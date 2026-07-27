Expforex AI 聊天机器人
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Expforex AI 聊天机器人

27 七月 2026, 06:15
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
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Expforex AI Chatbot Helper

直接集成在交易终端中的 Expforex 智能交易程序（Expert Advisor）与交易工具支持助手。


直接内置于 MetaTrader 的 AI 技术支持

Expforex AI Chatbot Helper 是一款支持模块，旨在帮助用户无需离开交易终端即可快速解决与产品相关的紧急问题。

它可连接到 Expforex 网站支持模块，并针对设置、安装、常见错误、日志、产品运行方式及技术支持问题提供快速指导。


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MetaTrader 中的 Expforex AI Chatbot 界面

MetaTrader 交易终端中的 Expforex AI Chatbot Helper 智能支持助手



什么是 Expforex AI Chatbot Helper？

Expforex AI Chatbot Helper 是专为 MetaTrader 中的 Expforex 产品开发的内置支持助手。

它的用途非常明确：当交易者对 EA、参数设置、安装、终端权限、日志或常见错误存在疑问时，AI 助手可直接在交易环境中快速提供指导。

当用户需要立即获得答案，又不想手动查阅篇幅较长的文档时，这项功能尤其有用。



它为什么对交易者有帮助

快速获取指导

直接在交易终端中提出与产品相关的问题，并快速获得答复。

减少操作困惑

助手可以解释参数设置、权限、安装步骤、日志内容以及常见的停止运行原因。

连接 Expforex 支持系统

该助手与 Expforex 支持模块连接，并可引导用户查看相关文档。


重要提示：AI 助手并非交易信号服务，也不保证盈利。它是一款用于产品操作、参数设置、安装、诊断及技术说明的支持与指导工具。



工作原理

聊天机器人会将请求从交易终端发送至 Expforex 支持模块，生成的答复随后返回并显示在终端界面中。

基本工作流程

  1. 用户在产品面板中打开 AI Chatbot Helper。
  2. 用户提出与产品相关的问题。
  3. 交易终端将请求发送至 Expforex 网站模块。
  4. 助手生成答复。
  5. 答复显示在交易终端中。



必须配置 WebRequest

为了让交易终端连接到 Expforex 支持模块，必须在 MetaTrader 中允许对 Expforex 网站进行网络请求（WebRequest）。

设置说明

  1. 打开 MetaTrader 交易终端设置。
  2. 进入 智能交易系统（Expert Advisors） 选项卡。
  3. 启用 允许 WebRequest 用于列出的 URL
  4. 添加此 URL：https://expforex.com
  5. 单击 确定（OK），并在需要时重新启动 EA。


MetaTrader WebRequest 设置

在 MetaTrader 中允许 https://expforex.com WebRequest 访问的设置方法


重要提示：请严格按照以下形式添加域名：https://expforex.com。如果未允许 WebRequest，AI 助手将无法连接到服务器。



测试版限制与连接说明

Expforex AI Chatbot Helper 目前仍处于测试阶段。

部分功能可能暂时受到限制。响应时间取决于互联网连接质量及服务器可用状态。

通常，建立连接和生成答复可能需要数秒。如果连接失败，请稍后重试，并检查 WebRequest 是否已正确配置。


聊天机器人无响应的可能原因

  • 未在 MetaTrader 设置中启用 WebRequest；
  • 未将 https://expforex.com 添加到允许的 URL 列表；
  • 互联网连接不稳定；
  • 服务器暂时不可用；
  • 已达到测试版请求限制；
  • 更改设置后需要重新启动交易终端或 EA。



何时应改用产品“评论（Comments）”区

AI 助手适合处理快速问题，但当问题需要分析交易终端数据时，它不能替代正式的技术支持。

在以下情况下，请使用产品的“评论”区：

  • 您需要报告程序错误；
  • 您需要针对某笔具体交易或订单编号（ticket）获得帮助；
  • 您需要分析日志；
  • 您需要检查参数设置；
  • EA 无法在您的经纪商或账户上正常运行；
  • 购买后您需要获得正式的产品技术支持。

