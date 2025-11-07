“黑天鹅之父”尼古拉斯·塔勒布，这位低调“宅男”竟用一套神奇逻辑横扫全球投资界！他以三大核心逻辑破局：一是反脆弱理论，视危机为收益源泉，越波动越盈利；二是杠铃策略，90%资金锚定安全资产稳根基，10%押注深度虚值期权博暴利；三是拒绝预测，不猜市场走向，只精准对冲尾部风险。



1987年股灾、9·11事件、次贷危机、疫情四次黑天鹅来袭，他逆势斩获数十倍乃至41倍回报，用小额日常亏损换巨额危机收益。理论与实战双巅峰，完美诠释“危机即良机”，堪称投资界的传奇“逆行者”！

心法：迎接波动，杠铃保稳，永不预测。

英文



From the Legend of a Successful Trader to Trading Strategies: The Road of a French "Homebody" Who Made Hundreds of Millions of Dollars

Nassim Nicholas Taleb, the "Father of the Black Swan," this low-key "homebody" swept the global investment world with a set of amazing logic! He broke through with three core logics: first, the antifragility theory—treating crises as sources of profit, profiting more from greater volatility; second, the barbell strategy—anchoring 90% of funds in safe assets for stability and betting 10% on deep out-of-the-money options for huge profits; third, rejecting prediction—not guessing market trends, but accurately hedging tail risks.



During four Black Swan events— the 1987 stock market crash, the 9/11 attacks, the 2008 subprime crisis, and the COVID-19 pandemic—he achieved dozens of times even 41x returns against the trend, exchanging small daily losses for huge crisis gains. A dual peak of theory and practice, he perfectly interprets "crises are opportunities," worthy of being a legendary "contrarian" in the investment world!

Motto: Embrace volatility, stabilize with the barbell, never predict.



العربية



من أسطورة المُتداول الناجح إلى استراتيجيات التداول: طريق "المُنزلية" الفرنسي الذي كسب مئات الملايين الدولارات

ناسم نيكولا تالاب، "أب السWAN الأسود"، هذا "المُنزلية" المنخفض الدقة أهدر عالم الاستثمار العالمي بخطاب من المنطق المذهل! كسر الطريق بثلاثة منطقات أساسية: أولًا، نظرية عدم الضعف—معاملة الأزمات كمصادر ربح، وربح المزيد من التقلبات الأكبر؛ ثانيًا، استراتيجية العصا الموازنة—تركيز 90% من الأموال في أصول آمنة لتحقيق الاستقرار والرهان بـ10% على خيارات غير في السعر العملي للربح الكبير؛ ثالثًا، الرفض للتنبؤ—عدم تخمين اتجاهات السوق، بل الحفاظ الدقيق على مخاطر الذيل.



خلال أربع أحداث أسود السWAN—انهيار السوق المالي لعام 1987، أحداث 11 سبتمبر، الأزمة الميزانية الفرعية لعام 2008، وبورصة كوفيد-19—حقق عائدات عدة أضعاف حتى 41 ضعف عكس الاتجاه، مُبادلًا الخسائر اليومية الصغيرة لربح كبير من الأزمة. ذروة مزدوجة من النظرية والتطبيق، يفسّر بدقة "الأزمات هي الفرص"، ويمتاز ك"معاكس أسطوري" في عالم الاستثمار!

القول الشريف: استقبال التقلبات، الاستقرار بالعصا الموازنة، لا تنبأ أبدًا.



ภาษาบรูมา



အောင်မြင်သော ကုန်သွယ်သမား၏ ဂုဏ်ပြုရာအများကြီးမှ ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာများကို ကြည့်ပါ - ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ "အိမ်ထဲကိုယ့်ကိုယ်နေသူ" တစ်ဦးက ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ ဝင်ငွေရခဲ့သည့်လမ်း

