLOT
适用于 MetaTrader 交易终端的专业交易复制工具，专为在 MT4 与 MT5 环境之间复制交易而设计。
完整指南 / 使用说明
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TickSniper MT4
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TickSniper MT5
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TickSniper
高速逐笔报价剥头皮交易 EA，可针对不同交易品种自动调整内部参数。
完整指南 / 使用说明
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The X MT4
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The X MT5
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The X
一款可配合标准指标和可配置交易逻辑运行的通用自动交易 EA。
完整指南 / 使用说明
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xCustomEA MT4
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xCustomEA MT5
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The xCustomEA
面向自定义指标的通用交易 EA，可根据外部指标缓冲区自动执行交易逻辑。
完整指南 / 使用说明
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Duplicator MT4
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Duplicator MT5
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Duplicator
根据所选规则在同一交易终端内复制交易和订单的实用工具。
完整指南 / 使用说明
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Averager MT4
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Averager MT5
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Averager
用于仓位均价管理、顺势或逆势加仓以及交易篮子控制的仓位管理工具。
完整指南 / 使用说明
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SafetyLock MT4
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SafetyLock MT5
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SafetyLock
一款用于保护性锁仓和风险管理的工具，可针对已有持仓设置反向挂单（pending order），帮助控制不利的市场波动。
完整指南 / 使用说明
技术支持准备清单
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如需技术支持，请准备以下信息：
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风险警告
外汇、差价合约（CFD）、指数、贵金属及其他金融工具交易均存在风险。Expforex AI Chatbot Helper 是一款技术支持助手。它不保证盈利，不能替代交易经验，也无法消除市场风险。
请始终先在模拟账户上测试 EA。使用保守的参数设置，并且切勿投入您无法承受损失的资金。
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实用链接
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