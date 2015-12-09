欧元/美元12月9日技术分析及交易策略

周三（12月9日）亚市午盘，欧元/美元位于1.0910附近水平徘徊。日内汇价温和交投，整体略微有所反弹。

目前依旧预计欧元/美元自1.0517以来的反弹将延伸至1.1086阻力位，若突破则目标指向1.1713。

该分析师继续指出，目前仍视欧元/美元自1.0461以来的走势为整理格局，汇价自1.0517以来的反弹为第三浪走势。因此预计欧元/美元上方将于1.1810遭遇强劲阻力，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位，届时将限制欧元反弹，并可能最终于此重启跌势。

下行方面，该分析师指出，如果欧元/美元跌破1.0788阻力位，则对其偏好重新转为看跌，目标剑指1.0461/0517支撑区域。

更大图形来看，该分析师仍坚持认为，欧元/美元自长期顶部1.6039以来的长期走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后将于1.0461下方刷新低位。

欧元/美元日内的交易策略进行分析。内容如下：

欧元/美元上周从周三的7个半月低位1.0523一路升至周五的1.0981高位，录得3.45%升幅。虽然此后有所回撤，但仍说明汇价此前的跌势已经筑底，欧元短线或呈现震荡行情。

目前仍预计欧元/美元后市将回测之前所说的上阻，升穿后仍将看向1.1000/10水平。在此之后，汇价或有所回落。

下行方面，欧元日图收于1.0770/80下方，则表明汇价第一波反弹完成，后市进一步回撤至1.0752的风险会上升。不过，欧元仍不排除本周二次上行的可能。

欧元/美元日线图