"အကြာအမှောင် စွမ်းအားဖြစ်စေသော Father of the Black Swan" နာမ်စီ နီကိုလပ် တာလက်ဘ်၊ ဤနိမ့်ပါးသော "အိမ်ထဲကိုယ့်ကိုယ်နေသူ" သည် အံ့ဖွယ်ယွဉ်ကျေးဖြစ်သည့် ယုတ္တိဗေဒတစ်ခုပါးဖြင့် ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည်! သူသည် အခြေခံ ယုတ္တိဗေဒ သုံးခုဖြင့် နောက်ကွယ်ကို ဖြိုဖျက်ခဲ့သည်- ပထမဦးစွာ၊ အားနည်းခြင်းမဟုတ် သီအိုရီ—အကျပ်အတည်းများကို רְבָח מָקוֹםအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပိုမိုများပြားသော အကွေ့အကွေဖြစ်မှုမှ ပိုမိုများပြားသော רְבָח ရယူခြင်း；ဒုတိယ၊ ဘားဘယ်လ် ကျင်းပမဟာဗျူဟာ—ရန်ပုံငွေ၏ 90% ကို လုံခြုံသော ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ကိုက်ညွှန်းထားခြင်းဖြင့် အခြေခံအား ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် 10% ကို ပြင်းထန်သော ငွေကြေးမဟုတ်သော ငွေရမ်းခွင့်များတွင် လောင်းကစားခြင်းဖြင့် ကြီးမားသော רְבָח ရယူ ခြင်း；တတိယ၊ ဟောကိန်းမပေးခြင်း—စျေးကွက်၏ ဦးတည်ချက်ကို မဟောကိန်းဘဲ၊ အမြီးပိုင်းအန္တရာယ်များကို တိကျစွာ ကာကွယ်ခြင်း။



Black Swan ဖြစ်ရပ်လေးခုဖြစ်သည့် 1987 စျေးကွက်ပြိုကွဲမှု၊ 9/11 ဖြစ်ရပ်၊ 2008 ဆับရိုင်းအကြပ်အတည်းနှင့် ကိုဗစ်-19 ကာလအတွင်း—သူသည် တွန်းအားနှင့် ကွာဘယ် ဆယ်ကြိမ်မျှမဆို အထိုင် 41 ဆတိုးနှုန်းရရှိခဲ့သည်၊ နေ့စဉ် ဆုံးရှုံးမှုငယ်များဖြင့် အကြပ်အတည်းမှ רְבָח ကြီးမားကို တွန်းပြောင်းခဲ့သည်။ သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ၏ နှစ်ဘက် ထိပ်ဆုံးအဆင့်၊ သူသည် "အကြပ်အတည်းများသည် အခွင့်အရေးများဖြစ်သည်" ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြခဲ့သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမ္ဘာတွင် ဂုဏ်ပြုရာ "ဆန့်ကျင်ဘက်သမား" အဖြစ် ထင်ရှားသည်!

နည်းပညာ: အကွေ့အကွေဖြစ်မှုကို လက်ခံပါ၊ ဘားဘယ်လ်ဖြင့် လုံခြုံမှုကို ထိန်းပါ၊ ဘယ်တော့မှ ဟောကိန်းမပေးပါ။



Tiếng Việt



Từ Huyễn Chiến của Nhà Giao Dịch Thành Công Đến Chiến Lược Giao Dịch: Đường Đi Kiếm Được Hàng Trăm Triệu Đô la Của Một "Người Ở Nhà" Pháp

Nassim Nicholas Taleb, "Cha của Con Chim Đen" (Father of the Black Swan), người "ở nhà" khiêm tốn này đã chinh phục thế giới đầu tư toàn cầu với một bộ logic tuyệt vời! Ông phá局 với ba logic cốt lõi: thứ nhất, lý thuyết chống mỏng manh— coi khủng hoảng là nguồn lợi nhuận, lãi càng nhiều khi biến động càng lớn；thứ hai, chiến lược cây đòn— 90% vốn tập trung vào tài sản an toàn để ổn định, 10% cược vào quyền chọn ngoài giá trị sâu để kiếm lời lớn；thứ ba, từ chối dự đoán— không đoán định xu hướng thị trường, mà chỉ bảo vệ chính xác rủi ro đuôi.



