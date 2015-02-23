基金看好后市重仓蓝筹股

临近春节假期的A股市场似乎也沾染了些许假日气息，沪指重新回到3200点上方。银行、券商、地产、石油、有色等权重股集体反弹。基金继续看好后市，纷纷重仓蓝筹板块。

海富通基金表示，一月CPI同比涨幅0.8%，创下五年来新低。而传统上一月份临近春节，食品价格一般会出现上涨，一月CPI数据令通缩的风险加大，因此，降息降准的预期也更加强烈。

对于央行在春节前的降准，天弘基金投资研究部总经理、天弘云端生活优选拟任基金经理肖志刚认为，降准力度符合市场预期，兼顾稳增长与调结构，对资本市场而言，降准之后市场流动性宽松预期会继续强化。

肖志刚说，流动性宽松将使市场无风险利率逐渐走低，改善企业负债结构，提高投资意愿和经济基本面。另外，降准本身利好股市和债市，会推动居民存款持续向证券市场配置，股票市场有望全面启动，债券市场亦直接受益，投资者进行配置的时间窗口再次打开。

基金研究员朱旭辰认为，指数成分股成为市场追捧的对象，大概率推动上证50指数上涨，投资者可关注重仓银行、地产等低估值板块的基金。

对于今年的投资策略，南方基金权益投资总监史博认为，在配置上应该趋于均衡，对于过去一段时间表现偏弱的行业，可以给予关注。对于表现特别强劲的行业，则需要看表现强劲的因素有没有发生变化，如果没有变化，可能这些行业仍然可以继续强势一段时间。盈利估值、性价比、白马中盘成长和部分估值仍很低的大盘蓝筹周期具有较高的吸引力。

总体来讲，史博说，在改革、降息等多种因素推动下，市场风险偏好持续提升。在无风险收益率下降背景下，全社会资产再配置使得权益市场表现出相对优势，市场从存量博弈进入增量入市阶段。

“随着全国两会临近、注册制提速，大盘蓝筹股也将面临再次腾飞的机会，至少今年上半年创业板与大盘蓝筹股之间的博弈将持续存在。”天治成长基金经理章旭峰说。他建议，均衡配置大盘蓝筹股中的金融、地产，同时继续把握新兴产业中的互联网、新能源、军工等行业的机会。