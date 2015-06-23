被千股跌停逼上天台？股市宗师讲述崩盘带来的“亲切感”

上周A股遭遇4个暴跌日，周五(6月19日)的杀跌尤其惨烈，沪指泄6.42%，1088只个股跌停，单日跌幅创下今年以来第3大单日跌幅。但是投资大师们却视大跌为最好的朋友，对于巴菲特而言，股灾甚至还带有些“亲切感”。

根据沪深交易所披露的数据显示，相比2015年6月12日沪深市场，6月19日两市市值缩水9.24万亿元。仅周五一天两市流出资金达435亿元。至此上周5个交易日暴跌4天，累计跌幅达13.32%，创出本轮牛市以来最大单周跌幅，两市成交量显著萎缩。

大数据帮不到投资者

市场人士可能急切希望提前知悉暴跌后市场怎么走，不过跟踪A股全部历史的“大数据”似乎帮不到投资者——

自1996年12月16日起，A股的交易规则基本稳定下来(涨跌幅限制10%，T+1交易模式)至今，总共只发生过6次，其中3次发生在2008年，2次发生在1996-1997年，1次是本周。

如果对总体数据取平均值来看，无论是一周、一月、一季度后的指数涨跌幅的历史算术平均值都处于0附近；而对交易规则更改后至今的数据取平均值的话，一年后的平均11%涨幅可能也会让众多想来牛市赚暴利的人三思。

股神如何面对暴跌？

巴菲特始终对1929年的美股崩溃有一种“亲切感”，而巴菲特共遇到过4次股市暴跌，其中三次标普500指数跌幅过半。巴菲特的面对暴跌的经验可以归纳为：淡定。

以1987年股灾为例，当8月到1987年10月暴跌36%这一次股市跌得快，反弹也快，结果巴菲特只能遗憾没有时间“让子弹飞”。面对暴跌匆匆而来又匆匆而去的投资机会，巴菲特仍然非常淡定，因为他相信下一次机会还会来，只要耐心等待。在1987年度致股东的信中，巴菲特回顾大跌：“对于伯克希尔公司来说，过去几年股票市场上实在没有发现什么投资机会。

这次巴菲特得到的启示是：有时暴跌来也匆匆去也匆匆，让你无法抓住抄底良机，对此同样要淡定，不要因为试图把握住每一次机会而自责甚至投资行为失控。

暴跌后第二年机会来了，巴菲特开始大量买入可口可乐，到1989年，两年内买入可口可乐10亿美元，1994年继续增持后总投资达到13亿美元。1997年底巴菲特持有可口可乐股票市值上涨到133亿美元，10年赚了10倍。

巴菲特之所以能够在金融危机的暴跌中如此淡定地大规模投资，关键在于他对于价值投资的坚定信仰。那些只在根据市场分析人士做出乐观分析评价时才买入的投资者，为了毫无意义的保证付出了严重过高的价格。

但股票投资中，最困难的就是保持理性，尤其是在暴涨和暴跌中保持理性。

彼得·林奇：大跌是好事

另一位股市投资大师彼得·林奇(Peter Lynch)则在一篇有关应对股市暴跌的文章中写道：“我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又有一次好机会，以很低的价格买入那些很优秀的公司股票。也许未来还会有更大的股市暴跌，但是既然我根本无法预测何时会发生股市暴跌，而且据我所知，和我一起参加巴伦投资圆桌会议的其他投资专家们也无法预测……在过去70多年历史上发生的40次股市暴跌中，即使其中39次我提前预测到，而且在暴跌前卖掉了所有的股票，我最后也会后悔万分的。因为即使是跌幅最大的那次股灾，股价最终也涨回来了，而且涨得更高。”

同样以1987年股市暴跌为例，彼得·林奇指出，之后道琼斯指数曾经一天之内下跌了508点，“那些投资专家们异口同声地预测股市要崩溃了，但是事后证明，尽管道琼斯指数暴跌1000点之多，也没有像人们预料的那样股市末日来临。”