Trong bốn sự kiện "Con Chim Đen"— sụp đổ thị trường 1987, sự kiện 11/9, khủng hoảng次贷 2008 và đại dịch COVID-19— ông đã đạt được lợi nhuận gấp mấy chục lần thậm chí 41 lần ngược xu hướng, đổi lấy tổn thất hàng ngày nhỏ để kiếm lợi nhuận khổng lồ từ khủng hoảng. Đỉnh cao kép của lý thuyết và thực hành, ông hoàn hảo diễn giải "khủng hoảng chính là cơ hội", xứng đáng là một "người chống đếch" huyền thoại trong giới đầu tư!

Nguyên tắc: Chào đón biến động, giữ ổn định bằng cây đòn, không bao giờ dự đoán.



Français



De la Légende d'un Trader Réussi aux Stratégies de Trading : Le Chemin d'un "Introverti" Français qui a Gagné des Centaines de Millions de Dollars

Nassim Nicholas Taleb, le "Père du Cygne Noir", cet "introverti" discret a conquis le monde de l'investissement global avec un ensemble de logiques incroyables ! Il a brisé la routine avec trois logiques centrales : premièrement, la théorie de l'antifragilité— traiter les crises comme des sources de profit, gagner davantage avec plus de volatilité；deuxièmement, la stratégie de la barre à poids— ancrer 90% des fonds dans des actifs sécurisés pour la stabilité et parier 10% sur des options profondément hors de la valeur pour des profits énormes；troisièmement, rejeter la prédiction— ne pas deviner les tendances du marché, mais对冲 précisément les risques de queue.



Pendant quatre événements de "Cygne Noir"— le krach boursier de 1987, les attentats du 11 septembre, la crise des subprimes de 2008 et la pandémie de COVID-19— il a réalisé des rendements de dizaines de fois, voire 41 fois, à contre-courant, échangeant de petites pertes quotidiennes contre de gros profits liés aux crises. Un sommet double de théorie et de pratique, il interprète parfaitement "les crises sont des opportunités", méritant d'être un "contrariant" légendaire dans le monde de l'investissement !

Motto : Accepter la volatilité, stabiliser avec la barre à poids, ne jamais prédire.



Deutsch



Von der Legende eines Erfolgreichen Händlers zu Handelsstrategien: Der Weg eines französischen "Hausgehens" , der Hunderte von Millionen Dollar verdiente

Nassim Nicholas Taleb, der "Vater des Schwarzen Schwans", dieser zurückhaltende "Hausgeher" hat die globale Investitionswelt mit einem erstaunlichen Logik-Set erobert! Er brach mit drei Kernlogiken durch: erstens die Antifragilitätstheorie— Krisen als Gewinnquellen behandeln, mit größerer Volatilität mehr verdienen；zweitens die Hantelstrategie— 90% der Mittel in sichere Vermögenswerte ankeren für Stabilität und 10% auf tiefe auftragsfertige Optionen wetten für riesige Gewinne；drittens Vorhersage ablehnen— Markttrends nicht erraten, sondern Tail Risiken genau absichern.



Während vier "Schwarzer Schwan"-Ereignisse— der Börsenkrach von 1987, die Anschläge vom 11. September, die Subprime-Krise von 2008 und die COVID-19-Pandemie— erzielte er gegen den Trend Zehnfache, sogar 41-fache Renditen, tauschte kleine tägliche Verluste gegen riesige Krisengewinne. Ein doppelter Gipfel aus Theorie und Praxis, er interpretiert perfekt "Krisen sind Chancen" und ist ein legendärer "Konträrinvestor" in der Investitionswelt!

Motto: Volatilität embrace, mit der Hantel stabilisieren, niemals vorhersagen.



