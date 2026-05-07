全局结构vs局部结构-有什么区别？

在 Panther Trade Scenario 中，有两种止损设置模式，它们不仅改变风险大小，还会改变整体交易风格。





Global Structure — 止损设置在决定趋势方向的时间周期上的最近高点或低点之外。

这是更“宽”的市场结构，因此随机噪音和局部回调更不容易触发止损。





这就是为什么该模式被设为默认选项。

信号更少，止损可能更大，但整体交易通常更加稳定且更“干净”。





Local Structure — 止损根据信号时间周期（M1）的局部结构来确定。

止损更短，交易次数增加，但被止损的频率也会更高。





较小时间周期中包含大量市场噪音，因此即使方向正确，价格也经常会在继续运动之前触发局部止损。

简单来说：

Global Structure → 更稳健、更可靠

→ 更稳健、更可靠 Local Structure → 更激进、更活跃





同时还需要考虑账户资金规模。

对于 Global Structure 模式，建议账户资金在 ~$1000 或以上，因为止损可能较大，即使使用最小手数，风险也会比较明显。

Local Structure 允许使用更短的止损，但需要能够接受更频繁的止损以及更活跃的交易方式。

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