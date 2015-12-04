欧银决议掀起市场“惊涛骇浪” 两大投行笑称早已预见这一幕

欧洲央行周四(12月3日)的利率决议令欧元空头“大跌眼镜”。尽管欧洲央行(ECB)日内宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.3%，延长QE购债计划至2017年3月或更长，QE将一直持续到通胀的调整与目标一致，但因欧洲央行未能如预期般扩大购债规模，欧元/美元受到空头回补提振而逆向飙升约370点至1.09165，汇价开启报复性反弹，回升至10月非农发布前的水平并创下2009年以来的最大日涨幅。美元指数自100.47暴跌至98.19，创11月6日以来最低水平。欧美股市亦受到拖累。

德拉基不及预期鸽派令欧元空头“大跌眼镜” 预言帝一语成谶

周四欧洲央行如期下调存款利率，德拉基(Mario Draghi)宣布延长QE至2017年3月，扩大资产购买的范围，但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”，汇价日内飙涨逾350点，最高触及1.0890，刷新四周高位。

欧洲央行降低存款利率决议公布前，英国《金融时报》发布乌龙消息称欧洲央行维持利率不变，受此影响，欧元瞬间暴涨约100点、美元指数短线暴跌。

但随后欧洲央行宣布降低存款利率10个基点至-0.30%，《金融时报》也发表更正声明称此前消息为“错误”，欧元应声回落，美元跌幅缩小。短短数分钟内，欧元兑美元来回巨震200点。

欧洲央行随后宣布，维持主要再融资利率于0.05%不变，符合市场预期，前值0.05%。同时，欧洲央行宣布宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.30%，符合市场预期，前值-0.20%。此外,央行维持隔夜贷款工具利率在0.30%不变，亦符合市场预期，前值0.30%。欧洲央行行长德拉基称没有扩大月度购债规模，因计划延期和本金支付再投资已足够。

欧洲央行行长德拉基在随后的新闻发布会上表示，欧洲央行将延长其量化宽松（QE）项目至少到2017年3月，并扩大资产购买的范围，但该行并未扩大月度购债额度。

德拉基表示，维持每月购买额在600亿欧元（650亿美元）不变，购债对象范围将扩大到包括欧元区的地区和地方政府发行的债券。市场此前预期，每月购债规模将由600亿欧元上调至750亿欧元。

德拉基表示，“QE在规模、构成和期限方面足够灵活，希望资产购买计划一直持续到通胀上行调整之时。如有必要，欧洲央行将能够且愿意动用所有工作。”

“今天的决定是为了确保通货膨胀率能向略低于2%的目标回升，因此锚定中期通胀预期，”德拉基表示，“我们的新措施将确保宽松的货币状况。”

德拉基还公布了最新的GDP预期，央行将2015年GDP预期由1.4%上调至1.5%；维持2016年GDP预期于1.7%；将2017年GDP预期由1.8%上调至1.9%。

德拉基表示，“欧元区GDP增长的前景大致未变，但地缘政治风险范围加大。”

对于通胀方面，德拉基表示，通胀将在2016和2017年回升，中期内通胀率应该接近但低于2%。他预计今年通胀率在1%，符合预期；明年将升至1.6%。

谈及降息和扩大QE政策，他表示，“我们继续扩大宽松政策，是因为宽松政策已经有效，而非无效。降息决定并不是一致做出，但大部分委员表示支持。”

此外，欧洲央行维持2015年欧元/美元汇率预期在1.11不变；将2016年欧元/美元汇率预期从1.10下调至1.09；将2017年欧元/美元汇率预期从1.10下调至1.09。欧洲央行还将2015年油价预期从55.3美元/桶下调至53.8美元/桶；将2016年油价预期从56.1美元/桶下调至52.2美元/桶；将2017年油价预期从60.9美元/桶下调至57.5美元/桶。

因欧州央行延长QE到2017年3月或之后，并未扩大每月购债规模，宽松力度不及市场预期。欧元兑美元大涨约370点至1.09165。欧元/美元回升至10月非农报告发布之前时的水平。

此外，欧元/美元创下2009年以来的最大日涨幅。

美元指数跌破99整数关口至98.19。

欧洲股市由此前的普遍上涨全部转为暴跌。泛欧绩优300指数周四收跌3.08%，报1466.16点；英国FTSE 100指数周四收跌2.0%；法国CAC 40指数周四收跌3.2%；德国DAX 30指数周四收跌3.3%。美国股市亦由升转跌。

现货黄金和白银自低位反弹。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)外汇策略师Stephen Gallo在周三的报告中曾表示，欧洲央行需要宣布一系列大规模的宽松措施，才能令欧元/美元跌至1.0500以下，并再度测试年内低点1.0458。

Gallo指出，大规模宽松的假设情景包括下调存款利率20个基点，量化宽松(QE)计划下的主权债购买规模扩大100亿欧元或以上，并且延长该计划。

他表示，“如果出现这一情况，欧元/美元可能会快速测试1.0450，年底前跌至1.0300的可能性将会增加。”

Gallo表示，“如果存款利率下调10个基点，且并未立即上调QE中的主权债购买规模，投资者可能会感到失望。在这样一种不太可能发生的情况下，欧元/美元可能涨至1.0900。”

美银美林(BofAML)的策略师Athanasios Vamvakidis周三在最新的技术分析中指出，欧银或将祭出超市场预期的宽松举措，但是欧元/美元走势或许早已反映了这一因素。