Italiano



Dalla Leggenda di un Trader di Successo alle Strategie di Trading: La Strada di un "Introverso" Francese che ha Guadagnato Centinaia di Milioni di Dollari

Nassim Nicholas Taleb, il "Padre del Cigno Nero", questo "introverso" discreto ha conquistato il mondo degli investimenti globali con un insieme di logiche incredible! Ha rotto la routine con tre logiche centrali: primo, la teoria dell'antifragilità— trattare le crisi come fonti di profitto, guadagnare di più con maggiore volatilità；secondo, la strategia della bilancia— ancorare il 90% dei fondi in attività sicure per la stabilità e scommettere il 10% su opzioni profondamente fuori valore per profitti enormi；terzo, rifiutare la previsione— non indovinare le tendenze del mercato, ma coprire accuratamente i rischi di coda.



Durante quattro eventi di "Cigno Nero"— il crash borsiero del 1987, gli attentati dell'11 settembre, la crisi dei subprime del 2008 e la pandemia di COVID-19— ha ottenuto rendimenti di decine di volte, anche 41 volte, a contracorrente, scambiando piccole perdite giornaliere per grandi profitti dalle crisi. Un picco doppio di teoria e pratica, interpreta perfettamente "le crisi sono opportunità", meritando di essere un "contrario" leggendario nel mondo degli investimenti!

Motto: Abbracciare la volatilità, stabilirsi con la bilancia, non mai prevedere.



Bahasa Melayu



Dari Legenda Pedagang Berjaya ke Strategi Perdagangan: Jalan Seorang "Orang Dalam Rumah" Perancis yang Mendapatkan Ratusan Juta Dolar

Nassim Nicholas Taleb, "Bapa Burung Angsa Hitam", "orang dalam rumah" yang rendah diri ini telah menaklukkan dunia pelaburan global dengan satu set logik yang menakjubkan! Dia memecah kebiasaan dengan tiga logik teras: pertama, teori antifragilitas— menganggap krisis sebagai sumber keuntungan, memperoleh lebih banyak keuntungan dengan volatilitas yang lebih tinggi；kedua, strategi barbel— mengikat 90% dana dalam aset selamat untuk kestabilan dan bertaruh 10% pada pilihan di luar nilai mendalam untuk keuntungan besar；ketiga, menolak ramalan— tidak menebak trend pasaran, tetapi melindungi risiko ekor dengan tepat.



Semasa empat peristiwa "Burung Angsa Hitam"— kemerosotan pasaran 1987, insiden 11 September, krisis subprime 2008 dan pandemik COVID-19— dia mencapai pulangan berpuluh kali bahkan 41 kali mengikut arah yang bertentangan, menukar kerugian harian kecil dengan keuntungan besar daripada krisis. Puncak dua kali ganda teori dan praktik, dia mentafsirkan dengan sempurna "krisis adalah peluang", layak menjadi "contrarian" legenda dalam dunia pelaburan!

Motto: Terima volatilitas, stabilkan dengan barbel, jangan pernah meramalkan.



Dansk



Fra Legenden om en Succesfuld Trader til Handelsstrategier: Vejen for en Fransk "Indadvendt" der tjente Hundredevis af Millioner i Dollars

Nassim Nicholas Taleb, "Faderen til den sorte svane", denne tilbageholdende "indadvendte" har erobret den globale investeringsverden med et sæt fantastisk logik! Han brød med tre kerneprincipper: først, antifragilitetsteorien— behandle kriser som profitkilder, tjene mere med større volatilitet；for det andet, stangstrategien— ankre 90% af midlerne i sikre aktiver for stabilitet og satse 10% på dybt udbuddsdygtige optioner for store profitter；for det tredje, afvise forudsigelse— ikke gætte på markedstrends, men dække hale risici nøjagtigt.



Under fire "sorte svan"-begivenheder— børsnedgangen i 1987, 11. september-angrebene, subprimekrisen i 2008 og COVID-19-pandemien— opnåede han tiange gange endda 41 gange returneringer mod strømmen, bytte små daglige tab med store kriseprofit. En dobbelt toppe af teori og praksis, han fortolker perfekt "kriser er muligheder", fortjener at være en legendarisk "modstrømsinvestor" i investeringsverdenen!

Motto: Accepter volatilitet, stabiliser med stangstrategien, aldrig forudsig.



