四天狂泻逾700点！离岸人民币掀贬值风暴 原油反弹还看EIA脸色

隔夜国际油价跌破37之后止跌反弹，美国原油期货价格周三(12月9日)反弹至38美元/桶上方，大宗商品风暴有所缓和。中国方面的消息引人关注，人民币兑美元中间价惊创4年多新低，离岸人民币兑美元日内最低触及6.5116，刷新四个月低位。在IMF(国际货币基金组织)宣布将人民币纳入SDR之后，人民币的贬值势头有所加剧。有投行认为在美联储加息之前，中国央行或将暂时“坐观其变”。

离岸人民币4天跌700点 中国央行“走山观虎斗”？

在IMF(国际货币基金组织)宣布将人民币纳入SDR(特别提款权)之后，市场担心的一幕或正在上演：在岸和离岸人民币兑美元连续走低，而央行却暂时没有“干预”的迹象。

周三欧市盘中，离岸人民币兑美元延续跌势，汇价一度跌破6.5100关口，最低触及6.5116，刷新四个月低位。自人民币纳入SDR以来，离岸人民币兑美元累计跌幅超过400点。

在岸人民币兑美元也连续四个交易日走低，汇价日内最低触及6.4280，刷新近4个月低位。在岸和离岸人民币汇差也扩大至逾700点。

值得注意的是，人民币兑美元中间价创下4年多新低。数据显示，周三美元/人民币央行中间价定为报6.4140，周二中间价为6.4078。

之前，在人民币纳入SDR的评估最终结果公布之前，市场分析人士就曾担心一旦评估“传来捷报”，人民币或将面临贬值压力

而在最近人民币的持续走低过程中，我们发现中国央行(PBOC)似乎也没有“出手干预”的迹象。

荷兰银行(ABN Amro)高级外汇策略师Roy Teo在最新的分析中发出大胆预测称，预计离岸人民币比在岸人民币折价超过1000点将触发人行干预，否则在美联储(FED)加息前，中国央行都将允许市场力量做主。

Teo指出，“自上周五开始，中国央行减少在外汇市场的干预，基于以下三个原因：1.境内外人民币利率下降，干预减少令人民币流动性改善；2.在岸人民币即期汇率走势与中间价差距扩大；3.离岸人民币比在岸人民币折价幅度加深。”

对于人民币走势前景，他未过于担忧，“不认为人行改变了汇率政策，预计接下来几个星期内，境内外人民币汇率价差将缩窄。”

荷兰合作银行(Rabobank)在日内的报告中指出，在岸人民币过去几天“阶梯式”的变动反映在明年有更大动作前，决策官员在主导人民币“井然有序贬值”。

“不排除人民币汇率这样的变动是当局对经济增长趋缓、人民币有贬值压力的默默回应，”该行驻香港的金融市场研究主管Michael Every表示。“他们在公开场合否认任何的贬值风险；但是如果能说一套，做一套，控制贬值速度，在他们看来那就太好了。”“

德国商业银行(Commerzbank)则预计，中国央行将在明年一季度降息25个基点，人民币汇率面临进一步贬值的风险。

德国商业银行驻新加坡高级经济师周浩称，“中国通胀处于低位，这为进一步货币宽松打下伏笔，预计降息之余，明年还会有多次降准。”

周浩预计，在岸、离岸人民币将在明年继续走弱，维持人民币兑美元在明年底跌至6.9000的预期。

大宗商品风暴缓和 各大投行放言油价明年反弹！

隔夜，国际油价跌势着实让市场“吓得不轻”。美国原油价格一度跌破37关口，最低触及36.64美元/桶，刷新自2009年以来的低位。

不过，随后油价开始止跌回升。日内，油价延续回升势头，最高触及38.39美元/桶。布伦特原油期货价格亦收复44关口，最高触及44.69。

美国原油期货价格在跌破37关口之后很快收复该位置，并重新回到之前的小整理平台，表明该位置有一定的支撑。短线仍可关注36.64和35.00关口附近的支撑力道。

我们暂时只能将日内的油价上涨视为是超跌反弹。如果油价重回跌势，并下穿短线支撑位，则空头仍需要突破32关口这一键的历史点位。

从当前的市场观点来看，大部分机构都倾向于认为，油价在经历了今年的沉重打击之后，将会在明年“重见曙光”。

加拿大帝国商业银行(CIBC)世界市场经济学家Nick Exarhos之前就在分析中指出，“美国原油生产细节中一现象或暗示油价将在明年受到支撑。EIA数据的变化表明如果不开采新的钻井，每季度产量将下降100万桶。在接下来的六个月里，美国原油生产每日料将减少50桶。”

太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监Dan Ivascyn亦认为未来一年油价料上涨，该公司正在增持能源类证券。

此外，德国商业银行(Commerzbank)仍预计2016年末油价将会回升。该行预计，布伦特原油到明年底升至63美元/桶。

花旗集团(Citi)也发布报告称，2016年末布伦特原油价格或将回升至60美元/桶。但该行同时指出，该预期有严重下行风险。

油价暂时企稳也标志着大宗商品风暴趋于缓和，现货黄金日内回升至1075美元/盎司水平附近，一度触及1078.56美元/盎司的日内高位。

数据显示，周二黄金ETP持仓增加0.2%，至1465.4吨，暗示投资情绪逐步缓和，但总量仍处在2009年2月来低位。此前黄金ETP持仓曾连续13个交易日下降，为3月20日来最长跌势。

商品货币的跌势也有所放缓，美元/加元窄幅震荡于1.3580附近，澳元/美元在0.7180水平附近弱势整理。

不过，油价晚空还将面临新的考验。北京时间晚间23：30，美国能源部下属能源信息署(EIA)将公布美国上周EIA原油库存变化，前值增加117.7万桶。

之前，美国石油学会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少190万桶，分析师预计为增加25.2万桶。如果晚间EIA库存出现三周来首次下滑，或将支撑油价继续回升。