亚太股市追随美股反弹 本周中国数据或将决定后市人气

亚太地区股市周一(12月7日)追随欧美市场反弹，美国股市上周五跳涨逾2%，因美国就业数据暗示经济增长强劲，足以支持美联储(FED)在12月加息。

日股日经225指数以1.5%的升幅领涨，澳洲股市仅微升0.1%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.15%。

原油价格持于2009年以来低点附近，此前石油输出国组织(OPEC)成员国决定维持高产量，尽管石油需求低迷。

亚洲股市投资者在中国多项数据出炉前也保持警惕。数据料将显示经济依然低迷。中国周二将公布贸易数据，周三发布通胀数据，工业增加值与社会消费品零售总额数据则将于周六出炉。

上周五公布的美国非农就业报告显示，美国企业在11月增加雇佣了21.1万人，然而劳动力增加的幅度更大。接受媒体访问的美国初级交易商中，除了一个之外其余全部预计美联储(FED)下周将加息，期货市场交易暗示升息机率为80%。

日本股市上涨，但能源类股下跌，因石油输出国组织(OPEC)计划维持产量在接近纪录高位的决定打击油价下跌。

日经225指数盘中涨1.5%，至19,808.42点，部分收复上周五2.2%的跌幅。东证股价指数上扬1.1%，至1,591.97点。

出口类股买需良好，本田汽车涨1.9%，日产汽车涨1.8%，松下涨1.6%。

中国市场方面，周一早盘沪指高开0.14%，开盘券商股等权重弱势，沪指翻绿，低见3506点；盘中传媒娱乐板块崛起，带动多板块上涨，市场人气回升，创业板大涨，沪指翻红。中小创股进一步活跃，权重股弱势。盘面上，传媒娱乐、网络游戏、旅游等板块涨幅居前。

沪指早收盘涨0.40%，报3539.04点，成交1535.09亿元；深成指涨1.00%，报12453.02点，成交2734.86亿元；创业板涨2.02%，报2746.49点。

传媒娱乐股领涨两市。唐德影视、万达院线、中视传媒、奥飞动漫、禾欣股份、新文化等6股涨停，光线传媒涨7.34%，粤传媒、道博股份、华录百纳、华谊兄弟、华策影视涨超6%。旅游股涨幅居前，大连圣亚涨8.6%，宋城演艺涨7.3%，腾邦国际涨6.9%。