虚假突破和市场结构：Valable ZigZag如何处理它

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假突破是导致亏损交易最常见的原因之一。
价格突破一个水平——让人感觉行情会继续延续。也正是在这个时刻，交易者做出入场决定。
问题在于，仅仅发生突破，并不意味着市场结构真的发生了变化。如果只根据价格触及水平，而不是确认后的突破来判断，这种情况会一再重复出现。
⚙️ Valable ZigZag 指标如何处理这一问题
Valable ZigZag 并不会对突破本身做出反应。它通过高点和低点的序列来跟踪市场结构。
- 只要每一个新的低点高于前一个——结构依然是上升趋势，方向不会改变。
- 即使价格用K线影线刺破某个水平，这也不会被视为结构变化。
- 方向只在一种情况下改变——当价格真正跌破该低点并收于其下方。
🎯 这在实战中的意义
这种逻辑可以让你忽略假突破，避免对随机价格波动作出反应。如果某个水平只是被影线刺破，而没有收盘确认——指标会保持当前方向不变。
这意味着：
- 趋势不会被视为被破坏
- 结构保持不变
- 无需重新考虑你的交易决策
结果是，你不会在每一次触及水平时入场，也能避免那些走势无法延续的情况。
Valable ZigZag 只有在结构真正被打破时才会改变方向，而不是在每一次触及水平时改变。