虚假突破和市场结构：Valable ZigZag如何处理它

假突破是导致亏损交易最常见的原因之一。

价格突破一个水平——让人感觉行情会继续延续。也正是在这个时刻，交易者做出入场决定。





问题在于，仅仅发生突破，并不意味着市场结构真的发生了变化。如果只根据价格触及水平，而不是确认后的突破来判断，这种情况会一再重复出现。

⚙️ Valable ZigZag 指标如何处理这一问题



Valable ZigZag 并不会对突破本身做出反应。它通过高点和低点的序列来跟踪市场结构。

只要每一个新的低点高于前一个——结构依然是上升趋势， 方向不会改变。

即使价格用K线影线刺破某个水平，这也 不会被视为结构变化 。

。 方向只在一种情况下改变——当价格真正跌破该低点并收于其下方。

🎯 这在实战中的意义

这种逻辑可以让你忽略假突破，避免对随机价格波动作出反应。如果某个水平只是被影线刺破，而没有收盘确认——指标会保持当前方向不变。





这意味着：

趋势不会被视为被破坏

结构保持不变

无需重新考虑你的交易决策

结果是，你不会在每一次触及水平时入场，也能避免那些走势无法延续的情况。

Valable ZigZag 只有在结构真正被打破时才会改变方向，而不是在每一次触及水平时改变。