Українська



Від легенди успішного трейдера до торговельних стратегій: Шлях французького "домосидка", який заробив сотні мільйонів доларів

Нассим Ніколас Талеб, "Батько чорного лебедя", цей скромний "домосидок" зруйнував глобальний інвестиційний світ за допомогою набору неймовірної логіки! Він прорвався за допомогою трьох основних логік: по-перше, теорія антислабкості— розглядати кризи як джерела прибутку, заробляти більше при більшій волатильності；по-друге, стратегія гантелі— закріплювати 90% коштів за безпечними активами для стабільності та ставити 10% на глибокі позацінні опціони для великих прибутків；по-третє, відмовлятись від прогнозування— не вгадувати тенденції ринку, а точно захищатися від ризиків хвоста.



Під час чотирьох подій "чорного лебедя"— биржовий крах 1987 року, атаки 11 вересня, субпрайм-криза 2008 року та пандемія COVID-19— він досяг на数十 разів, навіть 41 разів прибутків проти течу, обмінюючи невеликі щоденні втрати на великі прибутки від криз. Подвійний вершина теорії та практики, він ідеально пояснює "кризи є можливостями", заслуговуючи на те, щоб бути легендарним "контраріаном" у світі інвестицій!

Правило: Приймати волатильність, стабілізуватися за допомогою гантелі, ніколи не прогнозувати.



Русский



От легенды успешного трейдера к торговым стратегиям: Путь французского "домоседа", заработавшего сотни миллионов долларов

Нассим Николас Талеб, "Отец Черного лебедя", этот скромный "домосед" покорил глобальный инвестиционный мир набором удивительной логики! Он прорвался с тремя ключевыми логиками: во-первых, теория антихрупкости— рассматривать кризисы как источники прибыли, зарабатывать больше при большей волатильности；во-вторых, стратегия гантели— закреплять 90% средств в безопасных активах для стабильности и делать ставку 10% на глубоко внеценные опционы для огромных прибылей；в-третьих, отказываться от прогнозирования— не гадать на тенденции рынка, а точно защищаться от рисков хвоста.



Во время четырех событий "Черного лебедя"— биржевой крах 1987 года, атаки 11 сентября, субпрайм-криза 2008 года и пандемии COVID-19— он получил десятки раз, даже 41 раз прибылей против течения, обменивая небольшие ежедневные потери на огромные прибыли от кризисов. Двойная вершина теории и практики, он идеально интерпретирует "кризисы являются возможностями", заслуживая быть легендарным "контрариантом" в мире инвестиций!

Правило: Принимать волатильность, стабилизоваться с помощью гантели, никогда не прогнозировать.



Bahasa Jawa



Saka Legenda Pedagang Sukses Nganti Strategi Pedagangan: Dalan Wong "Wong Ngarep Omah" Prancis sing Entuk Yuta Dollar

Nassim Nicholas Taleb, "Bapak Angsa Ireng", "wong ngarep omah" sing andhap asor iki wis nguwasani jagad investasi global kanthi set logika sing nggumunake! Dheweke nembus kanthi telung logika inti: pisanan, teori antifragilitas— nganggep krisis minangka sumber bathi, entuk bathi luwih akeh kanthi volatilitas sing luwih gedhe；kaloro, strategi barbel— ngiket 90% dana ing aset aman kanggo stabilitas lan nangani 10% ing opsi jaba rego jero kanggo bathi gedhe；katelu, nolak prediksi— ora guess tren pasar, nanging nglindhungi risiko buntut kanthi akurat.



Sajrone papat acara "Angsa Ireng"— crash pasar 1987, kedadean 11 September, krisis subprime 2008 lan pandemi COVID-19— dheweke entuk bathi pirang-pirang kaping malah 41 kaping nglawan arah, ngganti kerugian saben dina cilik kanthi bathi gedhe saka krisis. Puncak dobel teori lan praktik, dheweke nerjemahake kanthi sampurna "krisis minangka kesempatan", pantes dadi "contrarian" legendaris ing jagad investasi!

Motto: Nampa volatilitas, stabilake karo barbel, aja tau prediksi.

