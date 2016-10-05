敬松：侠之大者，在于心。

《史记》有云：“侠之大者，谓之刺客。”

梁启超先生曾讲：“侠之大者，为国为民。”

对于“侠之大者”，金庸先生在其文学创作中也有过深入解读。

中国文化对我影响最深的莫过于这四个字，直接引导了我的世界观、价值观和人生观。





刺客在古代被称之为“侠之大者”，是因为他们重承诺，不惜付出任何代价。在我的职业生涯中，最让我自豪的事情也是一句承诺：“终身免费复训”。为了引领更多人在外汇投资的道路上实现“长期持续稳定获利”，我于2004年开始从事外汇培训事业，并从2010年开始承诺“终身免费复训”。这是一句不符合商业规律的承诺，但我和我的团队会一直为此坚守。





2014年之后，中国的投资环境明显恶化，社会诚信的缺失带来了铺天盖地的金融骗局，很多投资者血本无归。为此，我和我所带领的登富特（中国）团队，开始在各种场合倡导外汇行业正气，从自身做起，从行业自律做起，以外汇培训为工具，影响更多的投资人。





很多学员问过我，说：“你为什么要做外汇培训？既然你有交易几十亿资金的能力，自己做交易就好了。”原因其实很简单：希望帮助更多人。2014年中期，当我初次接触登富特集团总裁时，这个共同的理念让我们坐到了一起；只用了几个月时间，我们就成立了登富特投资俱乐部，组建了高品质的服务团队，从投资、生活、慈善三个角度服务于会员；2015年末，84%的俱乐部会员实现投资盈利，总盈利金额达数百万美元，这个业绩显然可以傲视群雄。





事业只是美好人生的一部分，在休闲时间我总是喜欢广交朋友，结识更多志同道合者一起帮助更多投资人；同时我也热衷于各种运动，与各界朋友一起打球、放松心情；静心时则会选择品茶和围棋之道。





在人生的过程中，还有一个不可或缺的元素就是家庭。家是港湾，是人生价值的终极体现。关爱家庭，享受天伦之乐，给孩子一个快乐的起点，我做到了。





最后，我想说：“侠之大者，在于心。”，从容地活在当下，无愧于心。





敬松 登富特品牌形象代言人