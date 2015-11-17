货币基金再上风口 风险管理重要性凸显

近期A股市场持续动荡，不少风险偏好较低的投资者不免心生厌战之前，低风险的货币基金类产品再次受到市场关注。不过，中国利率市场化进程渐进尾声，货币市场利率进入下降通道。短期内各国央行应对不同的国内经济形势各显神通，市场流动性前景也存在不小变数。这令货币基金在收益率与风险管理上都面对着不小的挑战。

国泰君安证券资产管理公司总裁助理、固定收益投资部总经理成飞日前接受记者采访时就指出，在当前的经济大环境中，货币基金管理者不应对收益率有过高要求，而应更加重视安全性。

未来货币产品收益率或下降

成飞指出，2014年至今绝对是债券市场屈指可数的大牛市，期间债券收益率下行幅度达200-300BP不等，债券基金平均年化投资收益率超过10%，央行宽松货币政策和大类资产配置需求成为推动债市长牛的主要原因。

站在目前时点，经济疲弱、通胀低位的格局将延续。制造业景气持续低迷，商品房销售增速放缓，以及近期财政刺激政策的加码，都体现了经济下行压力依然较大，而工业品通缩持续已超3年之久，幅度更是不断加重，除去海外大宗商品价格下跌的原因，国内企业生产需求不足的程度也可见一斑，预计稳增长目标下的宽松货币政策也将延续。尤其在经历811汇改后，近期人民币贬值预期已大幅缓和，而即期汇率呈现升值、外汇流出放缓的情况也为国内宽松货币政策提供了条件。另一方面，理财需求提升和资产稀缺性加重的矛盾日渐突出，也为债市提供了一定的安全边际。在此背景下，年内债券市场收益率上行风险并不大。

不过，当前债券收益率已处于历史低位，信用利差更是不断压缩，个券配置价值较低。未来债券投资收益更多源于宽松货币下的套息收益以及利率波动下的价差收益。品种上，高流动性品种无疑投资价值更优，同时，考虑到实体经济依然呈现疲态，且近期信用违约事件再度集中爆发，低评级个券仍应规避。

“综合来看，在货币政策宽松、债市收益率处于历史低位的环境下，把握交易性机会对于提升债券投资收益的贡献将更为重要。”成飞表示。

产品设计重于投资能力

在资深固收投资者眼中，债市牛熊往往以三年为一周期轮回。而国泰君安资管公司旗下的君得利一号货币产品至今已成立10年，穿越几度债市牛熊，跨越多个中国债市重要的发展节点，其收益率始终在业内稳居前三。

君得利一号成立十年来，累计收益率52.5%（复利）、收益堪称业内长跑冠军；平均年化投资收益率4.31%，每年都较货基平均收益率高出50~80bp；目前规模超过300亿。10年来，君得利一号有八年的业绩位居同类产品前三名，在所有货币产品中仅有国泰君安君得利一号做到上述业绩。

成飞表示，作为一只货币产品，流动性管理是第一要务。“成功的货币产品不在于投资经理的投资能力，而在于优秀的产品设计。”

据成飞介绍，为了兼顾产品收益率和流动性，国君资管在产品设计上下了不少功夫。一方面国君资管通过产品差异化定位引导流动性需求不同的投资者分流，形成君得利一号面向机构客户，君得利二号面向散户的格局。

在君得利一号内部，国君资管则通过客户层次划分进行流动性管理，将稳定、半稳定、较高流动性的投资者进行严格细分，以此根据客户资金属性安排长短期资产。同时定期与大客户沟通，做到对流动性需求心中有数。

随着“刚兑”的逐渐打破，信用风险正在成为货币产品风险管理的关键。成飞表示，目前货币市场利率下降较快，使得管理人有冲动购买更多更低等级的信用债，产品资产配置的资质整体往下走。

随着时间推移，流动性问题和资产资质问题互相影响，加之经济增速仍在下行通道，就使得货币产品配置资产的信用风险变大。“接下来，货币产品管理人不应对收益率有过高要求，应该更加重视安全性。”成飞表示。