“评价（Reviews）”用于对产品进行评分。问题和技术支持请求应发布在产品的“评论”区。



可能提供 AI 助手的产品

部分 Expforex 产品的完整版本可能包含 Expforex AI Chatbot Helper。实际可用性取决于产品版本及更新状态。

适用于 MetaTrader 4 的 AI Sniper 自动交易 EA
AI Sniper MT4 		适用于 MetaTrader 5 的 AI Sniper 自动交易 EA
AI Sniper MT5

Exp AI Sniper

适用于 MetaTrader 的智能自动交易 EA，采用结构化交易逻辑，可执行市场分析并实现受控的自动化交易。


完整指南 / 使用说明


适用于 MetaTrader 4 的 COPYLOT Client 交易复制工具
COPYLOT Client MT4 		适用于 MetaTrader 5 的 COPYLOT Client 交易复制工具
COPYLOT Client MT5

COPYLOT

适用于 MetaTrader 交易终端的专业交易复制工具，专为在 MT4 与 MT5 环境之间复制交易而设计。


完整指南 / 使用说明


适用于 MetaTrader 4 的 TickSniper 高频点差交易 EA
TickSniper MT4 		适用于 MetaTrader 5 的 TickSniper 高频点差交易 EA
TickSniper MT5

TickSniper

高速逐笔报价剥头皮交易 EA，可针对不同交易品种自动调整内部参数。


完整指南 / 使用说明


适用于 MetaTrader 4 的 The X 通用自动交易 EA
The X MT4 		适用于 MetaTrader 5 的 The X 通用自动交易 EA
The X MT5

The X

一款可配合标准指标和可配置交易逻辑运行的通用自动交易 EA。


完整指南 / 使用说明


适用于 MetaTrader 4 自定义指标的 xCustomEA 自动交易工具
xCustomEA MT4 		适用于 MetaTrader 5 自定义指标的 xCustomEA 自动交易工具
xCustomEA MT5

The xCustomEA

面向自定义指标的通用交易 EA，可根据外部指标缓冲区自动执行交易逻辑。


完整指南 / 使用说明


适用于 MetaTrader 4 的 Duplicator 交易与订单复制工具
Duplicator MT4 		适用于 MetaTrader 5 的 Duplicator 交易与订单复制工具
Duplicator MT5

Duplicator

根据所选规则在同一交易终端内复制交易和订单的实用工具。


完整指南 / 使用说明


适用于 MetaTrader 4 的 Averager 仓位均价与篮子管理工具
Averager MT4 		适用于 MetaTrader 5 的 Averager 仓位均价与篮子管理工具
Averager MT5

Averager

用于仓位均价管理、顺势或逆势加仓以及交易篮子控制的仓位管理工具。


完整指南 / 使用说明


适用于 MetaTrader 4 的 SafetyLock 锁仓与风险管理工具
SafetyLock MT4 		适用于 MetaTrader 5 的 SafetyLock 锁仓与风险管理工具
SafetyLock MT5

SafetyLock

一款用于保护性锁仓和风险管理的工具，可针对已有持仓设置反向挂单（pending order），帮助控制不利的市场波动。


完整指南 / 使用说明




技术支持准备清单

如需技术支持，请准备以下信息：

  • 产品名称和版本；
  • MetaTrader 版本：MT4 或 MT5；
  • 经纪商名称和账户类型；
  • 交易品种和时间周期（timeframe）；
  • 必要时提供参数设置文件；
  • “智能交易系统（Experts）”和“日志（Journal）”选项卡中的日志；
  • 包含图表和产品面板的屏幕截图；
  • 清楚说明实际发生的情况以及您预期的结果。


风险警告

外汇、差价合约（CFD）、指数、贵金属及其他金融工具交易均存在风险。Expforex AI Chatbot Helper 是一款技术支持助手。它不保证盈利，不能替代交易经验，也无法消除市场风险。

请始终先在模拟账户上测试 EA。使用保守的参数设置，并且切勿投入您无法承受损失的资金。



实用链接

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