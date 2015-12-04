11月30-12月4日一周经济要闻摘要：

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析："经济下行风险影响下 负利率或成新常态 "

FX168： 20大华尔街机构预测非农报告 究竟谁会最准？

和讯网：耶伦女王透露惊天玄机：非农只需增10万即可

FX168：逆天了!欧洲央行下调存款利率 不跌反涨欧元狂飙逾百点

耶伦：重申对美国经济持谨慎乐观看法 12月加息是可能的选项

人民网：俄土贸易对攻中的经济算计

SMPForex：经济下行风险影响下 负利率或成新常态

新浪财经：耶伦：推迟加息可能无意中导致经济陷入衰退

经济纵横：亚洲开发银行向上微调中国经济增速

华尔街见闻：中国“高盛”关心90后经济 美国高盛开始关心00后

国际观察：衰退加深 巴西经济何时走出“寒冬”？

花旗：警惕美国经济明年衰退 中国或降息至零

人民网：不可忽视的大陆——世界经济版图中的非洲新希望

路透：德国政府经济顾问称欧洲央行放宽政策的做法是错的

货币，汇市新闻：“货币战争”的“大赢家”出现了"

FX168： 野村证券：欧元爆炸式反弹制造短线痛处 如何交易？

新浪财经：耶伦造势德拉吉出手 欧美货币政策分道扬镳

德媒:人民币成为国际储备货币更多是象征性政治意义

中文网：透视中国：“中国货币”入篮后看改革

SWIFT：人民币已成中日间第二大支付货币

重发-中国汇市：人民币早盘震荡走升，非农数据期待化解欧洲央行降息影响

路透：英镑兑欧元跌1.4%，因欧洲央行的决定令市场失望

汪涛：人民币纳入SDR如何影响汇市、股市、债市

搜狐：超级货币周风头压过巴黎峰会

欧洲汇市：英镑跌至七个半月低位，因美国数据强劲

新浪财经：美欧货币政策分化 全球市场步入震荡期

FX168：摩根大通G7货币波动率指数持续回落

路透：澳元与新西兰元本周料大涨，ECB宽松幅度不及预期

新浪新闻中心：人民币“入篮”，货币改革仍在路上

华尔街见闻：“货币战争”的“大赢家”出现了





股市新闻："全球股市牛市将于2017年终结"

新浪财经：【港股收盘】恒指收跌0.3%，关注全球货币政策的影响

FX168：题材蓝筹齐飞 A股逼近3600 外资又跑了？

刘晓博：未来两年的股市，或成散户的炼狱！

凤凰网财经：欧洲央行降息至-0.3%并扩大QE：欧美股市暴跌 欧元飙升

东南亚股市：泰股略微反弹，多数股市在ECB公布决策前呈区间走势

李大霄：目前股市已经见底 强劲支撑慢慢呈现

凤凰网财经：欧银宽松不力亚太股市全线走低 市场等待晚间非农宣判

新浪：亚太股市多收低 投资者静候晚间欧银决议

新浪财经：隔夜欧美股市普跌 黄金和原油双双大跌

日本股市：日经指数跌1.9%创一个月最大跌幅，因ECB政策令市场失望

新华网：欧央行政策不及预期 欧洲股市普遍大跌

新浪：外围股市大幅下跌，今日该如何应对

法兴：全球股市牛市将于2017年终结

市场新闻："今日万亿打新资金解冻 市场期待大盘上涨"

新浪财经：新兴市场面临经济下行压力

新浪财经：今日万亿打新资金解冻 市场期待大盘上涨

中国经济网：债市期限利差低位震荡有望延续

FX168：金融市场一夜变天 核爆行情你错过哪些精彩？

华尔街：全球隔夜主要金融市场回顾

新浪财经：美欧货币政策分化 全球市场步入震荡期

欧洲央行降息之夜：金融市场剧烈震荡 美元上涨

凤凰网财经：欧银宽松不力亚太股市全线走低 市场等待晚间非农宣判

国海证券：市场波动风险加大

自由亚洲：中国房市明年对经济拖累更大

华尔街见闻： 欧洲央行宽松了 为什么市场不买账？

新浪财经：亚马逊加码全球开店 中国市场成重点

原油，贵金属一周趋势：“黄金市场主要看美元 FOMC会前难有起色”

FX168：巴克莱：因库存持续增加 下调2016年油价预估

新浪财经：黄金市场实物需求仍疲软 交投清淡市场多观望

【黄金晨报】欧央行宽松不及预期重挫美元 金价反弹1%重回1060

FX168：OPEC成员国就产量政策争执不下 沙特坚持不独自减产

腾讯：刺激政策利好市场 长期振兴还需改革助力

全球贵金属：12月3日SPDR黄金持仓减少0.22吨或0.03%

盛宝Hansen：黄金市场主要看美元 FOMC会前难有起色

德国商业银行：黄金走势需看美元后市表现

王琳：原油进口开放对化工行业的影响

技术分析：若有效跌破40美元 美原油或跌向2009年低点