12月8日白银投资：未能有效突破 短期料区间震荡

国际白银周二(12月8日)亚市盘初微幅反弹至14.30美元下方。周一(12月7日)因美联储官员再次暗示12月会议可能加息，同时油价当天暴跌6%拖累整个商品板块，银价自14.60美元回落至14.20美元。周二投资者仍旧应当关注晚间的一系列欧美经济数据。

技术面上看，日线级别上，隔夜银价未能继续收在14.45美元上方，表明上方仍存在阻力，尽管指标仍有改善迹象，但在有效突破14.45甚至14.80美元前，整体风险中偏下行。同时，4H级别上，MACD绿色动能柱初现，双线高位死叉，KDJ双线走低，短期可能面临震荡格局。

目前银价的初步阻力位于14.30和14.45美元，进一步阻力在14.64、14.80、15.、15.40、15.80以及16美元。下行方面，初步支撑在14.20美元，进一步支撑在14、13.82、13.50、13.20以及13美元。

操作策略方面，周一亚市盘初曾建议利用银价跌向14.53-14.48美元谨慎、轻仓逢低做多，目标看14.60-14.65美元，激进者看14.75-80美元上方，止损设14.40美元下方。从当天表现看，止损被扫，策略失效。

周二亚市盘初建议日内投资者利用银价向14.35-40美元反弹的机会轻仓逢高做空，目标看14.27-23美元，激进者看14.15美元下方，止损设14.47美元上方。

基本面利好因素：

1.圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五(12月4日)在费城参加一个美联储政策论坛时重申加息的呼吁，并提到美国和七国集团(G7)在中长期内维持近零利率的可能性。

2.欧洲央行上周四(12月3日)如期宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.3%，延长QE购债计划至2017年3月或更长，但却未能如预期般扩大购债规模。

基本面利空因素：

1.亚特兰大联储主席洛克哈特（Dennis Lockhart）周一表示，经济状况令人满意，金融市场也对美联储下周加息做好了准备。

2.圣路易斯联储主席布拉德周一表示，美国11月非农就业报告“非常强劲”，表明9月份决定推迟加息可能是一个错误，即便是在首次加息之后，美联储仍然应当将行动与数据挂钩；一度担心秋季会放缓，但实际情况却并非如此。

3.美国劳工部(DOL)上周五(12月4日)公布的数据显示，美国11月非农就业人数增加21.1万人，高于市场预期的增加20.0万人，同时11月失业率为5.0%。

4.费城联储主席Patrick Harker上周五(12月4日)在就职以来的首次关于货币政策公开表态中称，美联储加息“宜早不宜迟”，以便给将来的渐进上调利率创造条件。他主张美联储在12月加息，且不要拖延。

5.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(12月4日)公布的周度报告显示，截至12月1日当周，COMEX白银投机净多头头寸增加1585手，至10447手。