Vamvakidis表示，“鉴于欧银和美国非农公布之前，欧元/美元跌势已经反映了市场的预期，汇价或不会继续持续的走低。”

他指出，“市场中看空欧元的情绪空前一致，从历史规律来看，这时反而可能会出现空头回补推高欧元的情况。”

Vamvakidis建议，在明年年初，可以适当的介入欧元/美元的多头交易。

谈及美联储加息对欧元的冲击，他认为，美联储一旦开启加息，潜在的风险厌恶情绪或将引发欧元空头回补，从而推高欧元/美元走高。

不过，Vamvakidis仍维持对欧元明年总体看空的预期，他仍认为欧元/美元将会在明年一季度跌至平价，并在明年年末跌至0.9500水平。

就业前瞻指标利好 非农报告料支持12月加息预期

据日内公布的一份政府报告称，美国上周初请失业金人数增加，维持在四十年低点附近波动的走势，表明劳动力市场继续呈现出强势。

美国劳工部公布的数据显示，在截至11月28日当周，首次申领失业救济人数增加9000人，至26.9万人，符合彭博调查得出的预测中值。该数据略高于7月份创下1970年代以来最低点25.5万人。

随着劳动力市场收紧，企业不愿解雇员工。在美联储考虑加息之际，劳动力市场表现是美联储决策者重点关注的一个指标。就业安全感的提升或许有助于美国公众更放心地进行消费，而这将给经济增长带来迫切需要的动力。

“申领失业救济人数保持在低水平，人们对就业市场的预期改善，”AllianceBernstein LP驻纽约的全球经济研究负责人Joe Carson在数据公布前表示。“所有这些都表明劳动力市场在收紧。”

美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四公布的数据显示，作为就业报告的前瞻指标之一，美国11月挑战者企业裁员人数较上月大幅减少，创下逾一年以来最低水平。

值得注意的是，昨天公布的小非农--美国ADP就业增长21.7万人，表明就业市场依然强劲。作为非农前瞻指标，小非农，以及挑战者企业裁员的双重利好已然为周五公布的非农就业数据打下漂亮的一战。

数据显示，美国11月挑战者企业裁员月率下跌38.7%，前值下跌14.2%。美国11月挑战者企业裁员人数减少至3.0953万，为2014年9月以来新低，前值为5.0504万。

周四公布的另一份行业报告显示，美国11月服务业活动增长速度放缓，至5月以来最低。

美国供应管理协会(ISM)公布，11月非制造业采购经理人指数(PMI)指数降至55.9，10月为59.1。路透访查的分析师预期10月指数为58.0。



不过，金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示，美国11月服务业活动扩张速度依然良好，因内需抵消了制造业受到的出口拖累。

数据显示，11月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值为56.1，前值为56.5。调查显示分析师预期为56.7。

美国Markit服务业采购经理人指数

Markit首席经济学家威廉姆森点评称，PMI数据表明美国11月经济增速创下6个月高位。11月为止第四季度GDP年化增速将为2.0%。增速受内需增长提振，内需抵消了制造业受出口拖累的消极影响。

此外，美国商务部周四公布的数据显示，美国10月工厂订单经季调后环比增加1.5%，略好于预期的增加1.4%，结束了此前两个月的跌势。今年8月和9月，美国工厂订单分别环比下滑2.1%和0.8%。

美国10月工厂订单虽然环比增加1.5%，略高于预期，但已连续第12个月同比下滑。

美国劳工部(DOL)将于北京时间周五(12月4日)21时30分市场最为关注的美国11月就业报告，目前市场预期增加20.0万人，失业率保持在5%。

西太平洋银行指出，连续两个月数据走软之后，10月份非农数据强劲拉升，就业岗位增长达到27.1万；而更让人可喜的是，失业率降至5%，为2008年来的最低水平。该行预期，11月就业岗位增长可能如不上个月，但增长势头不会减弱；基于各方面消息的汇总，

该行也仍然预计美国11月失业率仍将维持在5%的低位不变。

巴克莱的首席美国经济学家Michael Gapen指出，除非就业数据差得惊人，否则美联储就会加息，他表示，“也许我们不会看到像上个月一样亮眼的数据，但就业数据要差到5万、7.5万，美联储才会暂缓12月加息。”

美联储主席耶伦日内在国会联合经济委员会作证时重申美国就业市场仍在不断增强，增强了通胀将攀升的信心；重申在下次会议上做出升息决定前，美联储将评估一些列经济数据的表现；重申油价和进口对通胀的拖累将在2016年消退，通胀将在未来几年向2%回升；重申推迟加息可能会导致通胀超出目标和扰乱紧缩周期。

耶伦指出，尽管全球经济对美国造成拖累，国内支出依然表现稳固，美国经济将继续以高于趋势线的速度增长

耶伦表示，不希望看到通胀持续低于2%目标，导致通胀位于低位的多为暂时性因素；就业市场仍存在闲置，将密切关注周五发布的非农就业报告，但不能过分解读一个月的就业报告。

耶伦还表示，距离加息的节点可能不远。耶伦周三曾表示“期待”加息那一天的到来以证明美国经济复苏的力度。

德银在耶伦讲话之后表示，耶伦的证词没有提出新观点，FOMC依然会在12月加息。