我们的4款MT5实用工具全部免费:账户保护、移动止损、新闻过滤、交易面板

我们刚刚把旗下全部四款MT5实用工具完全免费开放——完整版本,没有任何功能限制,也无需注册。





我们是一个开发并销售EA(智能交易系统)的小团队,所有产品在发布前都会用真实经纪商的tick数据进行测试。在这个过程中,我们打造了四个每天都在用的内部工具,用来保护自己的实盘和模拟账户。直到本周之前,它们都是付费产品。我们最终决定:作为免费工具,它们能发挥更大的价值——靠谱的风险管理不应该被挡在付费墙后面。





1. Aegis Account Protector

一个覆盖整个账户的净值保护工具。它监控你的全部账户(任何EA、任何品种,包括手动交易),可以在触发净值回撤上限、每日亏损上限、保证金水平、连续亏损次数或周末临近时一键平掉所有仓位。还带有紧急平仓按钮和盈利目标锁定功能。





2. Falcon Trailing Stop Manager

为任何EA、信号或手动开立的仓位添加保本和移动止损(固定点数、ATR或百分比)。当你看好的策略本身没有移动止损逻辑时,这个工具正好补上。





3. Sentinel News Filter

在高影响力财经日历事件前后暂停交易,在图表上标出事件并显示倒计时,还可以选择在数据公布前平仓。其他EA可以通过全局变量读取它的暂停标志。





4. Rapid Trade Panel

带风险仓位计算的一键交易面板:你设定风险百分比和止损距离,它自动算出手数。内置全部平仓、平掉盈利单、平掉亏损单、部分平仓、保本和移动止损开关等按钮。





为什么免费?

说实话:我们是新卖家,与其靠营销,不如靠真正好用的工具来赢得你的信任。如果其中某个工具帮到了你,在产品页留一条简短评价就是最好的感谢——这也是这些工具能一直免费的动力。









欢迎在各产品页的评论区提问或提出功能需求,每一条我们都会看。