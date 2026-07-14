我们把付费EA背后的趋势引擎免费发布了（9.4 年真实tick，胜率 34.5%）

我们把付费EA背后的趋势引擎作为免费产品发布了。没有演示限制，没有试用期，没有阉割功能。









市场上大多数"免费"EA，要么是付费产品被锁定的演示版，要么是马丁格尔——在出事的那一周之前，它看起来都很出色。这个都不是。这就是我们实际使用的突破引擎，完整发布，让您可以用自己的数据去检验它，而不是相信一张截图。





它做什么

- 入场：K线收盘突破 N-bar Donchian 通道。只使用已收盘的K线，因此不会重绘。

- 止损：每笔交易都有硬止损，位于 SL_ATR x ATR。从不移除，从不放宽。

- 出场：ATR 跟踪止损，外加超时退出——如果行情始终没有展开。

- 同一时间只持有一个仓位。没有马丁格尔，没有网格，没有摊平，没有隐藏的加倍手数。





在免费版本本身上测得的数据

USDJPY H1，2017 年 1 月至 2026 年 6 月（9.4 年），Dukascopy 真实tick，每一tick模型，$10,000，默认设置，每笔交易风险 0.5%：

- 盈利因子：1.50

- 净利润：+$16,522（账户 x2.65）

- 最大净值回撤：10.3%

- 交易次数：631，胜率 34.5%

我们报告的是净值回撤，而不是更好看的余额回撤；并且测试使用的正是您下载的那个可执行文件——不是设置更优的私有版本。





为什么胜率是 34.5%，以及为什么这没问题

突破型趋势跟踪会经常性地小额亏损。大多数入场都会失败，以不到一个百分点的损失被止损出场。收益由少数持续数周的交易带来。如果您需要大部分时候都是对的，那么这种风格即使在赚钱时也会让您感觉很难受。这就是这个优势诚实的形态，也正因如此，硬止损比入场更重要。





它在哪里不起作用

Donchian 突破需要真正有趋势的市场。我们在真实经纪商数据上的测试显示，这套逻辑在 EURUSD 这类震荡的主要货币对上失效，在黄金上也失效。它在 JPY 交叉盘和主流加密货币上有效。我们宁愿事先告诉您，也不愿让您用三个月的实盘交易去发现这一点。





我们为付费产品保留了什么

引擎是免费的。我们花时间最久的部分不是免费的：针对每个市场校准、并在多家经纪商真实tick上验证过的参数设置、经过测算的风险阶梯、经济日历过滤器、账户级安全保护，以及多资产组合版本。如果这个免费引擎赢得了您的信任，这些就在那里。





下载它，在您自己的历史数据上运行，并告诉我们哪里不对。一条评价对我们的帮助胜过一切。