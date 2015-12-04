11月30-12月4日一周经济要闻摘要：

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件及分析："经济下行风险影响下 负利率或成新常态 "
FX168： 20大华尔街机构预测非农报告 究竟谁会最准？
FX168：逆天了!欧洲央行下调存款利率 不跌反涨欧元狂飙逾百点
人民网：俄土贸易对攻中的经济算计
SMPForex：经济下行风险影响下 负利率或成新常态
新浪财经：耶伦：推迟加息可能无意中导致经济陷入衰退
经济纵横：亚洲开发银行向上微调中国经济增速
华尔街见闻：中国“高盛”关心90后经济 美国高盛开始关心00后
国际观察：衰退加深 巴西经济何时走出“寒冬”？
货币，汇市新闻：“货币战争”的“大赢家”出现了"
FX168： 野村证券：欧元爆炸式反弹制造短线痛处 如何交易？
新浪财经：耶伦造势德拉吉出手 欧美货币政策分道扬镳
SWIFT：人民币已成中日间第二大支付货币
重发-中国汇市：人民币早盘震荡走升，非农数据期待化解欧洲央行降息影响
欧洲汇市：英镑跌至七个半月低位，因美国数据强劲
新浪财经：美欧货币政策分化 全球市场步入震荡期
FX168：摩根大通G7货币波动率指数持续回落
新浪新闻中心：人民币“入篮”，货币改革仍在路上
华尔街见闻：“货币战争”的“大赢家”出现了
股市新闻："全球股市牛市将于2017年终结"
新浪财经：【港股收盘】恒指收跌0.3%，关注全球货币政策的影响
FX168：题材蓝筹齐飞 A股逼近3600 外资又跑了？
刘晓博：未来两年的股市，或成散户的炼狱！
凤凰网财经：欧洲央行降息至-0.3%并扩大QE：欧美股市暴跌 欧元飙升
东南亚股市：泰股略微反弹，多数股市在ECB公布决策前呈区间走势
凤凰网财经：欧银宽松不力亚太股市全线走低 市场等待晚间非农宣判
新浪财经：隔夜欧美股市普跌 黄金和原油双双大跌
日本股市：日经指数跌1.9%创一个月最大跌幅，因ECB政策令市场失望
市场新闻："今日万亿打新资金解冻 市场期待大盘上涨"
新浪财经：新兴市场面临经济下行压力
新浪财经：今日万亿打新资金解冻 市场期待大盘上涨
中国经济网：债市期限利差低位震荡有望延续
FX168：金融市场一夜变天 核爆行情你错过哪些精彩？
华尔街：全球隔夜主要金融市场回顾
新浪财经：美欧货币政策分化 全球市场步入震荡期
欧洲央行降息之夜：金融市场剧烈震荡 美元上涨
凤凰网财经：欧银宽松不力亚太股市全线走低 市场等待晚间非农宣判
国海证券：市场波动风险加大
自由亚洲：中国房市明年对经济拖累更大
华尔街见闻： 欧洲央行宽松了 为什么市场不买账？
新浪财经：亚马逊加码全球开店 中国市场成重点
原油，贵金属一周趋势：“黄金市场主要看美元 FOMC会前难有起色”
FX168：巴克莱：因库存持续增加 下调2016年油价预估
【黄金晨报】欧央行宽松不及预期重挫美元 金价反弹1%重回1060
FX168：OPEC成员国就产量政策争执不下 沙特坚持不独自减产
全球贵金属：12月3日SPDR黄金持仓减少0.22吨或0.03%
盛宝Hansen：黄金市场主要看美元 FOMC会前难有起色
德国商业银行：黄金走势需看美元后市表现