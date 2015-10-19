股神巴菲特揭开对冲基金业老底：为何总是一年亏掉1/3？

新闻头条偶见对冲基金槽糕表现和市场指数背道而驰的消息可能会令读者感到意外，但这早已在股神巴菲特(Warren Buffett)的意料之中。

对冲基金经理服务于两个“主人”：客户和自己。巴菲特说，这听起来像是牢固的利益同盟，但也只是听上去如此，原因是对冲基金负责人的投资无论输赢都能获得酬劳。

对冲基金固定手续费才是真正的赚钱来源，而不是合同规定的“投资收益奖金”。深入一步，巴菲特对各种活跃的评判是：他们的业务目标并非击败市场，而是吸引更多资金买入。

例如，某对冲基金旗下管理的资金达到10亿美元之巨，而每年收取2%的手续费，外加交易赢利的20%。假设这支基金没有赢利，仍然会有2000万美元的手续费。如果另一对冲基金管理着200亿美元，收入就是4亿美元。

越来越大

巴菲特指出，由于2%的固定手续费，基金经理花费在如何获取赢利中的那20%少之又少。相反这些基金专注于把规模做大，而这就能笃定让自己获益丰厚。如此这般，绝大多数对冲基金存活时间只有五年，并且每年亏掉1/3，一点也不奇怪了。

所以为什么不加入这一行呢？最坏的情况不过是赚入数百万美元并关门大吉，最好的结果则是一年进账几十亿——美元。

退一步说，你也能够在“共同”基金身上找到“共同”的逻辑，对冲基金可能还能借此找到一些亏损的借口。

越骗越“真”

巴菲特称，短期逐利者试图利用系统缺陷捞一笔，巴菲特所警告的现象在退休金领域也很普遍。没有人意识到401(k)(美国退休福利计划)固定手续费的问题，退休基金不会用20%的年化复合利率来打动你，但他们也会毫不客气地收取2%的年金，这个问题就大了。

例如，一个美国人的个人退休帐户(Individual Retirement Account)费用为每年1%，但是体系中还会“暗暗地”拿掉另外1%，每年成本因此直逼对冲基金。

没有人意识到这点直到亏掉很多钱，这也是为何很多退休账户的资产组合年复一年的泥足深陷。

问题的答案在于降低手续费。股票和债券做了他们该做的事，稳健的低成本管理获取这些收益的最大份额。同时，高成本、积极管理的基金营销则达成截然相反的目标。